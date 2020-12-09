Чем уникален бренд одежды Off-White, так популярный среди молодежи

О бренде

Off-White — итальянский бренд streetwear-одежды премиум-класса.







Бренд основан американским дизайнером Вирджилом Абло в Милане в 2012 году.

В мире открыто 24 монобрендовых магазина. Первый магазин Off-White в США открылся летом 2016 года. В том же году Абло открыл первый концептуальный магазин Off-White в Токио.

Одежду бренда носят такие знаменитости, как Рианна, Бейонсе, Jay-Z, Канье Уэст, Дрейк, Джастин Бибер, Трэвис Скотт, Кайли Дженнер, Джиджи, Белла Хадид

Например, один из магазинов в Гонконге спроектировал сам Абло. Это двухъярусное пространство с бетонными полом и стенами. Дизайн магазина в Торонто вдохновлен пустыней, внутри насыпан настоящий песок.Кроме того, одежда продается в таких известных универмагах, как Barneys, Selfridges, Harrods, Le Bon Marché и ЦУМ в Москве.Тогда он создает бренд под названием Off-White и продолжает также добавлять геометрические принты, но уже на собственную одежду.

Абло создает культовую одежду, которая объединяет уличную культуру с премиальным стилем.





В 2019 году владелец онлайн-ритейлера Farfetch приобретает New Guards Group, которая владеет брендом Off-White, за 625 миллионов долларов.

В мае 2020 года международная платформа по поиску модных товаров Lyst опубликовала рейтинг самых популярных модных брендов за первый квартал 2020 года. За основу были взяты покупки больше 9 миллионов покупателей в 12 000 онлайн-магазинах по всему миру, которые были совершены в течение месяца. Первое место в рейтинге досталось бренду Off-White, чьей популярности в начале года поспособствовали коллаборации с Evian и выпуск очередной модели кроссовок совместно с Nike.





В чем уникальность

В рисунках на одежде Абло часто использует кавычки " ", чтобы передать отчуждение от общества и социальных норм. В разное время бренд выпускал черное платье с надписью «Черное платье», шнурки с надписью «Шнурки» и шарф с надписью «Шарф».

В 2017 году Вирджил создал коллекцию специально для московского концепт-стора «КМ20». Коллекцию назвали Temporary («Временный») и пообещали периодически обновлять. Купить эти вещи можно только в России.

В декабре 2019 года Off-White выпустили совместную коллекцию с Лувром. В нее вошли худи и футболки с принтами из картин Леонардо да Винчи. Цены на одежду варьировались от 355 $ до 640.





Источники: wikipedia.org, www.gq.ru, vc.ru