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Чем уникален бренд одежды Off-White, так популярный среди молодежи
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Вчера в 22:00

Чем уникален бренд одежды Off-White, так популярный среди молодежи

О бренде


Off-White — итальянский бренд streetwear-одежды премиум-класса.

Бренд основан американским дизайнером Вирджилом Абло в Милане в 2012 году.

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В мире открыто 24 монобрендовых магазина. Первый магазин Off-White в США открылся летом 2016 года. В том же году Абло открыл первый концептуальный магазин Off-White в Токио.

Каждый магазин Off-White имеет свой замысел. Например, один из магазинов в Гонконге спроектировал сам Абло. Это двухъярусное пространство с бетонными полом и стенами. Дизайн магазина в Торонто вдохновлен пустыней, внутри насыпан настоящий песок.

Кроме того, одежда продается в таких известных универмагах, как Barneys, Selfridges, Harrods, Le Bon Marché и ЦУМ в Москве.

Одежду бренда носят такие знаменитости, как Рианна, Бейонсе, Jay-Z, Канье Уэст, Дрейк, Джастин Бибер, Трэвис Скотт, Кайли Дженнер, Джиджи, Белла Хадид


Изначально Абло назвал свою компанию PYREX VISION и пытался делать самодельные коллаборации с вещами таких брендов, как Champion и Ralph Lauren, но столкнулся с негативной реакцией — он наносил на классическое поло свои принты и продавал его за 550 $ вместо 69 $. Тогда он создает бренд под названием Off-White и продолжает также добавлять геометрические принты, но уже на собственную одежду.

Абло создает культовую одежду, которая объединяет уличную культуру с премиальным стилем.

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В 2019 году владелец онлайн-ритейлера Farfetch приобретает New Guards Group, которая владеет брендом Off-White, за 625 миллионов долларов.

В мае 2020 года международная платформа по поиску модных товаров Lyst опубликовала рейтинг самых популярных модных брендов за первый квартал 2020 года. За основу были взяты покупки больше 9 миллионов покупателей в 12 000 онлайн-магазинах по всему миру, которые были совершены в течение месяца. Первое место в рейтинге досталось бренду Off-White, чьей популярности в начале года поспособствовали коллаборации с Evian и выпуск очередной модели кроссовок совместно с Nike.

Одежду бренда носят такие знаменитости, как Рианна, Бейонсе, Jay-Z, Канье Уэст, Дрейк, Джастин Бибер, Трэвис Скотт, Кайли Дженнер, Джиджи, Белла Хадид.


В чем уникальность


В рисунках на одежде Абло часто использует кавычки " ", чтобы передать отчуждение от общества и социальных норм. В разное время бренд выпускал черное платье с надписью «Черное платье», шнурки с надписью «Шнурки» и шарф с надписью «Шарф».

В 2017 году Вирджил создал коллекцию специально для московского концепт-стора «КМ20». Коллекцию назвали Temporary («Временный») и пообещали периодически обновлять. Купить эти вещи можно только в России.

В декабре 2019 года Off-White выпустили совместную коллекцию с Лувром. В нее вошли худи и футболки с принтами из картин Леонардо да Винчи. Цены на одежду варьировались от 355 $ до 640.


Источники: wikipedia.org, www.gq.ru, vc.ru

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