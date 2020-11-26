Кто такой Balenciaga, и почему он так популярен

Кристобаль Баленсиага — один из самых влиятельных модельеров XX века, кутюрье, который ввел в моду «квадратное пальто» и свободное платье-тунику. Читайте о том, каким был путь совсем недавно малоизвестного модного дома Balenciaga.





О бренде





Balenciaga — всемирно известный французский модный дом, основанный дизайнером испанского происхождения Кристобалем Баленсиагой.





Кристобаль Баленсиага родился в 1895 году в испанском городе Гетария, в стране басков. Он мог стать рыбаком, как отец, или священником, как дядя. Но его мать была швеей, и под ее влиянием он увлекся модой.

В 1907 Баленсиага потерял отца, и его семья уехала жить в Сан-Себастьян. Уже в 12 лет мальчик стал подмастерьем в одном ателье и приносил домой небольшой заработок. Когда Кристобалю было 13, его город посетила королевская семья, и юноша заметил, что платье одной знатной дамы сидит неудачно. Он не побоялся сказать ей об этом и предложил сшить более роскошный наряд. Маркиза удивилась, но согласилась. Кристобаль сшил по-настоящему изысканный наряд, и Маркиза оплатила обучение юноши у известных портных, а также поездку в Париж, где он обучался у Коко Шанель. Позже Шанель скажет о Balenciaga, что именно он — кутюрье, а все остальные — лишь дизайнеры.

Кристобаль Баленсиага основал собственный лейбл одежды в 1914 году, а первый бутик открыл в 1918 году в Сан-Себастьяне, Испания. Его одежда мгновенно раскупалась. И позже он открыл еще два бутика в Мадриде и Барселоне.

В августе 1937 года Баленсиага открыл собственный модный дом в Париже, на авеню Георга V. На первом показе мод Balenciaga представил стиль ампир, считавшийся новинкой для того времени. Успех последовал незамедлительно. В течение первых двух лет после открытия французская пресса писала о Баленсиаге как о революционере, его идеи были востребованы.





После того как Баленсиаги не стало, во главе бренда стояли разные дизайнеры с мировым именем, но только с приходом Демны Гвасалии на пост креативного директора модного дома Balenciaga началась новая глава. Демна Гвасалия родом из курортного грузинского городка Сухуми. С 2009 по 2012 год Гвасалия работал дизайнером женских коллекций в Maison Martin Margiela, а с 2012 по 2014 — в Louis Vuitton. Свою сольную карьеру Демна Гвасалия начал в 2014 году, когда вместе с братом основал собственный бренд — Vetements. Популярность не заставила себя ждать — платья в фирменный цветочек и реконструированные вещи стали must-have в гардеробе мировых звезд. А в 2015 году Демна Гвасалия возглавил Balenciaga.

Сейчас дом Balenciaga принадлежит французской модной группе Kering.

Balenciaga имеет 8 эксклюзивных бутиков в США, в том числе в Нью-Йорке на 22-й улице, Лос-Анджелесе на Мелроуз-авеню, 2 в Лас-Вегасе, в Caesars Palace и на Лас-Вегас-Стрип в Crystals at CityCenter, а также в Коста-Меса, Калифорния, Гонолулу, Бэл-Харбор, Флорида, и в Далласе, штат Техас.





















В чем уникальность





В послевоенные годы его линии стали более линейными и гладкими, отклоняясь от формы песочных часов, популяризированной «новым обликом» Кристиана Диора. В 1951 году Баленсиага полностью изменил силуэт, расширив плечи и сняв талию. Его манипуляция талией, в частности, способствовала «тому, что считается его самым важным вкладом в мир моды: новый силуэт для женщин».

В 1960-х годах Баленсиага был новатором в использовании тканей: он тяготел к тяжелым тканям, сложной вышивке и смелым материалам. Его творения, в том числе воронкообразные платья из жесткого атласа, считались образцом от-кутюр в 1950-х и 1960-х годах.





Последние несколько лет Balenciaga на пике своей популярности благодаря новым коллекциям, которые практически диктовали моду всему миру. Особой популярностью пользуются кроссовки Balenciaga Triple S.





Источники: wildberries.ru, farfetch.com, wikipedia.org, marieclaire.ua