Почему мировые знаменитости выбирают бренд одежды и аксессуаров Michael Kors

Michael Kors — американский бренд, известный своими знаменитыми сумками. Однако бренд создает и аксессуары, ювелирные украшения и одежду, которую носят на съемках, премии «Оскар» и даже первые леди США.







О бренде





Michael Kors — насквозь американский бренд, потому что и основан американцем, и штаб находится в Нью-Йорке, и стиль соответствует американской утилитарной концепции. Марка производит одежду, аксессуары и парфюмерию, а популярность ее вышла далеко за пределы Соединенных Штатов.

История бренда Michael Kors началась с самого Майкла, потому что он и основатель, и идеолог, и дизайнер собственной марки. Интерес к одежде и дизайну мальчик перенял от матери, которая была моделью.









До создания собственного бренда Майкл успел поработать на модный дом Celine в должности креативного директора, а затем и арт-директора. Во время его работы в Celine продажи бренда взлетели до небес. Выполнив свою миссию, дизайнер решил покинуть должность и заняться собственной маркой.

В 1999 году случается знаменательное событие в истории бренда — Майкл Корс получает самую престижную в мире моды награду CFDA как лучший женский дизайнер одежды. А в 2003 году он становится дважды обладателем CFDA как дизайнер уже мужской коллекции.

В 1999 году случается знаменательное событие в истории бренда — Майкл Корс получает самую престижную в мире моды награду CFDA как лучший женский дизайнер одежды







Существует легенда, что первая мужская коллекция родилась в голове дизайнера, когда он ходил по магазинам. За несколько часов Корс не смог обнаружить нужного ему свитера из кашемира и простых серых брюк. Тогда модельер решил, что сам все это сделает. Ходят слухи, что источником идей для этой коллекции послужила кинокартина Майкла Ритчи «Скоростной спуск». Мужская линейка состояла из строгих классических брюк и курток, а также удобных свитеров.





В чем уникальность





Сегодня Michael Kors — далеко не только одежда. Бренд выпускает сумки, обувь, ювелирные украшения, очки, парфюм. И, конечно, часы. В портфолио Michael Kors множество моделей часов, как женских, так и мужских. В основном это кварц, но есть и несколько моделей на механике. Как правило, используются высококачественные японские калибры Miyota.













Компания Michael Kors разработала эксклюзивные и уникальные наряды для большого количества знаменитостей, в том числе для Мишель Обамы несколько раз. Сегодня постоянные клиенты Корса — певицы Дженнифер Лопес, Леди Гага, актрисы Кэтрин Зета-Джонс, Шерон Стоун и еще много знаменитостей с мировым именем. Еще немалое количество мировых звезд предпочитает одежду американского дизайнера во время съемок в фильмах. Бренд также один из самых популярных на красной дорожке церемонии вручения «Оскар».

В 2020 году бренд запустил благотворительную инициативу — кампанию Watch Hunger Stop, направленную на оказание помощи Всемирной продовольственной программе ООН по обеспечению регионов, испытывающих нехватку продовольствия, необходимым питанием для школьников. Лицами кампании стали сотрудники бренда, представляющие специальную коллекцию одежды и аксессуаров Watch Hunger Stop 2020 из экологических и переработанных материалов. Серия представлена белой футболкой из 100% органического хлопка и синей джинсовой сумкой-тоут из переработанного полиэстера, украшенными нашивкой в виде сердца с надписью Love.

По словам Майкла Корса, каждый раз, когда человек входит в магазин одежды, зачастую причина этого отнюдь не физиологическая потребность. Причиной похода по магазинам Корс считает зов сердца или порыв эмоций. Человеком движет желание получить удовлетворение на эмоциональном уровне. Именно такой подход должен двигать дизайнера на создание истинных шедевров.





Источник: sun-season.ru, ilakmus.com, www.alltime.ru