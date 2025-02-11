Где купить одежду от казахстанских дизайнеров: 10 брендов Made in Kazakhstan

Стиль в Казахстане — это смелое сочетание современных тенденций и национальных традиций. В последние годы в стране появляется все больше молодых брендов, которые умело интегрируют казахский колорит в современные коллекции. Рассказываем про 10 интересных казахстанских fashion-брендов, которые помогают сохранить и популяризировать уникальное наследие страны, при этом оставаясь актуальными в мировом модном контексте.





Gakku, @ gakku_gakku

Gakku — это настоящее произведение искусства, созданное вручную с душой и вниманием к каждой детали. В коллекции Gakku можно найти головные уборы, косынки, стильные тюрбаны и шахмараны. Изделия дополняют образи остаются символом традиций и красоты, привнося в современный образ атмосферу величия.





Urpaq, @ _urpaq_

Urpaq — отличный выбор для тех, кто хочет добавить в повседневный стиль элементы этнической утонченности. Этот бренд сочетает традиционные казахстанские элементы с современным дизайном, создавая коллекции, которые подходят для любого случая.





Arlem, @ arlem.us

Arlem — бренд, который мастерски сочетает этнический стиль с современными тенденциями. Одежда отличаетсяяркими акцентами и уникальными деталями, которые отражают не только культурное наследие, но и свежие идеи, соответствующие мировым трендам. Аксессуары бренда подойдут тем, кто хочет добавить немного игривости в повседневный стиль.





SenQ, @ senq.kz

SenQ — бренд, который превращает привычные вещи в настоящие произведения искусства. В их коллекции вы найдете уникальные подарки, тщательно подобранные и упакованные с особым вниманием к деталям. Каждый предмет от SenQ несет в себе не только эстетическую ценность, но и глубокий смысл.





Toolga, @ toolga.kz

Toolga — это не просто украшения, а отражение степного духа в каждом элементе. Бренд воплощает глубокую философию, сочетая эстетику, высокое качество и символику, которая чувствуется в каждой детали. Здесь важен не только дизайн, но и история, стоящая за каждым предметом — от названия до изысканной упаковки.





Argymaq, @ argymaq

Argymaq — это бренд, который объединяет практичность, элегантный стиль и традиционные элементы. Вдохновленный наследием кочевников, бренд превращает этнические мотивы в стильные и актуальные образы. Каждая вещь несет в себе дух свободы, истории и самобытности, но при этом идеально вписывается в ритм современной жизни.





Alkum.brand, @ alkum.brand

Alkum.brand — это бренд, который переосмысливает традиционный казахский стиль, создавая современные шапаны и пиджаки с этническими элементами. Их можно легко сочетать с верхней одеждой, дополняя как классические, так и повседневные образы.





ROX, @ weareroxwear

ROX — это больше, чем просто бренд одежды. Это творческое переосмысление культурных кодов Центральной Азии, где традиции соединяются с современностью. Дизайнер использует принты и ткани как инструмент для выражения социальных идей и размышлений о самобытности. В каждой коллекции прослеживается поиск идентичности, уважение к своим корням и стремление передать глубокий смысл через моду.





anima, @ anima.ala

anima — это сочетание свободы, комфорта и национального колорита. Бренд создает базовый гардероб с этно-элементами, позволяя выразить индивидуальность через детали. Лаконичные фасоны, натуральные ткани и тонкие отсылки к традиционной культуре делают каждую вещь универсальной и стильной.





Kaidarova, @ kaidarova.ethnic

​​Kaidarova — бренд, который переносит культурное наследие в современные образы. Уникальные принты, вдохновленные традициями, делают каждую вещь особенной. Легендарный «Сет Құдалық» — это не просто теплые кардиганы, а часть семейной истории, которая передается из поколения в поколение. В коллекциях бренда также можно найти стильные бомберы, костюмы, футболки и уютные шарфы.