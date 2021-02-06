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Кто владеет домом высокой моды Alexander McQueen, и как Леди Гага помогла бренду
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Сегодня в 19:09

Кто владеет домом высокой моды Alexander McQueen, и как Леди Гага помогла бренду

О бренде


Alexander McQueen — дом высокой моды, основанный владельцем, дизайнером Ли Александром Маккуином в 1992 году. Специализируется на производстве мужской и женкой одежды, обуви и аксессуарах. Выпускает также парфюмерию и нижнее белье. Относится к люксовому сегменту рынка.


Картинки по запросу "Alexander McQueen"

Будучи главным дизайнером дома, Маккуин четыре раза награждался титулом «Британский дизайнер года» в промежутке между 1996 и 2003 годами, он также стал командором ордена Британской империи и назван Международным дизайнером года Американским советом дизайнеров моды в 2003 году. А до создания собственного бренда Александр работал у японского модельера Кодзи Тацуно, затем — у Ромео Джильи, а потом модный дом Givenchy пригласил его заменить Джона Гальяно на посту арт-директора.

В декабре 2000 года группа Gucci приобрела 51% дома моды и назначила Маккуина креативным директором. Впоследствии были открыты магазины бренда в Лондоне, Милане, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Лас-Вегасе и Пекине.


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В январе 2003 года Александр Маккуин совместно с парфюмером Жаком Кавалье запустил свой первый аромат Kingdom, который был выпущен в день рождения дизайнера 17 марта. Лимитированная версия аромата была выпущена в 2004 году. В 2006 году компания выпустила свой второй аромат, My Queen.

В 2005 году Александр Маккуин совместно с компанией Puma создал линию мужской и женской обуви, которая вышла весной 2006 года. Коллекция Alexander McQueen PUMA основана на соединении традиций и технологий.


«Я хочу создавать одежду, надевая которую, вы понимаете, что надеваете Alexander McQueen», — говорил дизайнер


Alexander McQueen запустил свою первую коллекцию мужской одежды в сезоне весна/лето 2005 и продолжает показывать эти коллекции на Миланской неделе моды. Компания запустила свою первую женскую предвесеннюю коллекцию вместе с мужской коллекцией в июне 2008 года и с тех пор продолжает выпускать круизные коллекции с весны 2010 года.


В чем уникальность


Картинки по запросу "Alexander McQueen показы"

С 1994 года Маккуин начал представлять сезонные коллекции. Дизайнер оборачивал моделей в целлофан, придумывал им гротескный макияж. Александр часто обращался к образу ведьм, призраков и теней. За шокирующие коллекции и дефиле модельера стали называть хулиганом британской моды.

В 2007 году Alexander McQueen стал первым брендом, принявшим участие в продвижении эксклюзивных косметических релизов фирмы Mac, созданных модельерами. Коллекция отражала концепцию, используемую в осенне-зимнем показе McQueen. Вдохновением для коллекции послужил фильм с Элизабет Тейлор «Клеопатра», и поэтому модели носили соответствующий макияж с ярко-синими, зелеными и бирюзовыми тенями и черной подводкой в египетском стиле.


Картинки по запросу "Armadillo heels"

Модное шоу «Атлантида Платона» весна-лето 2010 года стало самым обсуждаемым показом за все творчество дизайнера Александра Маккуина. На создание модельера вдохновили инопланетяне, природа и змеи. Во время показа моделей на больших экранах демонстрировались видео с природными явлениями, созданием Земли, движением воды и ползанием змей. Сами же наряды были снабжены сложными узорами с элементами рыб, змей и животных. Сложным был и крой изделий с широкими плечами, объемными рукавами и овальным подолом. Для этой коллекции Александр Маккуин создал свои знаменитые Armadillo heels, что напоминали туфли-копытца на высокой платформе с каблуком в 30 сантиметров. Многие модели отказывались надевать странную обувь, объясняя это тем, что они не пригодны для ходьбы и в них легко упасть или вывихнуть себе ноги. Но туфли-броненосцы стали настоящей модной сенсацией после того, как в 2009 году американская певица Леди Гага приобрела себе Armadillo heels и продемонстрировала их в своем суперхите Bad Romance.

В мае 2016 года бренд Alexander McQueen получил Версальскую премию за бутик на улице Rue Saint-Honoré в Париже.



Источник: wikipedia.org, www.nothingtowear.com.ua, theblueprint.ru

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