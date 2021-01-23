Как бренд Calvin Klein стал одним из самых популярных в мире





О бренде

Calvin Klein — американский бренд одежды, который создали Барри Шварц и Кельвин Кляйн.

С самого детства Кляйн не понаслышке знал, что такое выкройки и портняжные инструменты, он часто помогал бабушке раскладывать ножницы и иголки, а в пять лет уже научился работать на швейной машинке. Став знаменитым дизайнером, Кельвин Кляйн скажет, что благодаря хорошему вкусу матери среди своих сверстников он был одет лучше всех.





К концу 1960-х годов Кельвин решил, что пора создать собственную фирму, но необходимого для этого капитала у него не было, поэтому инвестором и партнером стал его друг Барри Шварц, который дал ему 10 тысяч долларов. Так в 1968 году появилась компания Calvin Klein Ltd. В ней друзья разделили обязанности: Шварц занимался вопросами ведения бизнеса, а Кляйн — дизайном.

В конце 60-х годов первоначальная концепция бренда — выпускать исключительно мужскую одежду — претерпела изменения, уже в начале 70-х вышла первая коллекция женской одежды Calvin Klein. В 1969 году напористый бренд Calvin Klein засветился на первой странице авторитетного журнала Vogue, а в 1973 бренд завоевывает вполне солидную премию The Coty Awards за новую коллекцию эффектных женских вещей. В 1975 году фотографии дизайнера внесли в зал славы Coty Hall of Flame. Так Кельвин стал самым молодым дизайнером, на момент вручения премии ему было 33 года.

Кельвин стал самым молодым дизайнером, на момент вручения премии ему было 33 года







Сейчас Calvin Klein включает в себя: женские платья и костюмы, мужские предметы одежды и деловые костюмы, мужскую и женскую спортивную одежду, одежду для гольфа, джинсовую одежду, нижнее белье, парфюмерию, очки, одежду для деловых женщин, трикотаж, носки, обувь, купальные костюмы, ювелирные изделия, часы, верхнюю одежду, сумки, кожаные аксессуары и товары для дома, в том числе мебель.





В чем уникальность

Klein начал продвижение джинсов в «большую моду» и сделал их стильными, во-вторых, благодаря марке Calvin Klein одежда «унисекс» получила большое распространение.

К своей одежде Calvin Klein разработал несколько ароматов, каждый из которых имел двойника: у мужского запаха был похожий на него женский, и наоборот. К этой линии относится «Вечность» 1983 год, «Одержимость» 1985 год и «Отдушина» 1986 год. Эти запахи тонко подчеркивали стиль одежды от Кляйна и пользовались большим успехом, поэтому парфюмерная линия Calvin Klein занимала в то время первое место в мире по количеству подделок.









В 1982 году бренд начал выпуск мужского нижнего белья, которое впоследствии стало легендарным. Широкая резинка с надписью Calvin Klein сделала белье марки узнаваемым и даже культовым. В рекламной кампании лейбл впервые показал полуобнаженное мужское тело как предмет эстетики. Поколения сменяют друг друга, а дизайн фирменного нижнего белья по-прежнему остается популярным. Мощнее и ярче монохромной кампании еще никто ничего не придумал.

В 1982 году бренд начал выпуск мужского нижнего белья, которое впоследствии стало легендарным







За всю историю существования бренда в рекламных кампаниях Calvin Klein приняли участие такие звезды, как Наталья Водянова, сестры Кардашьян-Дженнер, Джастин Бибер, Шон Мендес, A$AP Mobs и многие другие звезды и модели.

Одна из самых успешных рекламных кампаний последних лет — #MYCALVINS. Ее суть заключается в том, что различные звезды публикуют снимки в Instagram с надписью «I _____ in #mycalvins», где в прочерк подставляется любое действие — мечтаю/сплю/позирую/расту/делаю деньги. С 2014 года в ней приняли участие Джастин Бибер, Кендрик Ламар, Кендалл Дженнер, Joey Bada$$ и Эбби Ли, а также другие блогеры и обычные люди, использующие хештег #mycalvins.





Источник: brandshop.ru, www.logomaster.com.ua, theblueprint.ru