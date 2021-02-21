Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/df3/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/df316ee22f4b0931eecb2bb88a284418.png
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
6-obrazovatel-nyh-proektov-dlya-detey-kotorye-dokazyvayut-chto-uchit-sya-eto-interesno
6 образовательных проектов для детей, которые доказывают, что учиться — это интересно
421
/
/

19.02.2021

6 образовательных проектов для детей, которые доказывают, что учиться — это интересно

Домашняя школа «ИнтернетУрок»

Ольга Хасякова, город — Москва, заместитель директора домашней школы «ИнтернетУрок»

IMG_6386.JPG

Основная цель «ИнтернетУрока» — создание качественной и доступной системы дистанционного школьного образования. В нашем понимании, школа должна учить детей не прошлому и настоящему, а тому, что пригодится в будущем. Речь идет, прежде всего, не о знаниях и умениях, а о понимании — о способности критически мыслить и формировать собственное мнение. Мы воспитываем культуру мышления и рассуждения, самостоятельность и ответственность.

Подробнее здесь.

Школа программирования CODDY

Оксана Селендеева, город — Москва, основатель CODDY

CODDY-4.jpg

Дорогая аренда в Москве, с одной стороны, и изначальная идея бесплатного образования, с другой, сложились в беспрецедентную для рынка схему. Я предложила компаниям проводить занятия в их офисах в выходные, когда в переговорных комнатах никого из сотрудников нет. Зато там есть столы, мониторы, флипчарты и атмосфера. Для детей побывать в стенах крутой IT-компании — это настоящее событие с вау-эффектом. На мой запрос первыми отреагировали международное digital-агентство Actis Wunderman и российский IT-интегратор IBS.

Подробнее здесь.

Образовательная платформа Budbeed.com

Yevgeniya Wahie, 34 года, город — Алматы, генеральный директор ТОО Budbeed technologies

20191025_164401 — копия.jpg

Budbeed — это среда, в которой дети любят учиться самостоятельно, которая мотивирует и направляет детскую энергию в нужное русло, где организован огромный мир активностей и возможностей для детей. Мы создали платформу, по образу социальной сети для школьников, где дети совершенно безопасно могут проводить досуг, общаться со сверстниками, делать вместе уроки, объяснять друг другу сложные темы, играть, читать и развиваться, где все наполнение и игры только образовательного, мотивирующего и развивающего характера. Это помогает вовлечь ребенка в процесс обучения и решить множество существующих проблем в сфере образования.

Подробнее здесь.

Онлайн-курсы логики LogicLike

Матвей Олевинский, CEO и сооснователь проекта LogicLike

photo_2021-01-21_11-41-17.jpg

LogicLike находится на стыке образовательного продукта и игры и при этом учитывает специфику детей и взрослых. С нами полезно, но не скучно. С нами весело, но это не пустая трата времени. Таких продуктов на рынке практически нет, потому что сложно соблюдать баланс между полезностью и увлекательностью.

Подробнее здесь.

Школа программирования и робототехники «Пиксель»

Вадим Бордик, основатель и руководитель школы «Пиксель»

b846373cf6f09c14537033b70694592e.jpeg

Чтобы поддерживать у детей постоянный интерес к занятиям, мы организовали часть учебного процесса в игровой форме. А наша программа обучения устроена таким образом, что ребенок в короткие сроки получает от своих усилий видимый результат. Небольшие успехи помогают ему двигаться дальше и изучать выбранное направление более продолжительное время. Что, в свою очередь, помогает наработать стабильный навык.

Подробнее здесь.

Онлайн-школа «Фоксфорд»

Игорь Трахов, руководитель направления «Дополнительное школьное образование» онлайн-школы «Фоксфорд»

75a47039dc72eb3f0ba427cee5995e02.png

Наша онлайн-школа отличается диджитал-составляющей. С тех пор как в 2014 году «Фоксфорд» присоединился к холдингу «Нетология-групп», была разработана мощная технологичная платформа для проведения занятий и организации обучения. На вебинарах школьники подключаются к занятиям онлайн, задают вопросы, решают задачи и получают обратную связь непосредственно на занятии.

Подробнее здесь.

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#образование #дети #программирование #онлайнобучение
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Креативный класс Астаны о том, как выглядеть стильно даже в суровые морозы
8142
Cамый молодой Ironman об увлечениях, волонтерстве и как с пользой использовать Instagram
11630
ФИТНЕС-ЦЕНТРЫ РЯДОМ С ВАШИМ ДОМОМ: ЛЕВЫЙ БЕРЕГ
7175