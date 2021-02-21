6 образовательных проектов для детей, которые доказывают, что учиться — это интересно

Домашняя школа «ИнтернетУрок»

Ольга Хасякова, город — Москва, заместитель директора домашней школы «ИнтернетУрок»





Основная цель «ИнтернетУрока» — создание качественной и доступной системы дистанционного школьного образования. В нашем понимании, школа должна учить детей не прошлому и настоящему, а тому, что пригодится в будущем. Речь идет, прежде всего, не о знаниях и умениях, а о понимании — о способности критически мыслить и формировать собственное мнение. Мы воспитываем культуру мышления и рассуждения, самостоятельность и ответственность.

Подробнее здесь.

Школа программирования CODDY

Оксана Селендеева, город — Москва, основатель CODDY





Дорогая аренда в Москве, с одной стороны, и изначальная идея бесплатного образования, с другой, сложились в беспрецедентную для рынка схему. Я предложила компаниям проводить занятия в их офисах в выходные, когда в переговорных комнатах никого из сотрудников нет. Зато там есть столы, мониторы, флипчарты и атмосфера. Для детей побывать в стенах крутой IT-компании — это настоящее событие с вау-эффектом. На мой запрос первыми отреагировали международное digital-агентство Actis Wunderman и российский IT-интегратор IBS.

Подробнее здесь.

Образовательная платформа Budbeed.com

Yevgeniya Wahie, 34 года, город — Алматы, генеральный директор ТОО Budbeed technologies





Budbeed — это среда, в которой дети любят учиться самостоятельно, которая мотивирует и направляет детскую энергию в нужное русло, где организован огромный мир активностей и возможностей для детей. Мы создали платформу, по образу социальной сети для школьников, где дети совершенно безопасно могут проводить досуг, общаться со сверстниками, делать вместе уроки, объяснять друг другу сложные темы, играть, читать и развиваться, где все наполнение и игры только образовательного, мотивирующего и развивающего характера. Это помогает вовлечь ребенка в процесс обучения и решить множество существующих проблем в сфере образования.

Подробнее здесь.

Онлайн-курсы логики LogicLike

Матвей Олевинский, CEO и сооснователь проекта LogicLike





LogicLike находится на стыке образовательного продукта и игры и при этом учитывает специфику детей и взрослых. С нами полезно, но не скучно. С нами весело, но это не пустая трата времени. Таких продуктов на рынке практически нет, потому что сложно соблюдать баланс между полезностью и увлекательностью.

Подробнее здесь.

Школа программирования и робототехники «Пиксель»

Вадим Бордик, основатель и руководитель школы «Пиксель»





Чтобы поддерживать у детей постоянный интерес к занятиям, мы организовали часть учебного процесса в игровой форме. А наша программа обучения устроена таким образом, что ребенок в короткие сроки получает от своих усилий видимый результат. Небольшие успехи помогают ему двигаться дальше и изучать выбранное направление более продолжительное время. Что, в свою очередь, помогает наработать стабильный навык.

Подробнее здесь.

Онлайн-школа «Фоксфорд»

Игорь Трахов, руководитель направления «Дополнительное школьное образование» онлайн-школы «Фоксфорд»





Наша онлайн-школа отличается диджитал-составляющей. С тех пор как в 2014 году «Фоксфорд» присоединился к холдингу «Нетология-групп», была разработана мощная технологичная платформа для проведения занятий и организации обучения. На вебинарах школьники подключаются к занятиям онлайн, задают вопросы, решают задачи и получают обратную связь непосредственно на занятии.

Подробнее здесь.