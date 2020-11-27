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Как создавалась онлайн-школа «Фоксфорд», в которой обучается более 3 500 000 школьников
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Сегодня в 10:45

Как создавалась онлайн-школа «Фоксфорд», в которой обучается более 3 500 000 школьников

Игорь Трахов, руководитель направления «Дополнительное школьное образование» онлайн-школы «Фоксфорд»

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Как все начиналось

В 2009 году в стенах Московского физико-технического института группа преподавателей задумалась о том, как во время сессии облегчить студентам проведение консультаций, чтобы каждый мог получать консультацию в удобном виде и ему для этого не нужно было ходить в кампус. Решили попробовать организовать консультацию удаленно. Тогда еще не было программного обеспечения, позволяющего делать это удобно, как сегодня. Поэтому установили в аудитории вуза простое оборудование: веб-камеру, компьютер и запустили видеопоток, к которому можно было подключиться.

После стало понятно, что это эффективно и удобно. У МФТИ высокие требования к поступающим, и, чтобы подтянуть знания абитуриентов до нужного уровня, Алексей Половинкин вместе с Борисом Трушиным, Владимиром Шаричем и другими преподавателями организовали такие курсы при вузе.

Затем появился предшественник «Фоксфорда» — центр онлайн-образования 100ege с первыми курсами подготовки к ЕГЭ и олимпиадам, которые вели ведущие преподаватели МФТИ и других крупных вузов, кандидаты наук и специалисты по ЕГЭ и подготовке абитуриентов.

Мы стремимся распространить качественное образование по всей стране, туда, куда не дотягивается офлайн-формат

Со временем к занятиям стали подключаться школьники не только из Москвы, но и из регионов. Пришло осознание, что онлайн может сделать доступным качественное образование для каждого, в том числе для тех, кто проживает в отдаленных уголках страны. Ехать в Москву может быть долго и дорого, а в онлайн-формате у тебя есть возможность учиться у лучших преподавателей.

Все 11 лет существования проекта мы стремимся распространить качественное образование по всей стране, туда, куда не дотягивается офлайн-формат — это одна из основных целей «Фоксфорда».

Об особенностях

«Фоксфорд» — это онлайн-школа, где проходят занятия по различным образовательным программам: подготовка к ЕГЭ, ОГЭ, дополнительным вступительным экзаменам в МГУ, подготовка к олимпиадам для школьников младшего, среднего и старшего звена, всероссийской олимпиаде школьников. Также у нас есть направление «Экстернат и домашняя школа» — это онлайн-обучение для учеников 1-11 классов.

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Кроме того, мы создаем программы, направленные на изучение не академических предметов, а развитие общих навыков: запоминание, публичные выступления, курсы по шахматам, основы программирования, мнемотехнике и так далее. И, конечно, у нас разработаны инструменты и курсы повышения квалификации для учителей.

Наша онлайн-школа отличается диджитал-составляющей. С тех пор как в 2014 году «Фоксфорд» присоединился к холдингу «Нетология-групп», была разработана мощная технологичная платформа для проведения занятий и организации обучения. На вебинарах школьники подключаются к занятиям онлайн, задают вопросы, решают задачи и получают обратную связь непосредственно на занятии.

Наша онлайн-школа отличается диджитал-составляющей

Преподаватель может видеть статистику, включать презентации, видео, аудио. Ученики могут самостоятельно проходить различные тренажеры, тесты и получать обратную связь от системы и преподавателя. Все это дает хороший образовательный опыт.

Для изучения теоретического материала у нас есть собственный учебник, который пользуется большой популярностью. В нем собрано много качественных статей по основным вопросам школьной программы.

Еще одно отличие «Фоксфорда» в том, что мы привлекаем ведущих преподавателей и растим лучших внутри школы. За эти годы многие стали настоящими звездами.

О контенте

Долгое время контент создавался исключительно преподавателями. Они сами разрабатывали курс от начала и до конца, составляли тесты и задачи. Но со временем у нас стало так много учеников и курсов, что нагрузка на преподавателей стала слишком большой, и последние два года мы активно развиваем направление производства образовательного контента. Методисты помогают ведущим специалистам разрабатывать материалы к занятиям, презентации, задачи, отвечать на вопросы школьников.

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Об аудитории

«Фоксфорд» дает возможность заниматься детям с 5-6 лет и до выпускного класса, есть даже несколько курсов, которые подойдут студентам. У нас есть занятия по подготовке к школе, множество программ для учеников начальных и средних классов. Для 11-классников доступно порядка 100 различных курсов.

Последний год мы активно экспериментируем с сопровождением. Школьники на курсах объединяются в группы, у каждой группы есть куратор. Так получается некое комьюнити, и это очень хорошо работает, ученики обмениваются опытом, общаются, потому что учебные связи — это одни из самых сильных.

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#дети #онлайншкола #обучение #дистанционноеобразование
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