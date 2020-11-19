Как работает «ИнтернетУрок» — домашняя школа и образовательный портал с аудиторией более 3,5 миллиона человек

Ольга Хасякова, город — Москва, заместитель директора домашней школы «ИнтернетУрок»





Как все начиналось

«ИнтернетУрок» — это библиотека видеоуроков, конспектов, тренажеров и тестов по основным предметам школьной программы и частная онлайн-школа с 1 по 11 классы.

Идея создания проекта, который даст школьникам по всей России и в странах СНГ доступ к урокам лучших учителей и качественным учебным материалам, появилась в 2009 году у Михаила Ивановича Лазарева. С момента основания и до 2017 года работа «ИнтернетУрока» финансировалась полностью на его средства.

Основная цель «ИнтернетУрока» — создание качественной и доступной системы дистанционного школьного образования. В нашем понимании, школа должна учить детей не прошлому и настоящему, а тому, что пригодится в будущем. Речь идет, прежде всего, не о знаниях и умениях, а о понимании — о способности критически мыслить и формировать собственное мнение. Мы воспитываем культуру мышления и рассуждения, самостоятельность и ответственность.

Об особенностях проекта

Домашняя школа «ИнтернетУрок» работает с 2014 года. Сейчас, когда у нас уже более 16 000 учеников, трудно представить, что когда-то их количество исчислялось десятками и сотнями.





Когда мы говорим о домашней школе, мы имеем в виду, прежде всего, формат «С зачислением» — это полноценная экосистема для получения школьного образования с 1 по 11 классы дистанционно. Наши ученики числятся в школах-партнерах — на данный момент это 23 школы в 13 регионах России. Физическое присутствие ученика в школе не требуется — наша интерактивная схема зачисления позволяет осуществить весь процесс документооборота дистанционно, ученик же приезжает в школу только для сдачи госэкзаменов — и в случае успеха получает российский аттестат государственного образца. При этом возможно зачисление иностранных граждан.



Основа для обучения в домашней школе — это материалы нашей библиотеки: более 5000 видеоуроков, 4300 конспектов, 8200 тренажеров и 6300 тестов







Основа для обучения в домашней школе — это материалы нашей библиотеки: более 5000 видеоуроков, 4300 конспектов, 8200 тренажеров и 6300 тестов. Ученикам доступно удобное расписание: можно следовать ему, можно опережать и проходить два класса за год, а можно даже и немного отставать — ведь у всех свой темп освоения программы.

Стандартное расписание предполагает, что дети тратят на всю учебу в среднем 2-3 часа в день. Но можно учиться, когда и сколько угодно — главное, сдавать домашние задания в срок, то есть до конца четверти. Конечно, возникает вопрос, почему так мало и чему вообще можно научиться за это время. Весь секрет в том, что наши ученики концентрируются на учебном процессе, не отвлекаются на дисциплинарные и организационные вопросы, перемены. А еще у них есть возможность посвящать больше времени любимым, интересным и важным предметам — можно хоть всю неделю заниматься физикой, а физкультура немного подождет.





Учеба строится следующим образом. Ученик смотрит видеоурок, который можно ставить на паузу или пересматривать столько раз, сколько нужно, затем знакомится с конспектом. После этого он закрепляет знания на тренажере и выполняет тесты с автоматической проверкой. Можно посмотреть запись консультации, задать вопрос учителю в чате и оперативно получить ответ. Когда ученик выполнил и отправил домашнее задание, учитель проверяет и оценивает его, оставляет рекомендации.

Такой подход к обучению развивает самостоятельность, но ни в коем случае не оставляет ребенка один на один с учебой, ведь он всегда может обратиться к помощи педагога. У нас более 200 учителей, которые не только проверяют домашние задания наших учеников, но и отвечают на их вопросы в чатах. Педагоги приветливы, вежливы, дружелюбны, они готовы помогать ученикам в рамках своих компетенций.

У нас более 200 учителей, которые не только проверяют домашние задания наших учеников, но и отвечают на их вопросы в чатах







Кроме того, у нас есть дополнительная услуга персонального наставника. Это компетентный взрослый, который является посредником между нашей школой, родителями и учеником. Персональный наставник отслеживает успехи и трудности подопечных, мотивирует их, информирует родителей, а также помогает решать всевозможные учебные вопросы. По запросу родителей они проводят тесты на адаптацию учеников к дистанционному формату, на профориентацию и интересы и увлечения.

О контенте

Сегодня команда «ИнтернетУрока» существенно разрослась, что вполне соответствует миллионной аудитории сайта и количеству учеников домашней школы. У нас есть отличная инфографика, которая наглядно показывает наше устройство.





Над созданием контента работает команда специалистов от художников до режиссеров и лучшие учителя и методисты Москвы и Санкт-Петербурга.

Для кого

Если говорить о библиотеке видеоуроков, то у сайта более 3,5 миллиона уникальных посетителей в месяц. Прежде всего, это школьники, а также их родители и учителя. Материалами библиотеки активно пользуются педагоги в классах.

Домашняя школа — это выбор для тех, кого по разным причинам не устраивает школа у дома. Например, если семья осознанно отказывается от посещения школы из-за недовольства качеством обучения, непреодолимых конфликтов или по идеологическим соображениям. Или если в регионе остро стоит проблема со школами — они переполненные или, наоборот, малокомплектные.

География домашней школы широка: наши ученики проживают более чем в 90 странах

У нас очень много учеников, которые серьезно занимаются спортом или искусством — им сложно совмещать свое любимое дело с посещением обычной школы. А наше гибкое расписание дает им время и силы заниматься тем, что для них по-настоящему важно.

География домашней школы широка: наши ученики проживают более чем в 90 странах. Это могут быть семьи путешественников-фрилансеров, экспатов или же часто переезжающих по работе. У нас много учеников из стран СНГ: как правило, либо семья хотела бы дать ребенку российское образование, либо в стране недоступно семейное образование, а российский аттестат котируется. Например, более 7% наших учеников — из Казахстана.