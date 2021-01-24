О проекте LogicLike, который помогает детям и взрослым развивать мышление в простой и увлекательной форме

Матвей Олевинский, CEO и сооснователь проекта LogicLike





О проекте

LogicLike — это игра и пошаговый курс логики для детей и взрослых. Используя наш продукт, человек в любом возрасте сможет развить мышление в простой, доступной и увлекательной форме.

В курсе более 2500 разноплановых заданий, начиная от математики и ассоциаций и заканчивая аналогиями и пространственными задачами. Они оформлены в пошаговую систему для равномерного развития навыков и не являются просто случайной подборкой. Мы хотим не просто проверить уровень мышления, а научить человека решать задачи так, чтобы он мог успешнее делать это и в реальной жизни.

Как все начиналось

У истоков продукта — очное направление на базах школ и гимназий в Республике Беларусь.

В тот момент у нас в стране задача любого дополнительного кружка была в том, чтобы помочь ребенку учиться в школе и получать хорошие отметки. Мы же создавали LogicLike как проект, который учит не получать хорошие отметки, а думать, рассуждать, уметь анализировать информацию. Потому что мы верим в то, что успеха достигает не только человек, который хорошо учился, а тот, кто вникает в то, что ему говорят, быстро схватывает, умеет сопоставить факты, которого сложно ввести в заблуждение.

Наша команда долгое время готовила детей к олимпиадам. Мы работали над тем, чтобы олимпиадные задачи были по силам не только одаренным детям. Чтобы любой ребенок, приложив усилия, смог понять и решить любую задачу. И чтобы дети младшего школьного возраста, приняв участие в таком соревновании, могли пораньше познакомиться с понятием «экзамен» и в дальнейшем не боялись и были увереннее в себе.

Мы создавали LogicLike как проект, который учит не получать хорошие отметки, а думать, рассуждать, уметь анализировать информацию



В 2018 году курс принял формат онлайн-платформы для обучения детей 5-12 лет, и с ней мы вышли на рынок СНГ. Однако очное направление существует и сейчас. Мы всегда держим руку на пульсе, смотрим, что из наших заданий работает, и лучшие практики переносим в онлайн-формат.

Платформа быстро стала популярной. Сначала среди детей, а затем и их родителей. Мы увидели, что родители увлекаются логическими задачами так же, как и дети, появились запросы. И с 2020 года мы включили в курс задачи для более взрослой аудитории. Весной выпустили iOS- и Android-приложения на рынок СНГ.

Об особенностях проекта

Первое — у нас есть большой образовательный бэкграунд. Мы выросли из успешного офлайн образовательного проекта. Из-за этого мы хорошо понимаем теорию и практику обучения.

Второе — LogicLike находится на стыке образовательного продукта и игры и при этом учитывает специфику детей и взрослых. С нами полезно, но не скучно. С нами весело, но это не пустая трата времени. Таких продуктов на рынке практически нет, потому что сложно соблюдать баланс между полезностью и увлекательностью.





В отличие от игр, LogicLike помогает перестраивать мышление, и приобретенные навыки можно использовать в жизни. Мы каждый день принимаем множество решений, строим логические связи и проводим параллели. Именно этому учит LogicLike.

В отличие от приложений, которые фокусируются исключительно на нейронауке и скорости, мы делаем больший упор на то, чтобы человек не просто развивал гибкость мышления, но и делал это с удовольствием. Тренировка ума не должна быть мучительным и скучным процессом. Мы верим, что человек может свернуть горы, если он мотивирован. Поэтому подбираем специальный контент, преподносим его в определенном формате и вводим разные механизмы стимулирования внешней и внутренней мотивации. А еще в наших приложениях нет рекламы, она отвлекает и раздражает. И у нас нет таймера, каждый учится в своем темпе.

О контенте и команде

В нашей команде порядка 30 человек: это сотрудники технического, методического отдела, дизайнеры и продуктовые менеджеры. Методисты — это опытные преподаватели, которые составляют задачи и структурируют курс в зависимости от возраста и целей человека. Продуктовые менеджеры общаются с аудиторией и исследуют рынок, чтобы создать уникальный полезный опыт для пользователей. Дизайнеры помогают создать нужное настроение с учетом возраста и восприятия. Команда разработки делает наши планы и мечты реальностью.

Мы не торопимся прирастать в количестве людей, а наращиваем эффективность и компетентность уже существующего коллектива.





Для кого

У нас порядка двух миллионов активных пользователей, это русскоязычные люди по всему миру. Основная часть — ученики начальных классов, жители СНГ: Россия, Украина, Беларусь, Казахстан. Также у нас довольно много русскоязычных пользователей из США.

Наша задача — сохранить полезность и добавить функции, которые помогут сформировать и поддерживать внутреннюю мотивацию







До недавних пор мы ориентировались только на русскоязычного потребителя. Но летом 2020 года взяли курс на выход продукта, как в виде веб-версии, так и приложений, на глобальный рынок, в первую очередь, англоговорящий. У нас уже есть украинская, чешская, английская локализация.

О планах

Наша основная задача — сохранить полезность и добавить функции, которые помогут сформировать и поддерживать внутреннюю мотивацию, учитывая специфику разных пользователей. Поэтому в 2021 году мы планируем ввести новые модули. Все модули включаются по выбору игрока, таким образом, каждый сможет найти в LogicLike то, что помогает учиться именно ему.

Модуль «Лаборатория». Игра в игре для тех, кто не хочет соперничать с другими. Место, где игрок сможет выполнять задачи и квесты и получать эстетическое удовольствие от процесса, почувствовав себя хозяином своей собственной лаборатории.

Модуль «Аналитика». Для тех, кому важен собственный прогресс. Сейчас у нас есть статистика прохождения курса, она дает понимание, где ты в процессе и прогрессе приобретения разных навыков. Мы будем дорабатывать этот модуль так, чтобы человек в обезличенном виде мог сравнить свои результаты с результатами других людей и понять, какой его прогресс, и соотнести его с результатами.

Модуль «Рейтинг». Это социальный модуль. Здесь можно приглашать друзей, конкурировать отдельно или городами, выходить в топ в лиге. Мы добавим возможность соревноваться не только внутри лиг, но и в других группах, например, между людьми разных профессий.