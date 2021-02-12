Budbeed.com. Как в Казахстане создали образовательную платформу, которая сотрудничает с CNN, BBC и Rosen

Yevgeniya Wahie, 34 года, город — Алматы, генеральный директор ТОО Budbeed technologies





Как все начиналось

Budbeed.com — это высокотехнологичная образовательная платформа нового поколения. Создана для школьников с 1 по 9 классы и включает всю школьную программу по математике и естественным наукам.

Идея создания принадлежит моему супругу, основателю проекта Manish Wahie. Он уже много лет живет в Казахстане и любит нашу страну. У него был опыт работы в крупных корпорациях и даже организации самого большого университета IT-технологий на территории Средней Азии. Также он работал с Encyclopedia Britannica, мы являемся их эксклюзивными партнерами. Работая над этим проектом, мы проводили исследование рынка, в котором участвовало порядка 10 тысяч человек со всего Казахстана: родители, школьники, учителя. В результате этого стало понятно, что в школьном образовании есть проблемы. Для того чтобы казахстанские дети были конкурентоспособны на мировой арене, нужно обучать их по-другому.





Идея Budbeed.com зародилась в Казахстане, но вскоре к нам присоединились лучшие медиакорпорации, такие как BBC, CNN, Rosen. И наш проект стал первым в СНГ, получившим крупные международные премии в области образования. Мы дважды вошли в топ-3 лучших проектов мира по версии премии Edtech Global Award 2019-2020, получили золото в премии Best Mobile App Award 2019 и вошли в топ-5 по версии Reimagine Global Award от университета Пенсильвании Wharton business school. А последняя полученная нами премия — GESAward Russia.

Об особенностях

Платформа основана на искусственном интеллекте. Всю технологию мы разработали самостоятельно, и она функционирует по принципу личного репетитора — выявляет слабые стороны учащегося и пробелы в знаниях, определяет, в чем он силен, а что нужно подтянуть. Например, ребенок не понимает тему «Дроби». Система определяет, что он не до конца усвоил тему четвертого класса «Деление», дает ему эти знания, закрепляет, и уже потом учащийся приступает к изучению того, что ему нужно на данный момент. Так работает наш искусственный интеллект, и аналогии ему пока не существует.

Budbeed — это среда, в которой дети любят учиться самостоятельно, которая мотивирует и направляет детскую энергию в нужное русло, где организован огромный мир активностей и возможностей для детей. Мы создали платформу, по образу социальной сети для школьников, где дети совершенно безопасно могут проводить досуг, общаться со сверстниками, делать вместе уроки, объяснять друг другу сложные темы, играть, читать и развиваться, где все наполнение и игры только образовательного, мотивирующего и развивающего характера. Это помогает вовлечь ребенка в процесс обучения и решить множество существующих проблем в сфере образования.





Сейчас находится в разработке новый функционал, который позволит учителям на платформе проводить онлайн-уроки, конструировать уроки для класса, проверять домашние задания, выполнять групповые домашние задания.

Budbeed является продуктом B2C, но вторично также заключаем контракты с крупными компаниями: школы, компании нефтегазового сектора и рассматриваем сотрудничество B2G.

О контенте

С самого начала мы стремились к тому, чтобы привезти казахстанским детям самый лучший контент, который существует в мире. Люди из сферы Educational technology знают, что такой контент производит компания BBC. Нам удалось стать эксклюзивными партнерами этой компании. Как оказалось, огромного количества информации о последних открытиях в мире науки, которые были сделаны за последние пять лет, не существует в русскоязычном интернет-пространстве. Мы самостоятельно перевели и озвучили на русском и казахском языках весь зарубежный контент, и сейчас Budbeed.com — это единственная обучающая платформа международного формата, которая содержит образовательный материал, основанный на последних научных исследованиях. Ничего подобного не существует ни на одном другом ресурсе в интернете.

Наша социальная миссия заключается в том, чтобы обеспечить каждому ребенку нашей страны доступ к самому дорогому образованию в мире. Условно говоря, чтобы в Казахстане даже водитель автобуса мог дать своему ребенку качественное образование.





Мы изначально решили фокусироваться на естественных науках. Это именно то, что даст нашим детям возможность менять мир будущего, создавать новые технологии и делать открытия. На нашей платформе нет физкультуры, музыки или гуманитарных дисциплин, но наша цель не в том, чтобы быть площадкой для домашнего, онлайн-обучения и в точности повторять школьную программу. Мы стремимся дать детям дополнительные знания, которые позволят им в будущем поступить в лучшие вузы мира, такие как University of Cambridge или Yale University.

О планах

Мы вышли на второй раунд инвестиций, общая сумма привлекаемых инвестиций на данном этапе составляла 650 тысяч долларов США, но часть инвестиций мы уже привлекли, на данный момент находимся на стадии переговоров о привлечении новых инвесторов в общей сумме 400 тысяч долларов США. Открыты для потенциальных инвесторов, которым интересен бизнес Edtech в СНГ

Мы закончили тестовый период и готовимся к экспансии по всем странам СНГ, начиная с запуска на рынке России, Украины и Беларуси.