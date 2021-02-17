CODDY. Где дети могут пройти адаптированные курсы Гарварда и Стэнфорда и представить проект экспертам Google

Оксана Селендеева, город — Москва, основатель школы программирования CODDY

Как все начиналось





Я работала в топ-менеджменте «Сбербанка» — отвечала за маркетинг во всех 760 отделениях города Москва. А потом случился декрет, а с ним — размышления о будущем. Это был 2015 год, в Кремниевой долине активно росли IT-корпорации, а в России мало кто понимал, что такое «стартап». Но постепенно становились популярными ресурсы vc. ru и Rusbase, авторы которых рассказывали о новых технологиях. Читая статьи, я понимала, что наша жизнь стремительно меняется, и мне тоже нужно меняться, чтобы не отстать. А еще я хотела, чтобы моя дочь вписалась в этот новый мир как можно раньше и как можно лучше. И для меня стало очевидно, что вписаться — это значит быть подкованным в технологиях.

На создание модульной системы меня вдохновил опыт частной школы в Сан-Франциско, ученики которой формируют индивидуальную образовательную траекторию



Я решила основать стартап, связанный с IT, а многие идеи для будущей школы подсмотрела в США, где мы с семьей некоторое время жили. Например, на создание модульной системы меня вдохновил опыт частной школы в Сан-Франциско, ученики которой формируют индивидуальную образовательную траекторию.

Также в Штатах я впервые услышала про междисциплинарный STEAM-подход. Основная его идея в том, чтобы дети получали знания и сразу же учились использовать их на практике, взаимодействуя друг с другом. Хотя сегодня STEAM — один из ведущих трендов в образовании, в те годы в России никто о нем еще не слышал. Я детально изучила тему в иностранных источниках и поняла, что будущее именно за таким подходом.





Само словосочетание «школа программирования» впервые прозвучало в контексте CODDY. В Америке были coding classes, в России — кружки робототехники. А CODDY задумывалась именно школой — много предметов и курсов, возможность долго учиться, переходя с уровня на уровень.

Первые инвестиции в CODDY составили 200 тысяч рублей

Дорогая аренда в Москве, с одной стороны, и изначальная идея бесплатного образования, с другой, сложились в беспрецедентную для рынка схему. Я предложила компаниям проводить занятия в их офисах в выходные, когда в переговорных комнатах никого из сотрудников нет. Зато там есть столы, мониторы, флипчарты и атмосфера. Для детей побывать в стенах крутой IT-компании — это настоящее событие с вау-эффектом. На мой запрос первыми отреагировали международное digital-агентство Actis Wunderman и российский IT-интегратор IBS.

Первые инвестиции в CODDY составили 200 тысяч рублей. Я потратила эту сумму на расходы, связанные с открытием школы. На SEO, контекстную рекламу и соцсети денег не было, поэтому сначала школа CODDY продвигалась только за счет сарафанного радио.





В первый год существования CODDY каждый шаг был шагом в неизвестность, пример брать было не с кого. В тот момент — в 2016 году — даже в Штатах детские кружки программирования предлагали только базовые курсы, в основном Scratch. Большим достижением нашей команды стал курс по Python — тогда даже за рубежом его не было. То же произошло с курсом видеоблогинга — мы были первыми, кто решился запустить его на российском рынке. Мы по сей день остаемся трендсеттерами: постоянно разрабатываем новые курсы, воплощаем свежие идеи партнерств и активностей.

Об особенностях проекта

Глобально миссия школы CODDY — как можно шире распространить качественные знания в сфере IT, подготовить поколение, готовое к успешной жизни в цифровой среде.

Сейчас в школе более 75 курсов по четырем направлениям. Первое — программирование и все, что с ним связано: сайты, игры, приложения, чистый код, олимпиадное программирование. Второе — дизайн: фотошоп, моушн-дизайн, Adobe Illustrator, скетчинг. Именно эти направления для нас основные, и мы их не разделяем, так как в цифровом мире не существует проектов без участия программиста и дизайнера.





Третья группа курсов — soft skills, развитие личности. В том числе курс «Дизайн-мышление», который учит эффективно думать, курсы по интернет-предпринимательству, ораторское и актерское мастерство. Четвертое направление — кибербезопасность, дисциплины на стыке программирования и компьютерной грамотности.

В 2017 году мы проделали уникальную работу — адаптировали гарвардский курс CS50 для детей. Вслед за ним адаптировали стэнфордский курс по Swift. Позже у нас появились совместные курсы с факультетом вычислительной математики и кибернетики МГУ.

В 2017 году мы проделали уникальную работу — адаптировали гарвардский курс CS50 для детей

В основе всех курсов лежит проектное обучение — практика. Мы стремимся разрабатывать курсы в партнерстве с крупными компаниями и вузами, чтобы детские проекты адаптировались и внедрялись, а не оставались только прототипами «на бумаге».

Мы сотрудничаем с Google — наши ученики разрабатывают приложения для голосового ассистента, упаковывают их в продукты и защищают перед экспертами из компании. Есть совместные курсы с Acer, ВМК МГУ, с «Кодвардс», Wacom, «Эвотор». Помимо обучения по основному направлению, здесь и тренировка навыков дизайн-мышления, и командная работа, и настоящая защита перед профессиональным жюри — STEAM-подход в действии. Каждый проект решает социальные и коммерческие задачи.





В апреле 2020 нам с командой удалось за неделю перенести 100% занятий в онлайн. В сентябре мы перешли на модель blended learning. Мы продолжим практику онлайн-обучения, которая полюбилась преподавателям и детям, а также будем вести занятия офлайн в офисах IT-компаний. Мы знаем, что в CODDY ходят не только за знаниями, но и за атмосферой, единомышленниками, друзьями, тусовкой.

С началом 2020 учебного года мы запустили новый образовательный проект — гранты на бесплатное обучение для детей, оставшихся без родителей, а также ребят с особенностями развития.

О контенте и команде

Главным составляющим успеха CODDY всегда были люди — команда, партнеры, дети, их родители и все те, кто поддерживал мою идею. За четыре года количество учеников превысило 40 000, а количество партнеров — российских и международных IT-компаний — перевалило за 30.





Я горжусь своей командой. Все мои коллеги — профессионалы своего дела. Они постоянно развиваются, позитивно смотрят на жизнь и гордятся тем, что работают в CODDY. Среди преподавателей школы только настоящие практики — все они работают в IT-компаниях или учатся в ведущих вузах.

Для кого

Школа работает в 16 странах и почти 150 городах, занятия проводятся на разных языках, онлайн и офлайн, в группах и индивидуально. Дистанционные курсы проходят дети со всего мира.

Что дает людям

Наши курсы — это возможность найти новое хобби и развиваться в нем в среде единомышленников. Мы преподаем навыки перспективных и востребованных профессий. Малыши готовятся к школе, развивают системное и логическое мышление, а ребята постарше собирают профессиональное портфолио, поступают в престижные вузы, учатся монетизировать свои знания и запускают собственные проекты.