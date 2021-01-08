Основатель школы «Пиксель» о том, как за 3 года открыть 13 филиалов и онлайн-школу

Вадим Бордик, основатель и руководитель школы «Пиксель»





Как все начиналось



Я занимаюсь предпринимательством с 2017 года. До этого продолжительное время работал с детьми, в сфере дополнительного образования. Поэтому, когда появилась идея создания своего дела, я выбрал ту сферу, в которой у меня есть понимание и опыт. Также при выборе направления немаловажным для меня критерием была его польза, я хотел, чтобы моя деятельность была социально направлена.



В 2017 году мы открыли первый филиал, он находился в Московской области, в городе Подольск. Первое направление было именно в очном формате. Это учебные классы, которые оборудованы ноутбуками и специальными наборами для классов робототехники.

Два основных направления, которыми мы занимаемся сейчас — это робототехника для детей от 5 до 14 лет в очном формате и программирование — в дистанционном режиме. По своей специфике программирование больше подходит для дистанционного обучения, а робототехника — для очного формата, так как подразумевает конструирование руками.

О проекте

Наша цель — предоставлять клиентам качественную услугу за приемлемые деньги. Это немаловажный момент, потому что в нашей сфере большой разбег в стоимости услуг. При этом не всегда цена соответствует качеству.





С учетом того, что наша услуга качественная, мы имеем образовательную лицензию и обучаем детей по собственной методике, мы сохраняем доступную стоимость. Ребенок в возрасте от 5 до 14 лет может одновременно посещать множество образовательных учреждений, заниматься не только робототехникой и программированием, но и, например, спортом, ментальной арифметикой и так далее. Поэтому у меня изначально была идея, что обучение в нашей школе должно быть доступным.

Открывая первый филиал, я сразу понимал — это должна быть сеть, поэтому подходил к организации процессов системно. Сделал акцент на стандартизацию и масштабируемость. К примеру, если ребенок занимается в очном филиале в Москве, то, переезжая в Краснодар, он может прийти в наш местный филиал и легко продолжить обучение. Программа во всех филиалах едина.

Об особенностях

Каждый курс рассчитан на определенный возраст. Для 5-7-летних детей есть акцент на технические моменты, программирование, но при этом это общеразвивающие курсы, где детям рассказывают о первом человеке, который полетел в космос, о солнечных системах, флоре и фауне, основах механики.

Курсы для детей от 7 лет пересекаются со школьной программой. Если мы будем давать ребенку информацию, которую он еще не проходил в школе, то, скорее всего, он не поймет ее или ему будет неинтересно.





Многие компании, которые специализируются на дополнительном образовании для взрослых в сфере программирования, уходят в сторону обучения детей. У них есть отработанный формат, который они переносят на более младшую аудиторию, при этом не учитывая специфику.

В онлайн-образовании для взрослых при обучении в формате вебинара есть спикер и может подключиться неограниченное количество учеников. Но это взрослые люди, они могут задать дополнительный вопрос, если что-то не поняли, а потом выполнить домашнее задание. Дети зачастую еще не владеют такими инструментами и еще не самостоятельны. Поэтому мы решили, что наш формат — это небольшие группы, где максимальное количество учеников — шесть. Все наши уроки включают практику, и у преподавателя должна быть возможность отработать ее с каждым учеником персонально и довести его до результата.

Чтобы поддерживать у детей постоянный интерес к занятиям, мы организовали часть учебного процесса в игровой форме



Чтобы поддерживать у детей постоянный интерес к занятиям, мы организовали часть учебного процесса в игровой форме. А наша программа обучения устроена таким образом, что ребенок в короткие сроки получает от своих усилий видимый результат. Небольшие успехи помогают ему двигаться дальше и изучать выбранное направление более продолжительное время. Что, в свою очередь, помогает наработать стабильный навык.





Еще один элемент мотивации — поощрение. После занятия, чтобы закрепить пройденный материал, ребенок выполняет домашние задания, которые построены в игровой форме, и копит баллы. Набрав определенное количество, он может обменять их на электронные призы — подписки на сервисы или возможность пройти следующий курс бесплатно.

О контенте

В разработке курсов принимает участие большое количество людей. Руководитель методического отдела определяет актуальность направления, далее работают методисты, после по техническому заданию создаются методические материалы, и потом они проходят несколько циклов.

Для отработки всех деталей мы запускаем программу в одном из наших филиалов как пилотное направление и собираем обратную связь. Когда отзывов набирается более 1000, анализируем и вносим корректировки. Таким образом, каждый новый курс проходит минимум три цикла и только через год готов к внедрению. При этом доработка и доведение до совершенства — это регулярная работа.

Об аудитории

В Москве и Московской области у нас 13 филиалов, которые проводят очное обучение. Плюс у нас есть партнеры в формате B2B, то есть мы обучаем преподавателей, когда у школ есть потребность запустить у себя направление по робототехнике или программированию. Также есть партнерские филиалы, которые работают по нашим методическим пособиям, и есть филиалы, открытые по франшизе.





В онлайн-формате у нас обучаются дети из разных стран. Кроме близлежащих — Казахстан, Украина, Беларусь, много учеников из Израиля, Китая, стран Европы и немного из США.

Что получают ученики

Так как мы работаем в основном с детьми в возрасте до 14 лет, наша основная задача — познакомить с теми направлениями, которые есть, и заинтересовать ребенка. Многие школы позиционируют, что такие курсы — это вводная часть в профессию будущего, но я бы не стал говорить, что мы учим детей профессии будущего. Мы как минимум обучаем их тому, что актуально уже сейчас.

Второе — мы даем базовые знания в программировании, которые в будущем станут хорошей основой, если ребенок выберет своей сферой деятельности IT.





У нас есть несколько проектов, которые мы ведем на постоянной основе. Первый — YouTube-канал, с бесплатными видеоуроками, где мы регулярно выкладываем контент по определенным направлениям.

Второй проект — социальный, мы знакомим детей общеобразовательных школ с робототехникой и программированием. С 2017 года заключили больше 100 договоров социального партнерства. На регулярной основе проводим мастер-классы, наш преподаватель с оборудованием приезжает в школу и проводит занятие. За три года познакомили с этими направлениями более 3000 детей.