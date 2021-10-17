59 фильмов и шоу на YouTube: что смотреть этой осенью

Если вы не знали, чтобы такого классного посмотреть в это воскресенье, мы подумали за вас и собрали в одном месте много фильмов, дорам и шоу, которые обязательно понравится вам. Приятного просмотра.







Фильмы о знаменитых фантастических вселенных и их школах





Игра Эндера (2013)

2135 год. Человечеству предстоит отразить третий налет инопланетной расы, который и должен определить будущее. По решению правительства начинается подготовка новой армии, для чего дети с уникальными способностями отправляются на обучение в специальную школу. Главный герой Эндер — мальчик, подающий большие надежды. Начиная совершенствовать свои навыки, он узнает всю правду об «игре». Обратите отдельное внимание на сцены космических баталий. Так, для отработки трюков в комнате сражений с актерами в течение месяца работали артисты Cirque du Soleil.





Высший пилотаж (2005)

Фантастическая история, посыл которой так легко отражает современные детско-родительские и межподростковые отношения. В семье самых крутых супергероев родился мальчик, который должен продолжить талантливый род, но у него нет каких-либо сверхспособностей. Он хотел бы пойти в обычный колледж, чтобы общаться со своими нормальными сверстниками и решать заурядные подростковые проблемы. Но родители уверены, что ему самое место в супергеройском колледже, где из него вытащат нужный дар. Способность выжить в обществе исключительно одаренных детей — может, это и есть высший пилотаж?





Люди Икс: Первый класс (2011)

Фильм, который советуют смотреть самым первым, погружаясь во вселенную Людей Икс. Ведь именно приквел расскажет, а самое главное — покажет, как профессор Ксавьер основал школу для детей-мутантов, что ждет школу, в которой первоклассники — это восемнадцатилетние подростки с суперспособностями и из-за чего закончилась дружба Магнето и профессора?

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Фильмы, которые помогут продлить лето





Спасатели Малибу (2017)

Легкий и веселый фильм по мотивам популярного в 90-е сериала возвращает нас к героям пляжного сезона, спасателям с берегов Изумрудного залива во Флориде. Митч Бьюкеннон принимает в команду трех новичков, среди которых чрезмерно энергичный и предприимчивый олимпийский чемпион по плаванию Мэтт. Он регулярно попадает в дурацкие ситуации, но подходящее важное дело для него, в конце концов, найдется.





Романтики «303» (2018)

В этом уютном роуд-муви вы отправитесь в путешествие по Европе в компании двух студентов. 24-летняя Юле едет на кемпере из Германии в Португалию, чтобы встретиться со своим парнем для серьезного разговора. Она соглашается подбросить в Кельн Яна, который планирует ехать дальше и разыскать в Испании своего отца. Они просто едут и разговаривают о разных важных и не очень вещах, а вокруг бурлит лето.

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Популярные шоу, где можно увидеть любимых артистов и звезд





Шоу Грэма Нортона

Британское шоу с комедийно-развлекательным направлением — одно из самых популярных в мире. Потому что сам ведущий шоу — Грэм Нортон, ироничен и самокритичен, в мягкой форме подшучивает над своими звездными гостями. Говоря о звездах, на одном диване собираются певцы, актеры, музыканты и порой, даже комики.





ORTA

Казахстанский проект, в котором за одним столом собираются популярные личности, представляющие разные профессии. Каждый выпуск — одна тема, на которую ребята рассуждают и приводят разные аргументы. Идея проекта в проведении интересных бесед с разными людьми.





Что было дальше?

Российское популярное комедийное шоу, где участвуют ведущие комики России. Суть шоу в том, что комики: Сабуров, Щербаков, Масаев, Кашоков и Макаров слушают историю приглашенной знаменитости, и пытаются угадать финал. Из гостей они приглашают разных личностей - популярных певцов, комиков, блогеров и других.

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Казахстанские шоу на YouTube





«Общуха» от «Мискузи Боул»

Новое шоу на канале Молдир Матжановой, где @nurzhex и @bekaeasy берут интервью у молодых лидеров мнений.





ZAMANDAS от Каны Бейсекеева

Авторский подкаст Каны Бейсекеева. Герои и автор подкаста раскрывают личные истории и иногда предстают перед публикой в совершенно новом образе.





Подкаст Feya Perizat

Новый подкаст-проект от ребят из Казахстана, где вместе с приглашенными гостями обсуждаются интересные и актуальные вопросы. Среди гостей шоу: Иманбек, Роза Рымбаева, Darkhan Juzz, Биржан Ашим и другие.

Больше казахстанского контента здесь.





Самые ожидаемые фильмы и сериалы этой осени





Дом Гуччи

Закулисье модной империи, где нашлось место любви, предательству, мести, падении и убийству.





Декстер: Свежая кровь

Прошло десять лет с урагана Лора, после которого пропал Декстер. Он жил в небольшом городке Айрон-Лейк под вымышленным именем и наслаждался жизнью. Но разве можно скрыть жажду крови?

Еще больше фильмов здесь.





Корейские дорамы на Netflix





Дополнительные занятия (2020)

Примерный ученик старших классов Чи-су живет без родителей. Он погряз в преступном мире, пытаясь накопить деньги на обучение в университете. Жизнь парня в корне меняется, когда о его секрете узнает одноклассница из богатой семьи.





Стартап (2020)

Чтобы накопить необходимую сумму для начала собственного бизнеса, Со Даль-ми бросает университет и идет работать. Судьба сводит ее с молодым предпринимателем Нам До-саном, который два года назад основал компанию Samsan Tech, но дела у бизнеса идут не очень.

Еще больше дорам здесь.