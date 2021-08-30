10 казахстанских шоу на YouTube, которые стоит посмотреть

«ДАЛАДА Подкаст» от Jokeasses





Авторы хотят показать, что интересными гостями могут быть не только популярные люди. Поэтому участником выпуска может стать любой желающий.





Интервью от Dinara Satzhan





На канале Динары Сатжан часто можно найти интервью с интересными личностями. Например, с Биржаном Ашим, Евгением Черняком, Аблаем Каиржановым и другими.





«Общуха» от «Мискузи Боул»





Новое шоу на канале Молдир Матжановой, где @nurzhex и @bekaeasy берут интервью у молодых лидеров мнений.





ZAMANDAS от Каны Бейсекеева





Авторский подкаст Каны Бейсекеева. Герои и автор подкаста раскрывают личные истории и иногда предстают перед публикой в совершенно новом образе.





ORTA от RUH FOOD





Казахстанский проект, в котором за одним столом собираются популярные личности, представляющие разные профессии, и обсуждают интересующие их темы.





«Честно говоря» от Тимура Балымбетова





Канал блогера, продюсера и интервьюера Тимура Балымбетова. Шоу «Честно говоря» — это интервью с известными и не очень популярными, прогрессивными представителями современного Казахстана.





Подкаст DOPE SOZ





Согласно описанию, казахский подкаст о прошлом и настоящем, о важном и актуальном, не без иронии.





Подкаст Feya Perizat





Новый подкаст-проект от ребят из Казахстана, где вместе с приглашенными гостями обсуждаются интересные и актуальные вопросы. Среди гостей шоу: Иманбек, Роза Рымбаева, Darkhan Juzz, Биржан Ашим и другие.





DRT PODCAST от Olzhas Beil





Подкаст для тех, кто хочет улучшить себя и свое окружение. В числе гостей как известные предприниматели, так и блогеры, и представители шоу-бизнеса: Aizatulla, Аблай Юсупов, Zheka Fatbelly, Рамиль Мухоряпов и другие.





TTB от Куаныша Шонбай





Программа «Төртеу түгел болса» на канале предпринимателя из Казахстана Куаныша Шонбай.