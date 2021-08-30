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  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

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  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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10 казахстанских шоу на YouTube, которые стоит посмотреть
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Сегодня в 13:45

10 казахстанских шоу на YouTube, которые стоит посмотреть

«ДАЛАДА Подкаст» от Jokeasses

Авторы хотят показать, что интересными гостями могут быть не только популярные люди. Поэтому участником выпуска может стать любой желающий.


Интервью от Dinara Satzhan


На канале Динары Сатжан часто можно найти интервью с интересными личностями. Например, с Биржаном Ашим, Евгением Черняком, Аблаем Каиржановым и другими.


«Общуха» от «Мискузи Боул»

Новое шоу на канале Молдир Матжановой, где @nurzhex и @bekaeasy берут интервью у молодых лидеров мнений.


ZAMANDAS от Каны Бейсекеева

Авторский подкаст Каны Бейсекеева. Герои и автор подкаста раскрывают личные истории и иногда предстают перед публикой в совершенно новом образе.


ORTA от RUH FOOD


Казахстанский проект, в котором за одним столом собираются популярные личности, представляющие разные профессии, и обсуждают интересующие их темы.


«Честно говоря» от Тимура Балымбетова

Канал блогера, продюсера и интервьюера Тимура Балымбетова. Шоу «Честно говоря» — это интервью с известными и не очень популярными, прогрессивными представителями современного Казахстана.


Подкаст DOPE SOZ

Согласно описанию, казахский подкаст о прошлом и настоящем, о важном и актуальном, не без иронии.


Подкаст Feya Perizat

Новый подкаст-проект от ребят из Казахстана, где вместе с приглашенными гостями обсуждаются интересные и актуальные вопросы. Среди гостей шоу: Иманбек, Роза Рымбаева, Darkhan Juzz, Биржан Ашим и другие.


DRT PODCAST от Olzhas Beil

Подкаст для тех, кто хочет улучшить себя и свое окружение. В числе гостей как известные предприниматели, так и блогеры, и представители шоу-бизнеса: Aizatulla, Аблай Юсупов, Zheka Fatbelly, Рамиль Мухоряпов и другие.


TTB от Куаныша Шонбай

Программа «Төртеу түгел болса» на канале предпринимателя из Казахстана Куаныша Шонбай.

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