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7 фильмов, чтобы продлить лето
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Сегодня в 12:45

7 фильмов, чтобы продлить лето

Если и можно в этой жизни быть в чем-то уверенным, так это в том, что лето рано или поздно закончится и сменится осенью с ее пледами и чашечками горячего чая за просмотром кино. Для тех, кто еще не готов отпустить лето 2021 года, онлайн-кинотеатр IVI собрал семь фильмов, пропитанных теплом солнца и солью морских волн.


Хороший год (2006)


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Чудесный фильм о том, что умение радоваться жизни дано не всем, но надежда на просветление всегда есть. Крайне удачливый и вечно занятой трейдер из Лондона Макс Скиннер получает печальное известие о смерти своего дяди Генри, в чьем поместье он провел детство. Великолепный, окруженный виноградниками дом в Провансе, не нужен биржевому игроку, работающему без выходных и отпусков. Макс надеется выгодно продать поместье и как можно скорее вернуться к своим акулам бизнеса.


Ослик, любовник и я (2021)


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Летних каникул с нетерпением ждут не только школьники, но и учителя. Антуанетта, например, мечтала провести лето с любовником в Версале. Но все планы рушатся, когда оказывается, что он отправляется с женой и дочкой в поход в горы по тропе Стивенсона. Антуанетте приходит в голову удивительная в своей неуместности идея отправиться туда же и как бы нечаянно встретиться с ними на маршруте. Героине придется несладко, зато трудности она встретит в прекрасных пейзажах горной Франции.

Пляж (2000)


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Леонардо ДиКаприо в главной роли в истории о том, что даже в раю есть место триллеру, когда туда приходит человек. Утомленный цивилизацией, молодой американец приезжает в Таиланд и по стечению обстоятельств находит там таинственный остров с лагуной райского вида. Здесь, в условиях строжайшей секретности, живет группа людей, желающих провести жизнь среди красот природы и простых радостей и как можно меньше контактировать с развращенным внешним миром. Сначала это все кажется безупречным, но разочарование неизбежно.


Три плюс два (1963)


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Наивным очарованием наполнена старая советская комедия о трех приятелях, которые отправились на побережье Черного моря, чтобы жить в палатках, не бриться, не курить и немножко одичать. Они находят отличное тихое местечко вдали от шумных пляжей и разбивают лагерь. Все идет отлично, пока не являются две подружки, которые утверждают, что они уже пять лет подряд отдыхают именно здесь и изменять своим привычкам не намерены. То есть имеют в виду, что мужчины могут собирать вещи и искать себе другой берег. Разумеется, друзья категорически против и начинается холодная война — кто кого выживет.


Спасатели Малибу (2017)


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Легкий и веселый фильм по мотивам популярного в 90-е сериала возвращает нас к героям пляжного сезона, спасателям с берегов Изумрудного залива во Флориде. Митч Бьюкеннон принимает в команду трех новичков, среди которых чрезмерно энергичный и предприимчивый олимпийский чемпион по плаванию Мэтт. Он регулярно попадает в дурацкие ситуации, но подходящее важное дело для него, в конце концов, найдется.

Вики Кристина Барселона (2008)


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Режиссер Вуди Аллен — мастер комедийного жанра. Его фильмы легки, словно летний вечер, и насыщены смыслами, как фруктовый сад ароматами, в знойный полдень. Две американки приезжают погулять в Барселону, где знакомятся с ужасно харизматичным испанским художником и никак не могут устоять перед его обаянием. Любовный треугольник сложен, но когда объявляется законная супруга испанца, обладающая взрывным характером, все запутывается окончательно. Актерский состав, как это всегда у Вуди Аллена, просто зашкаливает количеством звезд: Хавьер Бардем, Пенелопа Крус, Скарлетт Йоханссон и Ребекка Холл.


Романтики «303» (2018)


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В этом уютном роуд-муви вы отправитесь в путешествие по Европе в компании двух студентов. 24-летняя Юле едет на кемпере из Германии в Португалию, чтобы встретиться со своим парнем для серьезного разговора. Она соглашается подбросить в Кельн Яна, который планирует ехать дальше и разыскать в Испании своего отца. Они просто едут и разговаривают о разных важных и не очень вещах, а вокруг бурлит лето.

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