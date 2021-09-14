Альтернативное обучение: знаменитые фантастические вселенные и их школы

— сидеть за одной партой с дочерью Малефисенты или потомком древних королевских кровей вампиров

— учиться, зная, что тебе предстоит спасти человечество

— или просто ждать, пока сова найдет твой дом и передаст приглашение в Хогвартс.

Онлайн-кинотеатр IVI предлагает немного помечтать и выбрать за кинопросмотром свою альтернативную школу мечты.





Наследники (2015)





Непростые отношения со сверстниками? А что делать, если это школа, где одноклассниками будут: сын Стервеллы де Виль, дочь Злой королевы, дочь Малефисенты и сын Джафара! В идиллическом диснеевском королевстве на престол вступает прекрасный сын Красавицы и Чудовища. С приходом к власти доброжелательный монарх решил, что дети не должны расплачиваться за деяния своих родителей и могут учиться в одной школе с чадами положительных сказочных героев. Но не все в восторге от перспективы соседства с обладателями «не лучших» генов, а трудные подростки оказываются перед выбором: продолжить семейное злодейское дело или открыть в себе доброту и спасти королевство.









2135 год. Человечеству предстоит отразить третий налет инопланетной расы, который и должен определить будущее. По решению правительства начинается подготовка новой армии, для чего дети с уникальными способностями отправляются на обучение в специальную школу. Главный герой Эндер — мальчик, подающий большие надежды. Начиная совершенствовать свои навыки, он узнает всю правду об «игре». Обратите отдельное внимание на сцены космических баталий. Так, для отработки трюков в комнате сражений с актерами в течение месяца работали артисты Cirque du Soleil.





Академия вампиров (2014)





Академия вампиров, захватывающий фильм по первому роману одноименной серии книг Райчел Мид, в котором также сыграли Данила Козловский и Ольга Куриленко. Он рассказывает о вампирах и дампирах (детях вампиров и обычных людей), которые готовятся ко взрослой жизни в стенах специальной школы, сталкиваются с подростковыми проблемами и учатся дружить, пока в мире идут вампирские войны. Кстати, первоначально фильм назывался «Академия вампиров: Кровавые сестры». Следите внимательно за Лиссой и Розмари, именно на них лежит задача показать новый уровень дружбы.





Дом странных детей Мисс Перегрин (2016)





Потрясающая экранизация Тима Бертона, знаменитой одноименной книжной трилогии. Главный герой, обычный мальчишка, интересы которого отличаются от тех, что есть у сверстников. С детства он впитывал дедушкины воспоминания о приюте мисс Перегрин для необычных детей. Сама она умеет превращаться в птицу, а под ее крылом жили мальчик-невидимка, загадочные близнецы, девочка, управляющая воздухом, и малышка с огромной силой. После смерти деда, он получил в наследство книгу с адресом таинственного дома и отправился в необычный учебный пансионат постигать науку и жизнь!









Фантастическая история, посыл которой так легко отражает современные детско-родительские и межподростковые отношения. В семье самых крутых супергероев родился мальчик, который должен продолжить талантливый род, но у него нет каких-либо сверхспособностей. Он хотел бы пойти в обычный колледж, чтобы общаться со своими нормальными сверстниками и решать заурядные подростковые проблемы. Но родители уверены, что ему самое место в супергеройском колледже, где из него вытащат нужный дар. Способность выжить в обществе исключительно одаренных детей — может, это и есть высший пилотаж?





Люди Икс: Первый класс (2011)





Фильм, который советуют смотреть самым первым, погружаясь во вселенную Людей Икс. Ведь именно приквел расскажет, а самое главное — покажет, как профессор Ксавьер основал школу для детей-мутантов, что ждет школу, в которой первоклассники — это восемнадцатилетние подростки с суперспособностями и из-за чего закончилась дружба Магнето и профессора?





Гарри Поттер, все части





Ну и, конечно же, самая обсуждаемая школа! Все, кто знаком с приключениями «Гарри Поттера», мечтали оказаться за партой Хогвардса, получить заветное совиное приглашение, узнать, на какой факультет отправит Распределяющая шляпа и поиграть на физре в квиддич. Но для маглов есть и приятные новости — десятилетняя сага предоставляет возможность вновь и вновь проходить все годы обучения в Хогвардсе, пусть и перед экраном.