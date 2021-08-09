7 популярных шоу, где можно увидеть любимых артистов и звезд

Сделали для вас список известных американских, российских, британских и отечественных шоу, где в качестве гостей выступают самые популярные звезды.

Шоу Грэма Нортона

https://youtube.com/c/OfficialGrahamNorton

Британское шоу с комедийно-развлекательным направлением — одно из самых популярных в мире. Потому что сам ведущий шоу — Грэм Нортон, ироничен и самокритичен, в мягкой форме подшучивает над своими звездными гостями. Говоря о звездах, на одном диване собираются певцы, актеры, музыканты и порой, даже комики.

Что было дальше?

https://youtube.com/c/LABELcom

Российское популярное комедийное шоу, где участвуют ведущие комики России. Суть шоу в том, что комики: Сабуров, Щербаков, Масаев, Кашоков и Макаров слушают историю приглашенной знаменитости, и пытаются угадать финал. Из гостей они приглашают разных личностей —популярных певцов, комиков, блогеров и других.

ORTA

https://youtube.com/channel/UCbR9jAAalrwqcpMqwvVlj3Q

Казахстанский проект, в котором за одним столом собираются популярные личности, представляющие разные профессии. Каждый выпуск — одна тема, на которую ребята рассуждают и приводят разные аргументы. Идея проекта в проведении интересных бесед с разными людьми.

Ночное шоу с Джиммом Фэллоном

https://youtube.com/c/fallontonight

Американское «Ночное шоу» — одно из самых долгих по возрасту ТВ-программ. Джимми Фэллон стал ведущим ток-шоу в 2014 году. Комик, певец и актер в одном лице, ведущий беседует, играет, разыгрывает разные сценки и даже поет вместе с гостями.

Вечерний Ургант

https://youtube.com/c/urgantshow

Российский аналог шоу Грэма Нортона и Ночного шоу с ведущим Иваном Ургантом. Однако, отличие в том, что чаще ведущий ведет диалог с гостем, один на один перед публикой и устраивает разные игры. В числе самых его знаменитых гостей — певица Билли Айлиш, актеры Йен Сомерхолдер и Джейсон Стэтхем, Юрий Дудь, Моргенштерн и другие.

Позднее шоу со Стивеном Кольбером

https://youtube.com/c/ColbertLateShow

Американское ТВ-шоу, которое показывают на канале CBS. Ведущий шоу — американский сатирик, режиссер, актер и писатель Стивен Кольбер. Формат ведения шоу, в принципе схожий, и гостями программы становятся не только деятели культуры, музыканты и актеры, но и политики.

Джимми Киммел в прямом эфире

https://youtube.com/jkl

Ночное ток-шоу, транслируемое на канале ABC. Его ведущий американский стендап-комик, сценарист, продюсер и актер Джимми Киммел. Поэтому его интервью больше шуточные. Также во время шоу показываются скетчи с участием гостей. У него в гостях бывают самые известные общественные деятели, политики, музыканты и актеры.