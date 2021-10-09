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  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

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  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Кроме «Игры в кальмара». Какие еще корейские дорамы можно посмотреть на Netflix
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Сегодня в 13:45

Кроме «Игры в кальмара». Какие еще корейские дорамы можно посмотреть на Netflix

Дополнительные занятия, 2020


Жанр: триллер, преступление, драма


Примерный ученик старших классов Чи-су живет без родителей. Он погряз в преступном мире, пытаясь накопить деньги на обучение в университете. Жизнь парня в корне меняется, когда о его секрете узнает одноклассница из богатой семьи.


Уведомления о любви, 2019


Жанр: мелодрама



В Корее появляется интересное мобильное приложение. Оно сообщает пользователю о том, что в радиусе десяти метров есть люди, испытывающие к нему чувства, но не называет, кто именно. Приложение становится невероятно популярным.


«Королевство зомби», 2019


Жанр: ужасы, боевик, триллер, детектив



Долго болевший правитель королевства умирает, но возвращается к жизни в виде зомби. После неудачной попытки увидеться с отцом наследный принц Ли Чхан покидает дворец, чтобы встретиться с лечившим правителя лекарем Ли.


Стартап, 2020


Жанр: мелодрама



Чтобы накопить необходимую сумму для начала собственного бизнеса, Со Даль-ми бросает университет и идет работать. Судьба сводит ее с молодым предпринимателем Нам До-саном, который два года назад основал компанию Samsan Tech, но дела у бизнеса идут не очень.


«Винченцо», 2021


Жанр: драма, криминал, комедия



В восьмилетнем возрасте Пак Чу-хен был усыновлен итальянской семьей. Теперь парень вырос, его зовут Винченцо Касано, и он работает адвокатом и советником мафиозной семьи. Из-за войны кланов ему приходится вернуться на историческую родину.


«Итхэвон класс», 2020


Жанр: драма



После смерти отца молодому человеку приходится преодолеть множество препятствий, чтобы открыть собственный ресторан в Итхэвоне.


«Мистер Солнечный Свет», 2018


Жанр: история, мелодрама, драма



В 1871 году в Чосон приплывает американская экспедиция. Корейский мальчик попадает на борт корабля и отправляется в США, а много лет спустя возвращается на Родину уже в качестве американского солдата.


«Словно бабочка», 2021


Жанр: драма



70-летний дедуля Щим Док-чхоль в свое время вынужденно отказался от мечты стать балетным танцором, но теперь на закате лет решает идти по зову сердца и записывается в балетную труппу. Док-чхоль знакомится с молодым парнем Ли Чхэ-роком.


«Исцели меня», 2020


Жанр: драма, мелодрама, фэнтези



История о сотруднике больницы для душевнобольных, который вынужден ухаживать за особенным братом и популярной детской писательницей с диссоциальным расстройством личности.


«Я знаю, но...», 2021


Жанр: мелодрама


Студент университета искусств Пак Чэ-он приветлив с окружающими, потому что он ко всем безразличен и не хочет завязывать романтические отношения. Но внезапно парень влюбляется в студентку Ю На-би. Девушка недавно пережила болезненное расставание и решила больше не влюбляться.

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