​​​​​​​18 самых ожидаемых фильмов и сериалов осени 

Фильмы

Последняя дуэль

The Last Duel, США, Великобритания

Премьера в мире: 10 сентября

Ридли Скотт

Действие происходит во Франции при правлении Карла VI. Жан де Карруж, вернувшись домой узнал, что его соперник Жак Ле Гри надругался над его супругой. Словам Маргарит никто не верит, поэтому Карруж обратился к самому королю. Король предоставил условия честного поединка, который может закончиться смертью не только для рыцарей, но и для самой Маргарит.





Множественные святые Ньюарка

The Many Saint of Newark, США

Премьера в мире: 22 сентября

Режиссер: Алан Тейлор





Бурный период соперничества гангстеров в Ньюарке в 60-е годы ХХ века. В городе увеличилось количестве афроамериканцев, что пришлось не по вкусу итальянской мафии. Сериал приквел знаменитого «Клана Сопрано», его события покажут, каким был Тони Сопрано, будучи подростком и что повлияло на становление будущего босса мафии.





Не время умирать

No Time to Die, Великобритания, США

Премьера в мире: 28 сентября

Режиссер: Кэри Дзедзи Фукунага





Джеймс Бонд снова в строю. Мирный покой Бонда на Ямайке нарушил друг из ЦРУ с просьбой спасти похищенного ученого. Но все оказалось не так просто. Ловушки, злодеи, технологическое оружие и старые добрые трюки. Наслаждайтесь просмотром.





Семейка Аддамс: Горящий тур

The Addams Family 2, Великобритания, Канада, США

Премьера в мире: 30 сентября

Режиссеры: Грег Тирнан, Конрад Вернон





Новые приключения популярной чудаковатой семьи Аддамсов. По сюжету мультфильма, Гомес, Мартиша с Фестером и детьми едут в отпуск на семейном катафалке. Впереди их ждут новые жуткие друзья и приключения. В этой поездке семейка точно станет более сплоченной, если выживет.





Дюна

Dune, Великобритания, Канада, Венгрия, США

Премьера в мире: 1 октября

Режиссер: Дени Вильнев





Самая долгожданная премьера этого года. Путешествие наследника Атрейдесов Пола, который вынужден скрываться на планете Арракис из-за захвата власти. Популярности фильму добавляет и звездный состав: Тимоти Шаламе, Зендея, Джейсон Момоа, Ребекка Фергюсон, Оскар Айзек и другие.





Веном 2

Venom 2: Let There Be Carnage, США

Премьера в мире: 1 октября

Режиссер: Энди Серкис





Эдди Брок продолжает приспосабливаться к жизни с симбиотом Веномом в одном теле. В качестве журналиста он берет интервью у серийного убийцы Клетуса Касади, который сбегает из тюрьмы с Карнажем внутри. Зрителей ожидает инопланетная схватка между двумя симбиотами и попытка спасти планету.





Вечные

Eternals, Великобритания, США

Премьера в мире: 27 октября

Режиссер: Хлоя Чжао





Вечные — раса с суперспособностями, которая тысячелетиями жила, скрываясь от людей и защищая человечество. Но из-за действий Таноса, сверхлюдям пришлось выйти на свет.





Охотники за привидениями: Наследники

Ghostbusters: Afterlife, Канада, США

Премьера в мире: 19 ноября

Режиссер: Джейсон Ратман





Семья из матери и двух детей переехала в Оклахому. Ферма досталась женщине в наследство от отца, о котором ей ничего неизвестно. Дети, в стремлении получше узнать покойного дедушку, находят тот самый автомобиль охотников за привидениями Ecto-1.





Дом Гуччи

House of Gucci, Канада, США

Премьера в мире: 24 ноября

Режиссер: Ридли Скотт





Закулисье модной империи, где нашлось место любви, предательству, мести, падении и убийству.





Сериалы





Американская ржавчина

American Rust, США

Премьера в мире: 12 сентября

Режиссеры: Джон Дал, Дарнелл Мартин, Крейг Зиск





Детективный сериал о шерифе Дэле Харрисе. В городе произошло убийство. Следы преступления привели к сыну женщины, в которую он влюблен. Теперь шерифу нужно выбрать.





Утреннее Шоу, 2 сезон

The Morning Show, США

Премьера в мире: 17 сентября

Режиссеры: Мими Ледер, Дэвид Фрэнкел, Кевин Брэй, Роксанн Доусон, Такер Гейтс, Мишель Мак Ларен, Линн Шелтон





Продолжение сериала о закулисье телевизионных программ. Теперь ведущие Алекс и Брэдли открыто обвинили президента канала в предвзятости и игнорировании происходящего харрасмента.





Сексуальное просвещение, 3 сезон

Sex Education, Великобритания, США

Премьера в мире: 17 сентября

Режиссеры: Бен Тэйлор, Кейт Херрон





Третий сезон популярного сериала о приключениях подростков, в котором герои пытаются разобраться с романтическими и сексуальными сторонами своих отношений.





Основание

Foundation, США

Премьера в мире: 24 сентября

Режиссеры: Алекс Грейвз, Роксанн Доусон, Дженнифер Фанг, Руперт Сандерс





Научно-фантастический сериал, на основе романов Айзека Азимова. Люди живут за пределами планеты Земля. Ученый Гэри Селдон подсчитал скорый крах Галактической империи и решил создать организацию — «Основание», которая восстановит человеческую цивилизацию.





Наследники, 3 сезон

Succession, США

Премьера в мире: октябрь

Режиссеры: Марк Майолд, Адам Аркин, Андрий Парекх, Адам МакКей





Логан Рой — известный медиамагнат и глава корпорации Waystar Royco. Он планирует уйти на покой и хочет лучшего преемника для своего бизнеса, который сумеет модернизировать предприятие. Но вместо покоя он наблюдает интриги и борьбу за власть.





Декстер: Свежая кровь

Dexter: New Blood, США

Премьера в мире: 7 ноября

Режиссеры: Маркос Сига





Прошло десять лет с урагана Лора, после которого пропал Декстер. Он жил в небольшом городке Айрон-Лейк под вымышленным именем и наслаждался жизнью. Но разве можно скрыть жажду крови?





Колесо времени

The Wheel of Time, США

Премьера в мире: 19 ноября

Режиссеры: Ута Бризвитц, Уэйн Йип, Салли Ричардсон-Уитфилд





Сериал на основе одноименного цикла романов. Три чужестранца: седой менестрель Том Меррилин, прекрасная леди Морейн и ее страж Лан приезжают в деревню Эмондов Луг, чтобы сопроводить троих подростков, за которыми охотятся темные силы.





Великая, 2 сезон

The Great, Великобритания

Премьера в мире: 19 ноября

Режиссеры: Колин Бакси, Кэти Эллвуд, Бен Чессель, Гита Патель, Мэтт Шекман





Продолжение сериала о становлении Екатерины II. Россия XVIII века — свержение императора Петра III, жесткие реформы и путь Екатерины до становления Императрицей Екатериной Великой.





Соколиный глаз

Hawkeye, США

Премьера в мире: 24 ноября

Режиссеры: Риз Томас, Берт, Кэти Эллвуд





Соколиный глаз перед тем, чтобы уйти в отставку, должен подыскать себе замену. С этой целью он тренирует Кейт Бишоп, которая станет новым Соколиным Глазом. Супергероиней без исключительных способностей, которая полагается на свою меткость и смекалку.





Источники: www.kinopoisk.ru, www.sho.com, www.vokrug.tv