50 онлайн-курсов для тех, кто хочет стать веб-аналитиком, разработчиком или таргетологом

Большая подборка курсов, которые помогут вам освоить новую профессию и сменить род деятельности или прокачаться по своей специальности.
Где учиться маркетингу и SMM: 10 специализированных площадок с онлайн-курсами
NextMedia Education — образовательный сервис удаленных профессий, созданный экспертами маркетинга. Ребята работают с 2012 года. За это время они подготовили более 800 выпускников и провели свыше 1000 вебинаров. Одна из особенностей площадки — возможность платить только за часть курса — модуль.
SMMschool
Первый курс школы был проведен в 2017 году. Организаторы обучают основам интернет-маркетинга и эффективному продвижению проектов в социальных сетях: «ВКонтакте», Instagram, «Одноклассники», YouTube, Telegram и Facebook.
Completo
Агентство по интернет-маркетингу, которому доверяют крупнейшие российские бренды. Также компания обучает специалистов — проводит мастер-классы, выступает на конференциях. С 2015 года стали эксклюзивными представителями Нидерландского Института Маркетинга. И с тех пор сертифицируют маркетологов по европейским стандартам.
Больше курсов по ссылке.
Управление и менеджмент. 7 онлайн-школ с профессиональными преподавателями
Moscow Business School — одна из ведущих бизнес-школ России, в которой обучаются сотрудники лидирующих компаний российского и западного рынков. Преподаватели здесь — высококвалифицированная команда управленцев, менеджеров, тренеров и практиков.
Компания находится на образовательном рынке уже больше 14 лет и каждый год собирает по 20 000 слушателей. Всего в программе 40 разных направлений, от управления до аналитики.
Онлайн-школа, курсы которой сосредоточены на управленческом менеджменте. Здесь две основные категории — «Управление проектами» и «Управление продуктами». Всего в группе преподавателей состоит около 50 человек — эксперты в своих нишах.
Отдельное направление школы — подготовка к прохождению профессиональных сертификаций, например, PRINCE2 Foundation, Professional Scrum Master I, CAPM.
Онлайн-школа Product Live — это команда топовых специалистов с многолетним опытом работы. Особенность площадки — карьерный центр, который поможет определить отрасль, выбрать профессию и оптимизировать резюме.
Всего здесь десять курсов, длительностью, от трех до двенадцати месяцев. Самые популярные профессии: Product Manager и «Управление продуктом».
Больше курсов по ссылке.
Площадки с курсами для тех, кто хочет стать веб-аналитиком
Analytics Academy — площадка, посвященная аналитическим инструментам Google от специалистов компании.
На платформе есть бесплатные курсы для начинающих, в которых вам расскажут, как создавать код отслеживания информации, анализировать основные отчеты и настраивать цели.
Курс по веб-аналитике запустили специалисты маркетингового и аналитического агентства NimaxPerformance. Он подойдет тем, кто работает с цифровыми каналами и отвечает за принятие решений: руководителей, проектных и продуктовых менеджеров, специалистов отделов маркетинга и продаж.
Всего здесь три блока и 17 тем, от вводных до сложных аналитических лекций и практических заданий.
Персональная образовательная площадка Якова Осипенко, автора книги по Google Analytics, ведущего специалиста по контекстной рекламе и аналитике в агентстве ConvertMonster.
На выбор доступны пять курсов. Начать стоит с «Введения в веб-аналитику». В ходе обучения вы приобретете знания по определению ключевых показателей, основам сквозной аналитики, работе с инструментами Google и «Яндекс».
Больше курсов по ссылке.
Как стать разработчиком игр: 8 площадок с курсами на русском и английском языках
Официальный сайт движка для разработки компьютерных игр Unity предлагает курсы и обучающие материалы для новичков и опытных разработчиков.
Среди курсов и проектов площадки:
— «Разработка в VR». Здесь вы сможете создать собственное приложение виртуальной реальности, научиться решать задачи и выполнять тесты
— «Анимационное повествование в реальном времени» обучит 3D-анимации, разработке окружения, декораций и анимации персонажей.
Площадка предлагает курсы по геймдизайну, разработке игр на движке Unreal Engine, моделингу и скульптингу в Blender. Объемы материала в программах обучения позволяют получить профессиональные навыки для работы в крупных компаниях.
Студенты практикуются в дистанционном режиме с онлайн поддержкой. Видеозаписи лекций становятся доступны на следующий день после занятия. Все преподаватели курса — практикующие разработчики игр.
Itproger
Онлайн-школа Itproger фокусируется на обучении в таких областях, как: разработка игр, веб и графический дизайн, языки программирования.
Около 18 курсов посвящены тому, как создавать видеоигры. В ходе изучения материалов вы узнаете отличия между игровыми движками, жанрами проектов и научитесь разрабатывать собственные игры.
Больше курсов по ссылке.
9 онлайн-платформ где можно пройти курсы по таргету
myTarget Pro — это блог о новых продуктах и технологиях таргетинга. Будет интересен специалистам в сфере маркетинга, которые хотели бы больше узнать о таргетированной рекламе. На сайте предлагают три онлайн-курса разного уровня. Все материалы в открытом доступе и к тому же бесплатны. Для получения сертификата нужно лишь пройти аттестацию.
Высшая школа таргета специализируется на выпуске таргетологов и трафик-менеджеров. Компания предлагает свыше десяти онлайн-курсов, где подробно разбираются все аспекты продвижения.
«Факультет таргетированной рекламы», GeekBrains
GeekBrains с нуля обучает клиентов запуску таргетированной рекламы. В курс входит работа с социальными сетями, сервисами «Яндекс.Метрика», Google Analytics, «Яндекс.Директ» и Google Ads.
Новый поток стартует каждые четыре недели. Ближайший — 24 марта. Вместе с дипломом о профессиональной переподготовке вы получаете Государственную образовательную лицензию.
Больше курсов по ссылке.
Как стать мобильным разработчиком. 8 курсов на английском, русском и казахском языках
Это официальное руководство для разработчиков Android. Здесь собраны разные ссылки и документы, которые научат вас создавать приложения. Авторы рекомендуют новичкам изучить учебник Build Your First App.
Курс Android Basics: User Interface от Google
Бесплатный курс от Google, где вы сможете изучить основы программирования Android и Java. Подойдет даже для тех, кто не силен в программировании, а просто часто пользуется приложениями на смартфоне.
Курс Developing Apps for iOS от Stanford University
Лекции для iOS-разработчиков от известного Стэнфордского университета. Вы можете посмотреть видео и узнать, чему учат студентов в США.
Больше курсов по ссылке.
Где учиться на копирайтера: школы и площадки с онлайн-курсами
«Сделаем» — агентство, которое специализируется на создании контента. Они пишут тексты для лендингов и письма для «Билайн Бизнес», готовят контент для официального медиа «Яндекс.Дзена», пишут статьи и кейсы для «Авито» и работают с другими крупными организациями.
На сайте компании есть несколько курсов по копирайтингу. Бесплатный состоит из восьми занятий, на которых рассказывают о том, как писать тексты, которые приносят компаниям пользу. Платный состоит из 40 уроков. На них идет речь о формах контента, его подаче и работе с материалами в социальных сетях.
Сайт Максима Ильяхова — дизайнера, редактора, кандидата педагогических наук, основателя сервиса проверки текста «Главред». Здесь доступны несколько курсов. Среди них:
— «Визуальные презентации» — бесплатный интерактивный курс о структуре презентации и визуализации идей
— «Сильный текст» — еженедельная рассылка с приемами донесения информации
— «Сильный текст в соцсетях» — микро-курс о ведении соцсетей для компаний и частных специалистов
— «Информационный стиль и редактура текста» — все, что нужно знать о подаче и донесении информации.
Основатель площадки — Даниил Шардаков, копирайтер, интернет-маркетолог и преподаватель. Во вкладке «обучение» можно найти курс по развитию навыков заработка на текстах. Среди особенностей — большое количество практических заданий, постоянный доступ к материалам и общий чат с другими студентами. Также выдается сертификат, подтверждающий обучение.
Для новичков есть бесплатный курс. Он длится 30 дней. После каждого видеоурока длительностью 10-15 минут, даются домашние задания. Материалы доступны как на официальном сайте, так и на YouTube и в Telegram-каналах.
Больше курсов по ссылке.