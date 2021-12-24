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Площадки с курсами для тех, кто хочет стать веб-аналитиком
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Сегодня в 16:50

Площадки с курсами для тех, кто хочет стать веб-аналитиком

Специалисты, которые умеют собирать и анализировать данные необходимы в любом современном проекте. О том, где можно научиться востребованной профессии, читайте в нашем материале.


Analytics Academy


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Analytics Academy — площадка, посвященная аналитическим инструментам Google от специалистов компании.

На платформе есть бесплатные курсы для начинающих, в которых вам расскажут, как создавать код отслеживания информации, анализировать основные отчеты и настраивать цели.

Платные курсы подойдут тем, кто хочет узнать больше о функциях системы: обработке и конфигурации данных, сложных аналитических и маркетинговых инструментах.

Кроме этого, на Analytics Academy есть уроки по дополнительным инструментам аналитики: Google 360 и «Google Менеджеру».

Больше курсов можно увидеть, переключив сайт на английскую версию.


Nimax School


Курс по веб-аналитике запустили специалисты маркетингового и аналитического агентства NimaxPerformance. Он подойдет тем, кто работает с цифровыми каналами и отвечает за принятие решений: руководителей, проектных и продуктовых менеджеров, специалистов отделов маркетинга и продаж.

Всего здесь три блока и 17 тем, от вводных до сложных аналитических лекций и практических заданий.


Edu.osipenkov


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Персональная образовательная площадка Якова Осипенко, автора книги по Google Analytics, ведущего специалиста по контекстной рекламе и аналитике в агентстве ConvertMonster.

На выбор доступны пять курсов. Начать стоит с «Введения в веб-аналитику». В ходе обучения вы приобретете знания по определению ключевых показателей, основам сквозной аналитики, работе с инструментами Google и «Яндекс».

Особенность курса — практические задания, которые выполняются на реальных проектах.


MyAcademy


MyAcademy — образовательная площадка в сфере digital-профессий. Занятия здесь проводятся практикующими специалистами с многолетним опытом.

«Профессиональный курс веб-аналитика» длится 16 часов. За это время вы научитесь составлять, систематизировать и использовать отчеты, пользоваться системами веб-аналитики и проводить анализ эффективности сайта. После окончания курса каждый участник получает сертификат и доступ к полезным материалам.


This Is Data


This Is Data — блог-площадка, посвященная данным и их обработке, аналитике, визуализации, сбору и хранению. Авторы платформы создали бесплатный курс «Digital-аналитика», который позволяет начинающим и специалистам из смежных профессий приобрести навыки, необходимые для работы с аналитическими инструментами.

Структурно курс разбит на пять разделов, каждый из которых содержит в себе набор уроков, оформленных в виде отдельных постов. В конце каждого урока вас будет ждать тест, а во втором разделе тест будет заменен учебным сайтом, где можно будет поиграться с настройками аналитических систем.


SendPulse


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SendPulse — сервис рассылок через различные маркетинговые каналы. Специалисты проекта создают бесплатные курсы в разных сферах — email-маркетинг, контекстная реклама, контент в социальных сетях.

Один из авторов площадки — Никита Поляк, практикующий маркетолог и куратор онлайн-школ разработал курс, посвященный основам веб-аналитики. Здесь вас познакомят с основными понятиями и инструментами, работе с аналитическими отчетами, фильтрами и сегментами.

После окончания курса есть возможность получить сертификат, подтверждающий вашу квалификацию.


Skypro


Skypro — это стартап, цель которого заключается в улучшении качества жизни с помощью современного подхода к образованию. Для этого они разрабатывают собственные курсы, которые преподаются командой сильных специалистов.

Сейчас на платформе 16 курсов, четыре из которых посвящены аналитике. Основной из них — «Аналитик данных», длится 400 часов, позволяет обучаться в реальной рабочей среде и оттачивать навыки на реальных задачах.

В ходе обучения вы приобретете навыки обработки и анализа данных, сбора статистики и использования специализированных программ.

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#образование #профессия #онлайнкурсы #аналитикданных #вебаналитик
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