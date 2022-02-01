Как стать разработчиком игр: 8 площадок с курсами на русском и английском языках

Создание видеоигр — увлекательный процесс, который хорошо оплачивается. Если хотите попробовать себя в роли разработчика, читайте наш материал о том, где можно научиться создавать собственные проекты.





Unity.com





Язык обучения — русский



Официальный сайт движка для разработки компьютерных игр Unity предлагает курсы и обучающие материалы для новичков и опытных разработчиков.

Среди курсов и проектов площадки:

— «Разработка в VR». Здесь вы сможете создать собственное приложение виртуальной реальности, научиться решать задачи и выполнять тесты

— «Анимационное повествование в реальном времени» обучит 3D-анимации, разработке окружения, декораций и анимации персонажей.





Games.Education

Язык обучения — русский

Площадка предлагает курсы по геймдизайну, разработке игр на движке Unreal Engine, моделингу и скульптингу в Blender. Объемы материала в программах обучения позволяют получить профессиональные навыки для работы в крупных компаниях.

Студенты практикуются в дистанционном режиме с онлайн поддержкой. Видеозаписи лекций становятся доступны на следующий день после занятия. Все преподаватели курса — практикующие разработчики игр.





Itproger





Язык обучения — русский

Онлайн-школа Itproger фокусируется на обучении в таких областях, как: разработка игр, веб и графический дизайн, языки программирования.

Около 18 курсов посвящены тому, как создавать видеоигры. В ходе изучения материалов вы узнаете отличия между игровыми движками, жанрами проектов и научитесь разрабатывать собственные игры.





IT Education Academy

Язык обучения — русский

IT Education Academy — международный образовательный проект, который готовит специалистов-практиков IТ-сферы. Созданию игр здесь обучают при помощи редактора Unity3D. Курсы подходят для обучения профессии с нуля или же для систематизации имеющихся знаний.

На данный момент на площадке доступны шесть курсов длительность от двух до семи месяцев.





Devtodev





Язык обучения — русский, английский

Devtodev — это приложение для анализа игр и приложений. Создавшая его компания предлагает курсы по разработке игр, их маркетингу, дизайну уровней, оптимизации и не только.

Также на сайте авторы публикуют полезные статьи, проводят вебинары и презентации, выкладывают электронные книги.





Game Institute

Язык обучения — английский

На площадке доступны курсы в разных областях разработки игр, среди которых: создание проекта в жанре survival или программирование под мобильные устройства на базе iOS и Android.

Обучение может проходить в двух форматах:

— самостоятельное изучение материалов и курсов

— покупка платного курса с получением сертификата от одного из университетов и колледжей, сотрудничающих с Game Institute.





Game Courses





Язык обучения — английский



Курсы на площадке разделены на три уровня:

— для новичков. Они начинают с создания Angry Birds, а в дальнейшем подстраивают план программы под себя

— для тех, кто продолжает учиться, доступны программирование на Unity и работа с кодами, 2D и 3D-моделями

— опытные разработчики изучают создание диалоговой системы и их прописывание или проработку видов взаимодействия с оружием.





Gamedev.tv

Язык обучения — английский



Платформа обучает созданию инди-видеоигр на таких движках, как: Unity, Unreal Engine и Blender.

На курсах изучаются создание мобильных игр при помощи движка C#, проработка окружения и боевых систем, дизайн уровней и многое другое. Есть возможность приобрести bundle — набор материалов, который посвящен одной тематике, например, созданию RPG-проекта.

На площадке можно приобрести сертификаты на любой курс и подарить близкому человеку.