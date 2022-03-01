9 онлайн-платформ где можно пройти курсы по таргету

9 площадок, которые помогут освоить новую профессию.





myTarget Pro — это блог о новых продуктах и технологиях таргетинга. Будет интересен специалистам в сфере маркетинга, которые хотели бы больше узнать о таргетированной рекламе. На сайте предлагают три онлайн-курса разного уровня. Все материалы в открытом доступе и к тому же бесплатны. Для получения сертификата нужно лишь пройти аттестацию.





Высшая школа таргета специализируется на выпуске таргетологов и трафик-менеджеров. Компания предлагает свыше десяти онлайн-курсов, где подробно разбираются все аспекты продвижения.















GeekBrains с нуля обучает клиентов запуску таргетированной рекламы. В курс входит работа с социальными сетями, сервисами «Яндекс.Метрика», Google Analytics, «Яндекс.Директ» и Google Ads.

Новый поток стартует каждые четыре недели. Ближайший — 24 марта. Вместе с дипломом о профессиональной переподготовке вы получаете Государственную образовательную лицензию.









Главная особенность в том, что Skillbox помогает выпускникам курса с трудоустройством. В виде дипломного проекта вы должны решить кейс от Центра карьеры. Сможете проверить навыки, создавая рекламу для себя или компании, которую подберет Центр. Таким образом, к концу обучения HR-специалист предоставит вам индивидуальную поддержку при составлении резюме и подготовке портфолио для трудоустройства.





Университет «Синергия» предлагает полугодовое обучение по профессии «Таргетолог». Вы узнаете, что такое «создание и настройка пикселя», «ретаргетинг», а также сможете заполнить свое портфолио качественными кейсами.





MAED Academy учит клиентов получать качественный трафик из социальных сетей, использовать разные инструменты парсинга и работать в сервисах автоматизации. Компания предоставляет персонального куратора, который будет с вами на протяжении 68 модулей обучения.





«Нетология» также предлагает разные курсы для получения новой интернет-профессии, в том числе таргетолога. Компания гарантирует, что обучающиеся смогут брать заказы уже через три месяца после начала обучения. Также есть возможность пройти стажировку в ведущих performance-агентствах.





Онлайн-курсы предлагают преподавателей, которые ответят на все вопросы по содержанию уроков и выполнению домашних заданий. На протяжении 244 часов обучения вас будут поддерживать кураторы.





Особенность платформы — частое обновление материала. Компания анализирует рынок вакансий и совершенствует свои знания, поэтому у клиентов нет проблем с актуальностью знаний. Первая часть курса находится в открытом доступе для оценки формата и качества материалов.