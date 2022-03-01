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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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9 онлайн-платформ где можно пройти курсы по таргету
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Образование

Сегодня в 14:45

9 онлайн-платформ где можно пройти курсы по таргету

9 площадок, которые помогут освоить новую профессию.


myTarget


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myTarget Pro — это блог о новых продуктах и технологиях таргетинга. Будет интересен специалистам в сфере маркетинга, которые хотели бы больше узнать о таргетированной рекламе. На сайте предлагают три онлайн-курса разного уровня. Все материалы в открытом доступе и к тому же бесплатны. Для получения сертификата нужно лишь пройти аттестацию.


«Высшая школа таргета»


Высшая школа таргета специализируется на выпуске таргетологов и трафик-менеджеров. Компания предлагает свыше десяти онлайн-курсов, где подробно разбираются все аспекты продвижения.


«Факультет таргетированной рекламы», GeekBrains


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GeekBrains с нуля обучает клиентов запуску таргетированной рекламы. В курс входит работа с социальными сетями, сервисами «Яндекс.Метрика», Google Analytics, «Яндекс.Директ» и Google Ads.

Новый поток стартует каждые четыре недели. Ближайший — 24 марта. Вместе с дипломом о профессиональной переподготовке вы получаете Государственную образовательную лицензию.


Курс «Таргетолог с нуля до PRO», Skillbox

Главная особенность в том, что Skillbox помогает выпускникам курса с трудоустройством. В виде дипломного проекта вы должны решить кейс от Центра карьеры. Сможете проверить навыки, создавая рекламу для себя или компании, которую подберет Центр. Таким образом, к концу обучения HR-специалист предоставит вам индивидуальную поддержку при составлении резюме и подготовке портфолио для трудоустройства.


Курс от Университета «Синергия»


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Университет «Синергия» предлагает полугодовое обучение по профессии «Таргетолог». Вы узнаете, что такое «создание и настройка пикселя», «ретаргетинг», а также сможете заполнить свое портфолио качественными кейсами.


MAED Academy


MAED Academy учит клиентов получать качественный трафик из социальных сетей, использовать разные инструменты парсинга и работать в сервисах автоматизации. Компания предоставляет персонального куратора, который будет с вами на протяжении 68 модулей обучения.


«Нетология»


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«Нетология» также предлагает разные курсы для получения новой интернет-профессии, в том числе таргетолога. Компания гарантирует, что обучающиеся смогут брать заказы уже через три месяца после начала обучения. Также есть возможность пройти стажировку в ведущих performance-агентствах.


«Имба»


Онлайн-курсы предлагают преподавателей, которые ответят на все вопросы по содержанию уроков и выполнению домашних заданий. На протяжении 244 часов обучения вас будут поддерживать кураторы.


«Школа Бруноям»


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Особенность платформы — частое обновление материала. Компания анализирует рынок вакансий и совершенствует свои знания, поэтому у клиентов нет проблем с актуальностью знаний. Первая часть курса находится в открытом доступе для оценки формата и качества материалов.

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#образование #работа #профессия #онлайнкурсы #таргетолог
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