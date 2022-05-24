Где учиться на копирайтера: школы и площадки с онлайн-курсами

Сегодня любой бизнес использует тексты для привлечения продаж и расширения аудитории. Востребованными становятся и копирайтеры — специалисты, которые пишут эти тексты. Профессии легко обучиться удаленно. Рассказываем о интересных платформах, где можно это сделать.





Агентство «Сделаем»

«Сделаем» — агентство, которое специализируется на создании контента. Они пишут тексты для лендингов и письма для «Билайн Бизнес», готовят контент для официального медиа «Яндекс.Дзена», пишут статьи и кейсы для «Авито» и работают с другими крупными организациями.

На сайте компании есть несколько курсов по копирайтингу. Бесплатный состоит из восьми занятий, на которых рассказывают о том, как писать тексты, которые приносят компаниям пользу. Платный состоит из 40 уроков. На них идет речь о формах контента, его подаче и работе с материалами в социальных сетях.





«Главред»

Сайт Максима Ильяхова — дизайнера, редактора, кандидата педагогических наук, основателя сервиса проверки текста «Главред». Здесь доступны несколько курсов. Среди них:

— «Визуальные презентации» — бесплатный интерактивный курс о структуре презентации и визуализации идей

— «Сильный текст» — еженедельная рассылка с приемами донесения информации

— «Сильный текст в соцсетях» — микро-курс о ведении соцсетей для компаний и частных специалистов

— «Информационный стиль и редактура текста» — все, что нужно знать о подаче и донесении информации.





Основатель площадки — Даниил Шардаков, копирайтер, интернет-маркетолог и преподаватель. Во вкладке «обучение» можно найти курс по развитию навыков заработка на текстах. Среди особенностей — большое количество практических заданий, постоянный доступ к материалам и общий чат с другими студентами. Также выдается сертификат, подтверждающий обучение.

Для новичков есть бесплатный курс. Он длится 30 дней. После каждого видеоурока длительностью 10-15 минут, даются домашние задания. Материалы доступны как на официальном сайте, так и на YouTube и в Telegram-каналах.





Факультет редактуры и копирайтинга GeekBrains

GeekBrains — образовательная платформа с курсами в сфере IT и digital. На факультете редактуры и копирайтинга студентов учат писать для любой аудитории и любых целей, а также продвигать продукты с помощью текстов.



Программа обучения состоит из следующих блоков: редактура, этика в медиапространстве, аналитика и работа автора на фрилансе. Курс длится 12 месяцев. После окончания выдают сертификат и оказывают помощь с трудоустройством.





TexTerra

TexTerra — агентство интернет-маркетинга, которое обеспечивает полный цикл продвижения сайта. Также на платформе проводится обучение специалистов по современным digital-профессиям.



Копирайтингу здесь учат на курсе «Коммерческий автор». В нем восемь видеолекций в записи, ведущие которых — специалисты TexTerra.

Студентов научат писать в разных стилях, создавать тексты любого формата, подбирать источники и проверять их на достоверность, корректировать и редактировать материалы.





Известная образовательная платформа Skillbox предлагает пройти курсы для начинающих авторов, контент-маркетологов и SMM-специалистов, студентов и выпускников гуманитарных факультетов.



«Копирайтинг от А до Я» учит создавать качественные тексты, писать для конкретной аудитории, редактировать себя и других, презентовать свою работу и составлять портфолио.

После прохождения курса выдаются сертификаты которые помогут с дальнейшим трудоустройством.









Interra — онлайн-школа современных профессий. На платформе можно обучиться по 38 образовательным программам. Одна из них — копирайтер-маркетолог. Эта профессия подойдет тем, кто хочет писать тексты для продаж и привлечения аудитории.



Бесплатный курс длится четыре дня. Занятия проходят в формате трансляции. После уроков выдаются домашние задания.





Copywriting course

Англоязычная платформа по изучению базовых знаний в копирайтинге.

Бесплатный курс можно пройти меньше чем за час, в нем восемь видеоуроков и раздаточный материал.

Кроме этого на площадке есть большое количество бесплатных материалов — от объяснений, как собрать портфолио до написания рекламного текста. Для тех, кто предпочитает смотреть, есть YouTube-канал.