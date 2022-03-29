Как стать мобильным разработчиком. 8 курсов на английском, русском и казахском языках

Разработчик мобильных приложений — одна из самых популярных и востребованных профессий в сфере программирования. Мы собрали список платформ, которые обучат созданию приложений на Android и IOS.





Это официальное руководство для разработчиков Android. Здесь собраны разные ссылки и документы, которые научат вас создавать приложения. Авторы рекомендуют новичкам изучить учебник Build Your First App.





Курс Android Basics: User Interface от Google

Бесплатный курс от Google, где вы сможете изучить основы программирования Android и Java. Подойдет даже для тех, кто не силен в программировании, а просто часто пользуется приложениями на смартфоне.





Курс Developing Apps for iOS от Stanford University

Лекции для iOS-разработчиков от известного Стэнфордского университета. Вы можете посмотреть видео и узнать, чему учат студентов в США.





iOS & Swift — The Complete iOS App Development Bootcamp

Самый популярный курс по iOS-разработке на платформе Udemy. Здесь подробно разбираются особенности работы с системой iOS. Вы научитесь кодировать с помощью Swift и создавать приложения для iPhone и iPad.

Интересно, что многие компании предлагают этот курс своим сотрудникам.





Факультет Android-разработки на GeekBrains

Здесь вы можете пройти обучение на русском языке. Новый поток стартует каждые две недели. Вы поймете, как создавать приложения для Android и публиковать их в Google Play. Изучите языки Java и Kotlin, командную разработку, Material Design и принципы тестирования.





Факультет iOS-разработки на GeekBrains

Курс также на русском языке, но на этот раз для iOS-разработчиков. Здесь вы будете создавать приложения для Apple, даже если раньше никогда не программировали.





Русскоязычный канал для мобильных разработчиков от специалиста в этой сфере Алексея Гладкова. Здесь можно найти плейлист «Для начинающих», а также новости из мира разработки, интервью и многое другое.









Это казахстанская образовательная платформа для онлайн-обучения востребованным профессиям. Ученики могут найти курсы по разработке мобильных приложений на казахском языке.





Полезные ссылки:

— Android Weekly — новости для Android-разрботчиков

— Kotlin Weekly — полезный ресурс для тех, кто использует Kotlin

— https://www.reddit.com/r/iOSProgramming/ — сообщество iOS-разработчиков.