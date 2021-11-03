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Где учиться маркетингу и SMM: 10 специализированных площадок с онлайн-курсами
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Сегодня в 13:00

Где учиться маркетингу и SMM: 10 специализированных площадок с онлайн-курсами

Сферы интернет-маркетинга и SMM стремительно развиваются, а специалисты в этих областях становятся все более востребованными с каждым днем. Мы составили список площадок с онлайн-курсами, которые помогут вам освоить эти профессии.


Школа SMM-специалиста


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NextMedia Education — образовательный сервис удаленных профессий, созданный экспертами маркетинга. Ребята работают с 2012 года. За это время они подготовили более 800 выпускников и провели свыше 1000 вебинаров. Одна из особенностей площадки — возможность платить только за часть курса — модуль.


SMMschool


Первый курс школы был проведен в 2017 году. Организаторы обучают основам интернет-маркетинга и эффективному продвижению проектов в социальных сетях: «ВКонтакте», Instagram, «Одноклассники», YouTube, Telegram и Facebook.

Курсы «SMMшколы» сфокусированы на решении задач по продвижению, которые стоят перед специалистами или конкретным бизнесом. На данный момент на площадке 11 курсов разной сложности.


Completo


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Агентство по интернет-маркетингу, которому доверяют крупнейшие российские бренды. Также компания обучает специалистов — проводит мастер-классы, выступает на конференциях. С 2015 года стали эксклюзивными представителями Нидерландского Института Маркетинга. И с тех пор сертифицируют маркетологов по европейским стандартам.

Сейчас на площадке есть три бесплатных курса: по интернет-маркетингу, для владельцев бизнесов и руководителей и Account-Based Marketing.


Cybermarketing


Первые записи появились здесь в 2011 году. С тех пор на площадке собралось большое количество статей, роликов и курсов об инструментах рекламы в социальных сетях, способах повышения конверсии, обучении работе с SEO. Еще на площадке регулярно проводятся бесплатные образовательные вебинары, принять участие в которых может каждый.


ConvertMonster


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Центр интернет-маркетинга обучает контекстной и таргетированной рекламе, SMM, автоворонкам, CRM-маркетингу, SEO, созданию landing page и веб-аналитике. На площадке девять курсов в формате real-time и 17 в записи. Также есть много бесплатных материалов по маркетингу: уроки, вебинары и мастер-классы.


WebPromoExperts


Академия по подготовке и повышению квалификации специалистов в области интернет-маркетинга. Миссия WebPromoExperts — стать лучшей площадкой для обмена опытом между digital-специалистами и источником знаний. Здесь есть несколько форматов обучения:

— онлайн-курсы

— корпоративное обучение и тренинги

— онлайн-конференции

— мастер-классы.

Помимо курсов на WebPromoExperts больше двух тысяч статей от экспертов, которые пополняются каждую неделю.


MAED


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Академия маркетинга международного уровня, все курсы которой адаптированы под задачи студентов и наполнены актуальными знаниями. Сам центр открылся в 2012 году, а к 2020 специалистами было разработано 20 курсов по разным специализациям в маркетинге. На данный момент через курсы площадки прошли больше 10 000 человек.


IMBA


Образовательная академия цифрового бизнеса Ingate — одного из крупнейших игроков российского рынка digital-маркетинга. На площадке есть два направления: маркетинг и дизайн. Структура обучения такая: пользователь смотрит видео-лекции, выполняет домашнее задание под руководством кураторов, общается с другими студентами и защищает диплом.

Сейчас на площадке восемь курсов длительностью от трех до трех с половиной месяцев.


Teachline


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Учебный центр дистанционного образования, в арсенале которого более 30 курсов по использованию интернет-технологий в маркетинге. Преподаватели площадки — специалисты TexTerra, которые дают практику на реальных проектах и готовят рекомендательные письма после окончания обучения.


Webschool


Учебный центр из Казахстана проводит курсы в онлайн и офлайн форматах. Помимо курсов по маркетингу — от интернет-маркетолога до SEO-специалиста, здесь также обучают программированию и web-дизайну. На курсах много практики, а домашнее задание разбирается с преподавателями.

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#образование #маркетинг #smm #онлайнкурсы #гдеучиться
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