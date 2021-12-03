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Управление и менеджмент. 7 онлайн-школ с профессиональными преподавателями
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Сегодня в 16:00

Управление и менеджмент. 7 онлайн-школ с профессиональными преподавателями

Хотите овладеть новой профессией? Мы собрали список из площадок, которые учат управлению и менеджменту.


Moscow Business School


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Moscow Business School — одна из ведущих бизнес-школ России, в которой обучаются сотрудники лидирующих компаний российского и западного рынков. Преподаватели здесь — высококвалифицированная команда управленцев, менеджеров, тренеров и практиков.

Компания находится на образовательном рынке уже больше 14 лет и каждый год собирает по 20 000 слушателей. Всего в программе 40 разных направлений, от управления до аналитики.


Project Management Club


Онлайн-школа, курсы которой сосредоточены на управленческом менеджменте. Здесь две основные категории — «Управление проектами» и «Управление продуктами». Всего в группе преподавателей состоит около 50 человек — эксперты в своих нишах.

Отдельное направление школы — подготовка к прохождению профессиональных сертификаций, например, PRINCE2 Foundation, Professional Scrum Master I, CAPM.


Product Live


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Онлайн-школа Product Live — это команда топовых специалистов с многолетним опытом работы. Особенность площадки — карьерный центр, который поможет определить отрасль, выбрать профессию и оптимизировать резюме.

Всего здесь десять курсов, длительностью, от трех до двенадцати месяцев. Самые популярные профессии: Product Manager и «Управление продуктом».


Interra


Школа современных интернет-профессий, которая обучает студентов по 12 образовательным программам. После успешного завершения курсов выпускники получают удостоверение государственного образца, подтверждающее квалификацию, сильное портфолио и поддержку консультанта в процессе трудоустройства.

Один из самых популярных курсов площадки — профессия «Руководитель digital-проектов». Здесь вы научитесь контролировать реализацию цифровых проектов, управлять бюджетом и командами.


Premium Management


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Онлайн-школа открылась в 2013 году, в Таллине. За прошедшее время обучение здесь прошли более 25 000 студентов, 73% из которых получили дипломы и сертификаты.

Курсы в Premium Management основываются на авторских методиках специалистов. В ходе занятий они не только читают лекции, но и проводят геймифицированные семинары, ведут статистику и рейтинги обучающихся. Также на площадке проводится большое количество онлайн-вебинаров и тренингов на полезные для управленцев темы.


City Business School


City Business School — бизнес-школа, сочетающая в себе элементы классического бизнес-образования и современных образовательных решений и технологий. Команда преподавателей состоит из 184 специалистов, а курсы проводятся по 56 программам для развития профессиональных компетенций.

Среди популярных направлений обучения: «Управленческое образование», «Директорские программы» и бесплатные курсы по развитию soft skills.


ProductStar


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ProductStar — школа для менеджеров продуктов и проектов, аналитиков и других digital-профессий. Платформа предлагает 40 образовательных программ, из них больше десяти по управлению проектами.

Курсы делают фокус на практику и систематизацию знаний, имеют четкую структуру: лекция-семинар-практика. Помимо курсов, на площадке часто проводятся бесплатные вебинары с участием приглашенных специалистов.

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#образование #профессия #менеджмент #онлайнкурсы #управление
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