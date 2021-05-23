Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
5-poleznyh-materialov-dlya-teh-kto-planiruet-puteshestvie-po-kazahstanu
5 полезных материалов для тех, кто планирует путешествие по Казахстану
120
/
/

Сегодня в 17:50

5 полезных материалов для тех, кто планирует путешествие по Казахстану

Мы собрали для вас ссылки, которые помогут вам организовать интересное и качественное путешествие по нашей стране. Сохраняйте.

Советы, как организовать лучшее автопутешествие

4.jpeg

Кто не мечтает сесть в любимую машину и отправиться в путешествие и чтобы обязательно красивые виды за окном, и хорошая музыка. Но многие думают, что это сложно, дорого или нужно очень долго собираться и готовиться. Мы поможем вам преодолеть сомнения и начать путешествовать по родной стране. С кайфом и комфортом. Поехали, все советы по ссылке.


Сибинские озера и еще 6 уникальных мест в Казахстане

3.jpeg

Сибинские озера — это пять живописных озер, расположенных в Восточно-Казахстанской области. Неповторимый облик водоемам придают гранитные горы, обрамляющие озера с трех сторон.

Еще 6 мест по ссылке.


Большой список из 97 природных мест, которые стоит посетить в нашей стране

2.jpeg

Зеренда, Боровое, Национальный парк Баянаул, Вячеславское водохранилище, Водопад у поселка Зеренда, Бозжыра и многое другое по ссылке.


9 must see мест в Туркестане от средневековых городов до лучшей самсы в городе

1.jpeg

Предлагаем вам посетить Туркестан, регион с множеством легенд и богатой историей. По ссылке девять мест, обязательных к посещению.


4 новых отеля в Туркестане, которые открылись за последний год

5.jpeg

Выбрали, что хотите увидеть в Туркестане? Тогда собирайте вещи, покупайте билеты и бронируйте один из новых отелей в Туркестане по ссылке ниже.

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#казахстан #путешествия #автомобиль
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
АТМОСФЕРНАЯ МУЗЫКА ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ
6583
БЕЗ ВИЗЫ — ХОТЬ НА КРАЙ ЗЕМЛИ
5523
О стоимости жизни в Германии: недорогое жилье за городом и расходы меньше, чем в США
15082