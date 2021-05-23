5 полезных материалов для тех, кто планирует путешествие по Казахстану

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Советы, как организовать лучшее автопутешествие





Кто не мечтает сесть в любимую машину и отправиться в путешествие и чтобы обязательно красивые виды за окном, и хорошая музыка. Но многие думают, что это сложно, дорого или нужно очень долго собираться и готовиться. Мы поможем вам преодолеть сомнения и начать путешествовать по родной стране. С кайфом и комфортом. Поехали, все советы по ссылке.





Сибинские озера и еще 6 уникальных мест в Казахстане





Сибинские озера — это пять живописных озер, расположенных в Восточно-Казахстанской области. Неповторимый облик водоемам придают гранитные горы, обрамляющие озера с трех сторон.

Еще 6 мест по ссылке.





Большой список из 97 природных мест, которые стоит посетить в нашей стране





Зеренда, Боровое, Национальный парк Баянаул, Вячеславское водохранилище, Водопад у поселка Зеренда, Бозжыра и многое другое по ссылке.

9 must see мест в Туркестане от средневековых городов до лучшей самсы в городе







Предлагаем вам посетить Туркестан, регион с множеством легенд и богатой историей. По ссылке девять мест, обязательных к посещению.

4 новых отеля в Туркестане, которые открылись за последний год





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