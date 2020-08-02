Что посетить в Казахстане: 97 уникальных природных мест и достопримечательностей

Зеренда
Коргалжын — пресное озеро с интересным рельефом: тростник поделил его на отдельные заливы-озера, которым тоже дали свои имена. Фотографии тут получаются в духе National Geographic: насыщенные, самобытные, будто светящиеся красотой нетронутой природы.
Национальный парк Баянаул
Музей под открытым небом
Музей находится в стороне Ерейментау в 160 километрах от Астаны. В нем расположены каменные изваяния IV-V веков нашей эры, которые стояли на могильниках воинов или вождей племени. Также они были местом жертвоприношений. Там же расположен курган с усами, выложенный из камня, и каменные изваяния, которые называются «Балбал тас».
Сандыктау
Сандыктау находится за Зерендой. Местная природа напоминает Боровое: огромные сосновые леса, сопки, скалы, можно увидеть лосей, косуль, кабанов, лис. Можно подняться в горы Сандыктау, высота которых 784 метра над уровнем моря.
Вячеславское водохранилище
Селетинское водохранилище и каньон Бестобе
Селета — одна из самых чистых рек в Казахстане, которая пополняется подземными источниками. Возле поселка Селета располагается Селетинское водохранилище с плотиной. Можно устроить рыбалку и отдых на природе.
Водопад у поселка Зеренда
Место, в котором можно увидеть захоронения племен Тенгри и замерзший водопад. Можно погулять на свежем воздухе, фотографироваться и заселиться в один из домиков отдыха.
Коянды и Сабынды
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Озеро Каинды
Постепенно кристально чистая родниковая вода заполняла этот резервуар, затапливая растущий тут хвойный лес. Что удивительно, ветви сохранились, но только под водой! А стволы, возвышающиеся над поверхностью, совершенно оголились и одиноко торчат по сей день, словно пики. В народе их называют Стражи. Вода тут насыщенного голубого цвета, нередко меняет оттенок от изумрудного до лазурно-голубого.
Боровое
Бозжыра: участок Луны на Земле
Рахмановские ключи
Коргалжынские озера
Разноцветные горы Актау и знаменитые Поющие барханы
Священная трехглавая гора Алтая — Белуха
Чарынский каньон
Озера Кольсай
Соленое озеро Индер
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Урочище Бургулюк
Городище Сауран
Рыбацкий аул
Мавзолей Домалак Ана
Пещера Ак Мечеть
Сайрам-Угамский государственный национальный природный парк
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Улытау
Улытау, в переводе «великие горы» — исторический центр казахского народа. Здесь обитают сайгаки, волки, кабаны, лисицы, корсаки, суслики, сурки, зайцы, гуси, утки и редкие виды животных.
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Горы Каркаралинска
Озеро Шайтанколь
Если вы любите путешествовать по горам, то в горах Каркаралы есть место — гора Медведь, откуда открывается великолепный вид на озеро, известное под названием Шайтанколь. Это всего в пяти километрах от Каркаралинска. Озеро Шайтанколь окутано множеством легенд. Само озеро небольшое — в длину 60 метров, а в ширину 40. Добраться до озера Шайтанколь сложно, потому как дорога идет по горам. Маршрут занимает пять часов.
Музей природы и вольер диких животных
Музей природы находится в Каркаралинском национальном природном парке, в урочище Тасбулак. Двухэтажный деревянный дом состоит из выставочных залов флоры и фауны Каркаралинского края. В одном из залов музея расположен макет территории Каркаралинского национального парка.
Мечеть Кунанбая Ускенбаева
Мечеть была построена отцом великого Абая — Кунанбаем Ускенбаевым. По имеющимся сведениям, Абай неоднократно бывал в мечети, зданию которой насчитывается около 150 лет. В сильно измененном виде оно сохранилось до наших дней, и каждый житель Каркаралинска чтит в этом символе память о посещении родного города великим Абаем.
Дом отдыха «Шахтер»
Дом отдыха «Медео»
Дом отдыха «Арлан»
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Ущелье Баянкол
Ущелье Баянкол располагается на северном склоне Центрального Тянь-Шаня. Истоки реки начинаются с ледников, стекающих с Сарыджазского хребта. Это крупные ледники Мраморной стены: Баянкольский и Западный. Это самые доступные «шеститысячники»: Мраморная стена и пик Плато, и «пятитысячники»: Пограничник, Карлытау, Казахстан, Баянкол и Семёнова.
Урочище Киин Кериш
Урочище, или как его называют по-другому «красная планета» и «кусочек Марса на Земле», находится в 120 километрах от города Курчум в Восточно-Казахстанской области. Это пустыня, которая состоит из множества глиняных скал, пылающих, будто огонь, и чарующих красотой и пестрым ландшафтом. Здесь нет шумных водопадов, да и какой-либо воды или густой растительности.
Комплекс наскальных рисунков «Баян Журек»
Комплекс наскальных рисунков «Баян Журек» располагается в горах Джунгарского Алатау, в Алматинской области. Невысокие горы Баян-Журек вытянуты в широтном направлении с запада на восток и имеют протяженность около 20 км. Высшая точка хребта достигает высоты 2079 метров над уровнем моря.
Озеро Шайтанколь
Озеро Шайтанколь в переводе с казахского означает «Чертово озеро». Оно расположено в пяти километрах от города Каркаралинск в Карагандинской области. Озеро невелико по размерам — всего 60 метров в длину и 40 метров в ширину, но при этом это памятник природы республиканского значения и находится в списке особо охраняемых территорий Казахстана. Вода озера изумительного ярко-голубого цвета, прохладная в летнее время, полностью покрывается толстым льдом в суровые зимы.
Шайтанколь не имеет питающих рек или источников, но уровень воды здесь никогда не убывает и не повышается, несмотря ни на обильное таяние снегов, ни на проливные дожди или, наоборот, продолжительные периоды летнего засушья.
Шакпак-ата
Шакпак-ата — это уникальный архитектурный памятник, который находится в северо-восточной части полуострова Тюб-Караган в Мангыстауской области в урочище Шиликудук. Изюминка Шакпак-аты заключается в том, что это подземная мечеть. Она вырублена в толще скального мыса, образованного руслами двух оврагов, опускающихся по склону горы Унгазы к одному из заливов Каспийского моря.
Останки кораблей на старом Арале или же «Кладбище кораблей»
Останки кораблей — это крик природы о помощи. Оказавшись там, возникает ощущение, что вы в антиутопическом или постапокалиптическом фильме. Несмотря на пустоту этого места, здесь проводятся фестивали и снимаются клипы. Например, британская рок-группа Pink Floyd сняла клип на песню Louder Than Words.
Шекельмес
Шекельмес — природное чудо на берегу озера Зайсан. Также его называют «Замком горного духа». Разноцветная глина и песчаные горы, обветренные и омытые дождями, будто застыли на ходу — эти условия делают местность необычной. Здесь можно найти кости крокодилов, саламандр, скорлупу яиц динозавров. Геологи утверждают, что в это место ударил метеорит, который впоследствии сдвинул породу возрастом 100 миллионов лет. В этих краях можно наблюдать целое семейство пеликанов и больших бакланов, домашний скот, который наблюдает за туристами.
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Туркестан
Туркестан — уникальное место в Казахстане, где можно посетить мавзолей Арыстанбаб и городище Отырар, Мавзолей Ходжа Ахмеда Яссауи, городище Култобе-Яссы, мавзолей Гаухар ана, подземную мечеть Хильвет, восточную баню, Жума-мечеть.
Паломничество в Мавзолей Ходжа Ахмеда Яссауи не прекращается круглый год, поэтому это место называют Второй Меккой.
Пещера Акмешит
Пещера Акмешит — это большой зал глубиной примерно 150 метров, шириной около 65 метров и высотой под 30 метров. Уникальность пещеры в том, что в ней растет небольшая роща. В любое время года здесь практически одна и та же температура.
К тому же открывающаяся во внешний мир панорама напоминает шанырак юрты.
Катон-Карагайский национальный парк, предгорье Белухи, озера Маркаколь и Язевое
В Восточно-Казахстанской области обязательно посетите Катон-Карагайский национальный парк, предгорье Белухи, озера Маркаколь и Язевое, Коккольский водопад. В этом районе прекрасный вид на Белуху. Заодно можно посетить Западный Алтай, посмотреть на природу реки Черная Уба, необычные для Казахстана лесные массивы, реки, богатый животный мир. В этом регионе поздно тает и рано выпадает снег, поэтому сюда лучше приезжать в конце августа.
Джунгарский Алатау
Также рекомендую посетить Джунгарский Алатау, хребет Тастау. Здесь можно увидеть диких животных в их естественной среде обитания: маралов, козерогов, медведей.
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Тараз
Мавзолей Карахана
Аллея любви
Аллея, где можно подышать свежим воздухом, прогуляться со своей второй половинкой и попеть песни под гитару с друзьями. Также рядом есть фонтан и красивый памятник.
Акыртас
Немногие туристы приезжают посмотреть на это городище, хотя его сравнивают с древними заброшенными городами Египта и Рима. Это дворцовый комплекс VIII—IX веков, строение из красных каменных блоков. В центре постройки находится главный вход с внутренним двориком, двумя водоемами. В состав комплекса кроме дворцового сооружения входят загородные усадьбы, замок, парк, карьер по добыче камня, глиняный карьер. Другая часть состоит из жилых и хозяйственных помещений.
Кызылорда
Мемориал Коркыт-ата
Парк имени Ильи Ильина
Несколько лет назад спортсмен на личные средства построил спортивную площадку, но за эти годы она обветшала. После тотальной реконструкции площадку заново открыли для всех кызылординцев.
Туркестан
Отрарский оазис
Историко-культурный этнографический центр
Сохранить и приумножить культурное наследие Туркестана — задача историко-этнографического центра. Экспозиция состоит из восьми крупных отделов. Туркестан в ранние века, в средневековье, периоды правления Чингисхана, Эмира Тимура, история создания казахских ханств и Белой Орды, учение и наследие Ходжа Ахмеда Ясави. Уникальные экспонаты, сохранившиеся в музеях, помогают посетителям шире и глубже понять историю Казахстана.
Шымкент
Парк «Жайлаукөл»
Парк «Жайлаукөл» — один из самых красивых парков города. Он находится на территории искусственного озера Тулпар, где можно покататься на лодках и катамаранах.
Дендропарк
Рыбная улица
Ущелье Каскасу
Ущелье Каскасу — одно из самых красивых мест Южного Казахстана, расположено в Толебийском районе Южно-Казахстанской области, 1900 метров над уровнем моря. Издавна привлекает внимание посетителей своими скалистыми горами, живописными пейзажами и неповторимыми ландшафтами. Ущелье знают не только тысячи казахстанцев, но и туристы со всего света.
Городище Сауран
Городище средневекового Саурана — одно из наиболее значительных памятников культуры Казахстана. Кяризы — система подземных колодцев для орошения полей, считается одним из самых интересных объектов Сауранского городища. Ее протяженность составляет более 110 километров. Уже многие годы руины крепости Сауран — место, куда направляются многие искатели приключений и любители древности.
Ресторанный комплекс Panorama city
Терраса ресторана Panorama city располагается на втором этаже и находится на небольшой возвышенности. С балкона открывается прекрасный вид на город и парк.
Ущелье Сайрамсу
Эта зона отдыха расположена в экологически чистом районе на живописном берегу реки. В горах вы будете любоваться дивной природой Западного Тянь-Шаня. Можно дойти и до ущелья Сазанат. А чистый и свежий горный воздух поможет снять стресс, избавиться от лишних килограммов, укрепить сердечно-сосудистую систему и дать возможность легким подзабыть о городском смоге и постоянных машинных выхлопах.
Алматы
«Арбат»
Пешеходная улица по Жибек Жолы — центр культурной жизни Алматы. В 2017 году была масштабная реконструкция улицы, после которой она стала еще удобнее и зеленее. Летом здесь можно встреть фокусников, музыкантов, художников и танцоров.
Музей народных музыкальных инструментов
Музей построен в 1980 году, а само здание в 1908 году архитектором Зенковым. Строение возводили из дерева, а в оформлении использовали национальные казахские узоры.
Бартогайское водохранилище
Доехать до места можно на личном автомобиле по Кульджинскому тракту в сторону поселка Кокпек. Водохранилище расположено между двумя горами — Торайгыр и Сюгаты. Здесь можно рыбачить, в водохранилище водятся форель и сазан. Рыбалка бесплатная.
Озеро Иссык
Местность окружена скалистыми горами, лесами и лугами, где можно найти растения, занесенные в Красную книгу. Озеро меняет цвет в зависимости от погоды.
Смотровая площадка на Медео
Чуть выше катка Медео есть ступеньки, которые называют «лестница здоровья». Поднявшись на верх, можно увидеть пейзажи алматинских гор, а также сделать фото.
Зеленый базар
Большое количество хорошего товара, который можно купить, находится на прилавках знакового алматинского места — Зеленого базара. Всех гостей, которые приезжают сюда, водят на базар, чтоб показать как одну из достопримечательностей.
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Голубая лагуна
Озеро находится в трех километрах от города. Место представляет собой карьер, окруженный отвалами известняковой породы. Необычный цвет воде придает глинистый минерал. Искусственный водоем подмывается грунтовыми водами, из-за этого вода в нем постоянно бирюзового цвета. Здесь можно сделать красивые фото, но купаться не стоит.
Розовое озеро
В мире меньше 10 подобных розовых озер, и одно из них расположено примерно в 190 километрах от столицы. Кобейтуз — небольшое озеро, которое приобретает цвет рассвета из-за морских микроводорослей дуналиелла. Вода в озере обладает целебными свойствами из-за содержащейся в ней соли.
Санаторий «Ак-кайын»
Большой спектр оздоровительных услуг, начиная от минеральных ванн и заканчивая лечением пиявками.
Этноаул «Гунны»
Лечебно-реабилитационный комплекс «Сарыагаш»
Санаторий «Мерке»
Основной лечебный фактор санатория — радоновая минеральная вода, которая относится к маломинерализованным прохладным, хлоридно-сульфатно-гидрокарбонатным, кальциево-калиево-натриевым.
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Село Балкашино
В это место едут за живописными водоемами и родниками — Зиновеевка, Новоникольское, Милицейский родник, озеро Кумдыколь. По дороге из села до Сандыктау — большой горно-лесной массив. Здесь чередуются каменистые сопки, поля и смешанные леса. В Балкашино продают соленые грибы и варенье из лесных ягод.
Вячеславское водохранилище
Излюбленное место рыболовов и семей из столицы для отдыха. Рядом есть несколько домов для отдыха и беседок, которые можно арендовать. Возле водохранилища есть песчаный пляж.
42-й разъезд
Здесь есть песчаный пляж, вокруг кустарники. Об этом месте знает мало людей, можно взять палатки.
Река Селета
Побережье реки Ишим
Можно выбрать два направления — по Астраханской трассе или по Карагандинской трассе. Об этих местах знают семьи, которые любят порыбачить. Рядом расположены поселки, где можно остановиться на ночь или поставить палатки на берегу реки.
Озеро Жалтырколь
Здесь есть небольшой песчаный пляж, оборудованный мангалами. Рядом открыта зона отдыха Golden Fish, где можно арендовать деревянный домик. В поездку возьмите с собой гитару и все для активного отдыха.
Парк отдыха «Слобода»
Парк для спокойного и активного отдыха расположен на территории сада площадью 18 гектаров. Здесь есть все необходимое для организации выезда на природу: песчаный пляж, костер, место для рыбалки, танцпол, развлечения для детей. В парке организован пейнтбольно-спортивный клуб «Атака».
Зона отдыха «Столичный двор»
В зоне отдыха можно поплавать на свежем воздухе, устроить пикник, арендовать беседку, топчаны и катамараны. На территории есть место для рыбалки и пляж. Также сюда можно приезжать со своими продуктами и напитками.
Зона отдыха «Арасан»
Здесь есть водные развлечения — катамараны, катера, гидроциклы, «таблетки», «банан». На базе зоны отдыха открыт развлекательный центр для детей. Здесь можно поплавать под открытом небом и позагорать на пляже.
База отдыха River Club
На территории зоны отдыха есть бассейн, кафе-бар, летняя терраса, топчаны, пляж, бильярдная. Здесь работает кухня, гости могут арендовать кафе на воде, караоке-зал или баню. База отдыха подходит для отдыха с друзьями и семьей — для детей есть специальная детская площадка.
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Бутаковские водопады
Расположенные близ урочища Медеу водопады — популярный поход выходного дня: добраться до них можно всего за 3 часа, а потрясающий вид потока кристально чистой воды, срывающейся с высоты 30 метров, завораживает и стоит всех приложенных усилий. Маршрут также пригоден для посещения с детьми, а благодаря широкой тропе на нем сложно потеряться
Пик Фурманова
Один из самых легких и туристически популярных городских пиков. Его высота составляет 3200 метров, а подъем плавный и удобный. Именно у этого пика находятся знаменитые качели, ради фотографий с которых многие и совершают путь до вершины. С горы открываются потрясающие пейзажи города и гор Заилийского Алатау, а самые выносливые туристы могут забраться на следующую вершину — Панораму.
Подробнее здесь.
Озеро Иссык
Местность окружена скалистыми горами, лесами и лугами, где можно найти растения, занесенные в Красную книгу. Озеро меняет цвет в зависимости от погоды.
БАО
Поющий бархан
Находится в национальном парке «Алтын-Эмель». Считается одним из «7 чудес Казахстана» и национальной достопримечательностью. При спуске с гребня бархана можно услышать звуки, которые доносятся из недр песчаной горы.
Тургеньское ущелье
Одно из самых популярных направлений для туристов и жителей Алматы. Здесь находится множество других ущелий меньших по площади, реки, урочища и достопримечательности.
Плато Ассы
Горячие источники Чунджа
Бартогайское водохранилище
Водохранилище расположено между двумя горами — Торайгыр и Сюгаты. Самое интересное и захватывающее зрелище происходит, когда открывают два туннеля и образуются два больших водяных потока. Сюда приезжают для того, чтобы насладиться пейзажем в тишине. Также здесь можно рыбачить, в водохранилище водятся форель и сазан.
Подробнее здесь.
Петроглифы археологического ландшафта Тамгалы
Петроглифы Тамгалы выявлены в 1957 году А. Г. Максимовой. Петроглифы Тамгалы — наиболее важный источник с огромной художественной ценностью. Рисунки эпохи бронзы отличаются величиной, в среднем 25-30 см, иногда до 60-70 см и 1 м. Наряду с изображениями животных — диких быков, лошадей, куланов, оленей, кабанов и волков — в репертуаре присутствуют фантастические антропоморфные персонажи, ряженые в звериные шкуры чудовища с загнутыми крючковатыми руками и т.д.
Многие петроглифы Тамгалы эпохи бронзы уникальны в наскальном искусстве Центральной Азии.
Сарыарка — степи и озера Северного Казахстана
Объект состоит из двух заповедников, которые расположены в степной зоне Казахстана, — Коргалжынского и Наурзумского, общей площадью 450 344 га. Включает в себя две группы озер с пресной и соленой водой, расположенных на водоразделе, отделяющем реки, текущие на север к Арктике и на юг — к Арало-Иртышскому бассейну.
Объекты Великого Шелкового пути в Чанъань-Тянь-Шанском коридоре
Восемь казахстанских объектов входят в список всемирного наследия ЮНЕСКО как часть Великого Шелкового пути. В проект также вошли объекты Китая и Кыргызстана, общее число — 33 объекта. Из казахстанских: городища Каялык, Карамерген и Талгар в Алматинской области, городища Актобе, Степнинское, Акыртас, Кулан, Костобе и Орнек в Жамбылской области.
Западный Тянь-Шань
Западный Тянь-Шань — часть горной системы Тянь-Шань — одной из крупнейших горных цепей мира. Располагается на территории Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана. Из казахстанских входят: Каратауский заповедник, Аксу-Жабаглинский заповедник, Сайрам-Угамский национальный парк.
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Актау и Мангистауская область
Актау — крупный город на побережье Каспийского моря и областной центр Мангистауской области. Многие путешественники из стран ближнего зарубежья оценили красоты этого края. Туристы советуют выбрать этот регион тем, кто ищет уникальные природные места и любит экзотику.
Атырау
Путешествуя по Западному Казахстану, туристы обязательно приезжают в Атырау. Город славится мостами, рекой Урал и вкусным фишбармаком. Гостей города особо привлекает знаменитый пешеходный мост, по которому можно совершить путешествие из Азии в Европу.
Караганда
Чаще всего Караганду посещают туристы, интересующиеся историей, либо люди из СНГ, желающие найти информацию или больше узнать о своих предках. В советские годы в Карагандинской области располагался один из самых крупных концентрационных лагерей ГУЛАГа НКВД. В поселке Долинка в Карагандинской области работает Музей памяти жертв политических репрессий.
Павлодар
Планируя маршрут, путешественники советуют выделить время и посетить Павлодар. Городская набережная не оставит равнодушным.
Усть-Каменогорск
В Усть-Каменогорске впечатляет Восточно-Казахстанский областной архитектурно-этнографический, природно-ландшафтный музей-заповедник и красивая набережная, где сливаются две реки — Ульба и Иртыш. За счет того, что цвет воды разный, четко видны границы рек.
Шымкент
Город имеет статус республиканского значения. Рядом с Шымкентом расположены множество исторических и священных мест: мавзолеи, курганы, пещеры, городище древних городов Отрар, Сауран и другие.
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