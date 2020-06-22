Путешествие по Южному Казахстану: куда сходить и что посмотреть

Тараз
Мавзолей Карахана
Аллея любви
Аллея, где можно подышать свежим воздухом, прогуляться со своей второй половинкой и попеть песни под гитару с друзьями. Также рядом есть фонтан и красивый памятник.
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Акыртас
Акыртас находится в 45 километрах от Тараза, в Жамбылской области.
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Кызылорда
Мемориал Коркыт-ата
Памятник необычного архитектурного решения расположен на берегу реки Сырдарья. Мемориал Коркыт-ата изображен в виде кобыза, внутри которого можно увидеть Коркыт-ата, сидящего на верблюде. Неподалеку находится небольшая аллея, также это популярное место, куда приезжают ради красивой фотосессии все новобрачные.
Парк имени Ильи Ильина
Несколько лет назад спортсмен на личные средства построил спортивную площадку, но за эти годы она обветшала. После тотальной реконструкции площадку заново открыли для всех кызылординцев.
Талдыкорган
Ресторан «Кишлак»
«Кишлак» — очень популярное среди молодежи место. Ресторан отличается интерьером в национальном колорите и хорошей кухней.
Галерея изобразительного искусства
Основная цель Галереи — создание собственной коллекции, представляющей искусство Казахстана, организация выставок, а также сбор и хранение памятников художественного творчества, изобразительного, декоративно-прикладного искусства различных стран и народов.
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Туркестан
Отрарский оазис
Одно из уникальных мест Южно-Казахстанской области — Отрарский оазис. Возникновение Отрара относится к первым векам нашей эры. В нем когда-то обосновались ученые, мудрецы, искусные музыканты, предсказатели и ювелиры. В городе было большое медресе, базар, мастерская-кузница, гурт-хана (место для распития вин), баня, мечети, лавки и магазины. Оазис расположен в 60 километрах от Туркестана и является историко-культурным памятником страны.
Историко-культурный этнографический центр
Сохранить и приумножить культурное наследие Туркестана — задача историко-этнографического центра. Экспозиция состоит из восьми крупных отделов. Туркестан в ранние века, в средневековье, периоды правления Чингисхана, Эмира Тимура, история создания казахских ханств и Белой Орды, учение и наследие Ходжа Ахмеда Ясави. Уникальные экспонаты, сохранившиеся в музеях, помогают посетителям шире и глубже понять историю Казахстана.
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Мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави
Уникальный памятник прошлого казахского народа. Мемориальный комплекс Ходжа Ахмеда Ясави состоит из огромного прямоугольного здания с порталами и куполами.
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Шымкент
Парк «Жайлаукөл»
Парк «Жайлаукөл» — один из самых красивых парков города. Он находится на территории искусственного озера Тулпар, где можно покататься на лодках и катамаранах.
Также здесь поставили высокое колесо обозрения — Shymkent Altyn Eye. Посетители парка могут полюбоваться панорамой города с высоты.
Дендропарк
Это очень большой и красивый парк. Здесь насажены разные виды деревьев — каштановые, ореховые, березовые рощи.
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Рыбная улица
В районе Тельмана, практически по всей улице Аль Фараби-Рыскулова с двух сторон подряд расположены рыбные кафе, где вам пожарят рыбу, как пожелает ваша душа.
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Ущелье Каскасу
Ущелье Каскасу — одно из самых красивых мест Южного Казахстана, расположено в Толебийском районе Южно-Казахстанской области, 1900 метров над уровнем моря. Издавна привлекает внимание посетителей своими скалистыми горами, живописными пейзажами и неповторимыми ландшафтами. Ущелье знают не только тысячи казахстанцев, но и туристы со всего света.
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Городище Сауран
Городище средневекового Саурана — одно из наиболее значительных памятников культуры Казахстана. Кяризы — система подземных колодцев для орошения полей, считается одним из самых интересных объектов Сауранского городища. Ее протяженность составляет более 110 километров. Уже многие годы руины крепости Сауран — место, куда направляются многие искатели приключений и любители древности.
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Ресторанный комплекс Panorama city
Терраса ресторана Panorama city располагается на втором этаже и находится на небольшой возвышенности. С балкона открывается прекрасный вид на город и парк.
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Ущелье Сайрамсу
Эта зона отдыха расположена в экологически чистом районе на живописном берегу реки. В горах вы будете любоваться дивной природой Западного Тянь-Шаня. Можно дойти и до ущелья Сазанат. А чистый и свежий горный воздух поможет снять стресс, избавиться от лишних килограммов, укрепить сердечно-сосудистую систему и дать возможность легким подзабыть о городском смоге и постоянных машинных выхлопах.
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Алматы
«Арбат»
Пешеходная улица по Жибек Жолы — центр культурной жизни Алматы. В 2017 году была масштабная реконструкция улицы, после которой она стала еще удобнее и зеленее. Летом здесь можно встреть фокусников, музыкантов, художников и танцоров.
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Музей народных музыкальных инструментов
Музей построен в 1980 году, а само здание в 1908 году архитектором Зенковым. Строение возводили из дерева, а в оформлении использовали национальные казахские узоры.
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Бартогайское водохранилище
Доехать до места можно на личном автомобиле по Кульджинскому тракту в сторону поселка Кокпек. Водохранилище расположено между двумя горами — Торайгыр и Сюгаты. Здесь можно рыбачить, в водохранилище водятся форель и сазан. Рыбалка бесплатная.
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Озеро Иссык
Местность окружена скалистыми горами, лесами и лугами, где можно найти растения, занесенные в Красную книгу. Озеро меняет цвет в зависимости от погоды.
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Смотровая площадка на Медео
Чуть выше катка Медео есть ступеньки, которые называют «лестница здоровья». Поднявшись на верх, можно увидеть пейзажи алматинских гор, а также сделать фото.
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Зеленый базар
Большое количество хорошего товара, который можно купить, находится на прилавках знакового алматинского места — Зеленого базара. Всех гостей, которые приезжают сюда, водят на базар, чтоб показать как одну из достопримечательностей.
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Чарынский каньон
Чарынский каньон находится в Алматинской области. Это живописное глубокое ущелье, которое протянулось по долине реки Чарын.
Это место популярно среди туристов и спортсменов, бурные реки каньона отлично подходят для рафтинга.
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Озеро Каинды
Просмотр фотографии не передаст и одной десятой доли тех впечатлений, которые нахлынут при созерцании этого озера. Удивительное место, столь же необычное, сколь и история его возникновения.
Вода тут насыщенного голубого цвета, нередко меняет оттенок от изумрудного до лазурно-голубого. Однако, подойдя ближе, вы будете удивлены ее кристальной чистотой, сквозь которую можно лицезреть подводный мир Каинды во всем великолепии.
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