Путешествие по Южному Казахстану: куда сходить и что посмотреть

Тараз









Мавзолей Карахана









Состоит из центрального зала и трех небольших угловых помещений, четвертый угол мавзолея занят лестницей, ведущей на крышу сооружения. В 1906 году мавзолей Карахана был перестроен и при сохранении конструкционного принципа утратил первоначальное архитектурно-декоративное убранство. Внутри мавзолея сохранилось ступенчатое надгробие.





Аллея любви

Акыртас









Аллея, где можно подышать свежим воздухом, прогуляться со своей второй половинкой и попеть песни под гитару с друзьями. Также рядом есть фонтан и красивый памятник.Подробнее здесь





Акыртас находится в 45 километрах от Тараза, в Жамбылской области.



Подробнее Немногие туристы приезжают посмотреть на это городище, хотя его сравнивают с древними заброшенными городами Египта и Рима. Это дворцовый комплекс VIII—IX веков, строение из красных каменных блоков. В центре постройки находится главный вход с внутренним двориком, двумя водоемами. В состав комплекса кроме дворцового сооружения входят загородные усадьбы, замок, парк, карьер по добыче камня, глиняный карьер. Другая часть состоит из жилых и хозяйственных помещений.Акыртас находится в 45 километрах от Тараза, в Жамбылской области.Подробнее здесь

Кызылорда









Мемориал Коркыт-ата









Памятник необычного архитектурного решения расположен на берегу реки Сырдарья. Мемориал Коркыт-ата изображен в виде кобыза, внутри которого можно увидеть Коркыт-ата, сидящего на верблюде. Неподалеку находится небольшая аллея, также это популярное место, куда приезжают ради красивой фотосессии все новобрачные.



Памятник необычного архитектурного решения расположен на берегу реки Сырдарья. Мемориал Коркыт-ата изображен в виде кобыза, внутри которого можно увидеть Коркыт-ата, сидящего на верблюде. Неподалеку находится небольшая аллея, также это популярное место, куда приезжают ради красивой фотосессии все новобрачные.

Парк имени Ильи Ильина

Несколько лет назад спортсмен на личные средства построил спортивную площадку, но за эти годы она обветшала. После тотальной реконструкции площадку заново открыли для всех кызылординцев.

Талдыкорган









Ресторан «Кишлак»





Галерея изобразительного искусства

«Кишлак» — очень популярное среди молодежи место. Ресторан отличается интерьером в национальном колорите и хорошей кухней.Основная цель Галереи — создание собственной коллекции, представляющей искусство Казахстана, организация выставок, а также сбор и хранение памятников художественного творчества, изобразительного, декоративно-прикладного искусства различных стран и народов.Подробнее здесь

Туркестан









Отрарский оазис





Одно из уникальных мест Южно-Казахстанской области — Отрарский оазис. Возникновение Отрара относится к первым векам нашей эры. В нем когда-то обосновались ученые, мудрецы, искусные музыканты, предсказатели и ювелиры. В городе было большое медресе, базар, мастерская-кузница, гурт-хана (место для распития вин), баня, мечети, лавки и магазины. Оазис расположен в 60 километрах от Туркестана и является историко-культурным памятником страны.

Историко-культурный этнографический центр





Сохранить и приумножить культурное наследие Туркестана — задача историко-этнографического центра. Экспозиция состоит из восьми крупных отделов. Туркестан в ранние века, в средневековье, периоды правления Чингисхана, Эмира Тимура, история создания казахских ханств и Белой Орды, учение и наследие Ходжа Ахмеда Ясави. Уникальные экспонаты, сохранившиеся в музеях, помогают посетителям шире и глубже понять историю Казахстана.

Мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави









Подробнее здесь Уникальный памятник прошлого казахского народа. Мемориальный комплекс Ходжа Ахмеда Ясави состоит из огромного прямоугольного здания с порталами и куполами.

Подробнее здесь.

Шымкент



Парк «Жайлаукөл»





Дендропарк









Это очень большой и красивый парк. Здесь насажены разные виды деревьев — каштановые, ореховые, березовые рощи.



Это очень большой и красивый парк. Здесь насажены разные виды деревьев — каштановые, ореховые, березовые рощи.

Парк «Жайлаукөл» — один из самых красивых парков города. Он находится на территории искусственного озера Тулпар, где можно покататься на лодках и катамаранах.Также здесь поставили высокое колесо обозрения — Shymkent Altyn Eye. Посетители парка могут полюбоваться панорамой города с высоты.Это отличное место для прогулки, катания на велосипеде — спокойная загородная атмосфера.Подробнее здесь

Рыбная улица





В районе Тельмана, практически по всей улице Аль Фараби-Рыскулова с двух сторон подряд расположены рыбные кафе, где вам пожарят рыбу, как пожелает ваша душа.Подробнее здесь

Ущелье Каскасу





Ущелье Каскасу — одно из самых красивых мест Южного Казахстана, расположено в Толебийском районе Южно-Казахстанской области, 1900 метров над уровнем моря. Издавна привлекает внимание посетителей своими скалистыми горами, живописными пейзажами и неповторимыми ландшафтами. Ущелье знают не только тысячи казахстанцев, но и туристы со всего света.



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Городище Сауран





Городище средневекового Саурана — одно из наиболее значительных памятников культуры Казахстана. Кяризы — система подземных колодцев для орошения полей, считается одним из самых интересных объектов Сауранского городища. Ее протяженность составляет более 110 километров. Уже многие годы руины крепости Сауран — место, куда направляются многие искатели приключений и любители древности.



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Ресторанный комплекс Panorama city

Терраса ресторана Panorama city располагается на втором этаже и находится на небольшой возвышенности. С балкона открывается прекрасный вид на город и парк.



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Ущелье Сайрамсу





Эта зона отдыха расположена в экологически чистом районе на живописном берегу реки. В горах вы будете любоваться дивной природой Западного Тянь-Шаня. Можно дойти и до ущелья Сазанат. А чистый и свежий горный воздух поможет снять стресс, избавиться от лишних килограммов, укрепить сердечно-сосудистую систему и дать возможность легким подзабыть о городском смоге и постоянных машинных выхлопах.



Подробнее



Ущелье Каскасу — одно из самых красивых мест Южного Казахстана, расположено в Толебийском районе Южно-Казахстанской области, 1900 метров над уровнем моря. Издавна привлекает внимание посетителей своими скалистыми горами, живописными пейзажами и неповторимыми ландшафтами. Ущелье знают не только тысячи казахстанцев, но и туристы со всего света.Подробнее здесь Городище средневекового Саурана — одно из наиболее значительных памятников культуры Казахстана. Кяризы — система подземных колодцев для орошения полей, считается одним из самых интересных объектов Сауранского городища. Ее протяженность составляет более 110 километров. Уже многие годы руины крепости Сауран — место, куда направляются многие искатели приключений и любители древности.Подробнее здесь Терраса ресторана Panorama city располагается на втором этаже и находится на небольшой возвышенности. С балкона открывается прекрасный вид на город и парк.Подробнее здесь Эта зона отдыха расположена в экологически чистом районе на живописном берегу реки. В горах вы будете любоваться дивной природой Западного Тянь-Шаня. Можно дойти и до ущелья Сазанат. А чистый и свежий горный воздух поможет снять стресс, избавиться от лишних килограммов, укрепить сердечно-сосудистую систему и дать возможность легким подзабыть о городском смоге и постоянных машинных выхлопах.Подробнее здесь

Алматы





«Арбат»

Пешеходная улица по Жибек Жолы — центр культурной жизни Алматы. В 2017 году была масштабная реконструкция улицы, после которой она стала еще удобнее и зеленее. Летом здесь можно встреть фокусников, музыкантов, художников и танцоров.Подробнее здесь

Музей народных музыкальных инструментов









Музей построен в 1980 году, а само здание в 1908 году архитектором Зенковым. Строение возводили из дерева, а в оформлении использовали национальные казахские узоры.



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Музей построен в 1980 году, а само здание в 1908 году архитектором Зенковым. Строение возводили из дерева, а в оформлении использовали национальные казахские узоры.Подробнее здесь

Бартогайское водохранилище

Озеро Иссык





Смотровая площадка на Медео





Зеленый базар

Чарынский каньон





Озеро Каинды



