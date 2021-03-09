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  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

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  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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7 самых красивых и уникальных мест в Казахстане
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Сегодня в 20:50

7 самых красивых и уникальных мест в Казахстане

Ледяной вулкан в Кегене


Маршрут выходного дня: «ледяной вулкан»

Источник: kolesa.kz


Огромная глыба льда высотой около 14 метров в Кегенском районе Алматинской области, образованная благодаря бьющей из-под земли артезианской воде, не раз привлекала объективы фотографов этой зимой.


Ледяная пещера и ледник Туюк-Су


Эта пещера — настоящее чудо Заилийского Алатау. Фотографии в пещере получались просто сказочные.


Озеро Боровое


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Источник: 35photo.pro


Озеро Боровое — одно из самых популярных мест отдыха среди астанчан, расположенное в «казахстанской Швейцарии». Покрывшееся льдом озеро привлекло своей красотой не только жителей столицы, но и гостей из соседних регионов.


Урочище Бозжыра


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Источник: kazakhstan.travel


Урочище Бозжыра расположено на территории плато Устюрт и находится в 300 километрах от города Актау. Обширные пустынные ландшафты из известняковых отложений, орнаментальные скалы высотой более 200 метров — вот, что делает это место особенным и привлекает туристов.


Сибинские озера


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Источник: 35photo.pro


Сибинские озера — это пять живописных озер, расположенных в Восточно-Казахстанской области. Неповторимый облик водоемам придают гранитные горы, обрамляющие озера с трех сторон.


Катон-Карагайский национальный парк


В 2014 году национальный парк, расположенный в Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области, вошел в список особо охраняемого наследия ЮНЕСКО. Популярные среди туристов локации парка: горный курорт «Рахмановские ключи», гора Белуха, водопад Кокколь и Берельские курганы.


Капчагайское водохранилище


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Источник: pikabu.ru


Капчагайское водохранилище стало одним из самых популярных мест среди алматинцев и гостей южной столицы этой зимой. Виновники тому — глыбы льда, покрывающие все побережье.


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#казахстан #боровое #бозжира #ледянойвулкан #сибинскиеозера
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