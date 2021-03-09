7 самых красивых и уникальных мест в Казахстане

Ледяной вулкан в Кегене
Источник: kolesa.kz
Огромная глыба льда высотой около 14 метров в Кегенском районе Алматинской области, образованная благодаря бьющей из-под земли артезианской воде, не раз привлекала объективы фотографов этой зимой.
Ледяная пещера и ледник Туюк-Су
Эта пещера — настоящее чудо Заилийского Алатау. Фотографии в пещере получались просто сказочные.
Озеро Боровое
Источник: 35photo.pro
Озеро Боровое — одно из самых популярных мест отдыха среди астанчан, расположенное в «казахстанской Швейцарии». Покрывшееся льдом озеро привлекло своей красотой не только жителей столицы, но и гостей из соседних регионов.
Урочище Бозжыра
Источник: kazakhstan.travel
Урочище Бозжыра расположено на территории плато Устюрт и находится в 300 километрах от города Актау. Обширные пустынные ландшафты из известняковых отложений, орнаментальные скалы высотой более 200 метров — вот, что делает это место особенным и привлекает туристов.
Сибинские озера
Источник: 35photo.pro
Сибинские озера — это пять живописных озер, расположенных в Восточно-Казахстанской области. Неповторимый облик водоемам придают гранитные горы, обрамляющие озера с трех сторон.
Катон-Карагайский национальный парк
В 2014 году национальный парк, расположенный в Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области, вошел в список особо охраняемого наследия ЮНЕСКО. Популярные среди туристов локации парка: горный курорт «Рахмановские ключи», гора Белуха, водопад Кокколь и Берельские курганы.
Капчагайское водохранилище
Источник: pikabu.ru
Капчагайское водохранилище стало одним из самых популярных мест среди алматинцев и гостей южной столицы этой зимой. Виновники тому — глыбы льда, покрывающие все побережье.