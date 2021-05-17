5 советов, как организовать лучшее автопутешествие

При поддержке GASENERGY подготовили для вас полезный чек-лист для того, чтобы ваше путешествие на автомобиле прошло без сюрпризов и эксцессов.

Кто не мечтает сесть в любимую машину и отправиться в путешествие и чтобы обязательно красивые виды за окном, и хорошая музыка? Но многие думают, что это сложно, дорого или нужно очень долго собираться и готовиться. Мы поможем вам преодолеть сомнения и начать путешествовать по родной стране с кайфом и комфортом. Поехали!





Кристина Богомазова, 27 лет, фотограф и путешественница

Дарья Павлова, 32 года, менеджер по продажам и путешественница

Кристина. Мы путешествуем уже больше шести лет. Начинали, как и многие стандартно — Турция, all-inclucuve, чартерные рейсы и экскурсии. Но с приобретением машины, открыли для себя совсем другой отдых и формат поездок. Так мы стали выезжать в Боровое, Каркаралинск, Баянауыл и соседние города. Последние четыре года мы путешествуем только на автомобиле.

Наличие автомобиля показало нам, что путешествия доступнее, чем кажутся. Можно остановиться когда и где угодно, доехать до любой точки и не быть привязанным к расписанию автобусов и поездов.





Самая дальная наша поездка состоялась в 2017 году, когда мы, случайно, в новостях увидели открытие Крымского моста и захотели туда отправиться. У нас был месяц, чтобы подготовить машину и себя. Мы выехали из Астаны и проехали в одну сторону немного больше 3000 километров. В это путешествие мы увидели несколько розовых озер, посетили российские Города-Герои. Поездка была очень насыщенная и мы убедились, что автопутешествия — это одно из самых величайщих вещей, которое придумал человек.

1. Проверьте и подготовьте автомобиль





Самое важное, это убедиться в технической исправности автомобиля. Если вы ничего не понимаете в этом или как мы предпочитаете доверять профессионалам, лучше заехать на СТО и тщательно проверить машину. Перед поездкой необходимо проконтролировать наличие технических жидкостей и выполнить их замену.







Когда автомобиль полностью готов, вам останется только заправить его качественным топливом на одной из 33 заправок GASENERGY по Казахстану. Здесь есть все, что может понадобиться в дороге, даже душевые кабины и санузлы, бесплатный WI-FI, банкоматы, терминалы QIWI и многое другое.

Что взять с собой:

— запасное колесо

— канистру с бензином

— документы, удостоверяющие личность

— водительские права и другие документы на автомобиль

— домкрат

— огнетушитель

— аварийный знак

— трос для буксировки.

2. Составьте маршрут

Лучше заранее определиться-какие природные места или населенные пункты, вы хотите посетить. Так вы сэкономите время, нервы и деньги на бензин. Используйте для этого сервисы по прокладыванию маршрута или уже готовые маршруты по региону, в который собираетесь ехать.

Не забывайте планировать отдых, так как проводить за рулем больше четырех-восьми часов не рекомендуется.





Что взять с собой:

— бумажную карту

— гаджет, куда вы сможете загрузить карты и путеводители, которые работают офлайн, например, 2GIS или Maps.me

— GPS-навигатор, если его нет на смартфоне.

3. Возьмите необходимые инструменты и снаряжение

Сборы в дорогу — одновременно самое интересное и нервное занятие. Все время, кажется, что что-то забыл положить, а вернуться уже не получится. Вот, что мы берем с собой, но все зависит от того, куда вы едите и на сколько дней.

Первое, что нужно положить в машину — это аптечка. Чаще всего, она уже есть в авто или ее можно легко приобрести и по желанию доложить необходимые медикаменты.

Вещи. В дороге может произойти все что угодно и даже если мы выезжаем в теплое время года, на всякий случай, берем с собой пару лишних брюк, футболок, обувь, теплый свитер и куртку.

Продукты. Много еды брать не нужно, по пути всегда можно заехать в придорожное кафе или на заправку и подкрепиться хот-догами и кофе. Берите только то, что не портится и хранится в индивидуальных упаковках. Например, вода, фрукты, орехи и снеки.













Если планируете «дихий» отдых, вам понадобится багажник побольше. С собой придется взять палатки, спальники, складные стулья и стол, полотенца и много чистой воды. Любителям экстремальных видов отдыха или рыбакам нужно будет прихватить снаряжение, снасти и лодку.

Что взять с собой:

— горелку

— кострюлю и сковородочку

— чайничек

— спички

— небольшой топор, лопату и ножик.

4. Позаботьтесь о настроении

Помимо любимой музыки загрузите в дорогу интересные подкасты или аудиокниги, которые давно хотели прочесть. Совместите приятное с полезным.

Возьмите фотоаппарат или видеокамеру, даже если вы не умеете профессионально снимать. Во-первых, в путешествии всегда есть то, что хочется запечатлеть, а во-вторых, дорога вдохновляет - кто знает, может раскроете в себе новый талант.





Что взять с собой:

— наушники

— ноутбук или планшет с фильмами и играми для детей

— электронная книга

— дополнительная память: жесткий диск, флеш-карты

— power bank.

5. Будьте готовы к неожиданностям





Даже если вы все продумали, что-то может пойти не так. У нас один раз по дороге в Петропавловск сломался насос омывателя и как по заказу начался сильный ливень. Повезло, что у нас была бутылка чистой воды, которой я, высунув руку из машины, поливала лобовое стекло. Были моменты, когда машина застревала или садился аккумулятор. В подобных ситуациях, важно не паниковать и не нервничать, а подбадривать друг друга.









Встретимся на дороге!





Материал подготовлен при поддержке АЗК GASENERGY, которые хотят порадовать своих клиентов уникальной бонусной системой.



Теперь автовладельцы смогут расплачиваться бонусами не только за топливо, но и за все услуги и товары в АЗК. Благодаря уникальной системе лояльности, клиенты сети автозаправочных комплексов GASENERGY, смогут копить привилегии гораздо легче и быстрее.



My Energy — новая программа лояльности сети АЗК GASENERGY. На вид, это обычная карта с брелком в подарок, но по факту новейшая бонусная система.

Скидку на топливо можно получить в размере 1 тенге с каждого литра, но при этом до 5 - на ходовых марках нефтепродуктов и до 6 тенге на премиальных. Кроме этого, бонусы копятся и с покупок в мини-маркетах сети. Так по программе лояльности, итоговые скидки станут больше тех, что автовладельцы получали ранее. My Energy — это не только бонусные привилегии с каждой покупки, но также поэтапное внедрение программы с постепенным включением новых функций, отключением старых возможностей и расширением географии использования.

Заказывать новую карту теперь нет необходимости, ее можно получить моментально на автозаправочных комплексах GASENERGY.







