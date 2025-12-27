Youtube Перейти на официальный канал WE Project в Telegram Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
WE
Когда ждать «Зверополис 3»: первые детали от режиссеров
Новости Центральной Азии и мира

25.12.2025

Когда ждать «Зверополис 3»: первые детали от режиссеров

Режиссеры «Зверополиса‑2» Байрон Ховард и Джаред Буш пообщались с фанатами франшизы на китайской платформе Weibo и рассказали, что работа над третьей частью уже началась. Ждать ее девять лет, как это было с сиквелом, не придется.

Джаред Буш добавил, что сейчас они обдумывают различные идеи. Этот процесс обычно занимает два-три года, а общее время создания анимационного фильма — четыре-пять. Таким образом, премьера «Зверополиса‑3» может состояться в 2030 году.

Кроме того, создатели допустили возможность создания скетчей и спин-оффов, посвященных отдельным персонажам, например, ленивцу Блицу.

Также режиссеры намекнули на возможное появление птиц в сюжете, отметив, что в финале второй части можно заметить перо. Что касается отсутствия котов и собак, это объясняется тем, что в мире «Зверополиса» не существует домашних животных, как и людей.

Источник: lifehacker.ru

#премьера #кино #мультфильм #режиссеры
