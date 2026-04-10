Реклама

Новый Ташкент: город, которого еще не было
06.04.2026

Узбекистан строит новый район — полноценный город-двойник площадью до 25 000 гектаров к востоку от существующей столицы. Стоимость проекта — около 30 миллиардов долларов, расчетное население к 2045 году — 2,5 миллиона человек.

Толчком послужила жесткая статистика: в 2023 году Ташкент занял 157-е место из 173 в мировом индексе качества жизни. Цель — войти в топ 50 к 2030 году.


Чем он отличается от других мегапроектов

Подземные коллекторы 6×6 метров. Под всем городом прокладывается единая сеть тоннелей размером с метро, куда уходят все коммуникации: электрика, вода, тепло, интернет, охлаждение. Это решение в масштабах целого мегаполиса не реализовано нигде в мире.

Тригенерация. Город переходит на 100% возобновляемую энергию. Ключевая технология — тригенерация. Отдельная деталь: в качестве биотоплива планируется использовать стебли хлопчатника — отход, который обычно просто сжигают на полях.

Супер-махалля. Концепция «15-минутного города»: школа в 500 метрах от дома, детский сад — в 300. Сквозного автомобильного движения через дворы нет, 100 000 машиномест уходят под землю.

Цифровой двойник и Tashkent Code. Город проектируется и управляется через живую цифровую копию в реальном времени — с прогнозированием трафика, потребления воды и энергии.

Климатическая инженерия. Более 30% территории — зеленые зоны и каналы, питаемые горными реками. Архитектура центра культуры от Zaha Hadid Architects использует принцип традиционных ветровых башен: летом — пассивное охлаждение через испарение, зимой — естественная тяга без кондиционеров.


Источник: upl.uz

#строительство #узбекистан #ташкент #города
