Youtube Перейти на официальный канал WE Project в Telegram Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск по сайту:
WE
Youtube Перейти на официальный канал WE Project в Telegram Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG
Реклама

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее closerecommendheropopupa
closesearch
drawnup
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

 
Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
ob-yavleny-daty-starta-prodazh-biletov-na-match-kayrat-real-madrid
logo
Объявлены даты старта продаж билетов на матч «Кайрат-Реал Мадрид»
Новости Центральной Азии и мира

05.09.2025

Объявлены даты старта продаж билетов на матч «Кайрат-Реал Мадрид»

Футбольный матч «Кайрат-Реал Мадрид» состоится 30 сентября в 21:45 на Центральном стадионе Алматы.

За ценовую политику и реализацию билетов отвечает сам футбольный клуб «Кайрат». Ожидается, что старт продаж начнется за 10 дней до самой игры, то есть в 20-х числах сентября болельщикам стоит ожидать старта продаж. Официальным источником продажи билетов будет являться только сайт футбольного клуба «Кайрат».

Цены на билеты еще не установлены и будут формироваться исходя из образованного спроса.

Помимо мадридского «Реала» в Алматы с «Кайратом» сыграют бельгийский «Брюгге», греческий «Олимпиакос» и кипрский «Пафос».


Источник: informburo.kz

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#алматы #футбол #лигачемпионов #кайрат #реалмадрид
Поиск по сайту:
С ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Как прошла премьера фантастического экшна «Веном: Соңғы би» в Алматы
Как прошла премьера фантастического экшна «Веном: Соңғы би» в Алматы
Новый рынок в Оше: где находится и как доехать
Новый рынок в Оше: где находится и как доехать
Сооснователь компании YouTube примет участие в саммите в Баку
Сооснователь компании YouTube примет участие в саммите в Баку
Международный Форум электронной коммерции и ритейла Central Asia Retail Week в Ташкенте
Международный Форум электронной коммерции и ритейла Central Asia Retail Week в Ташкенте
В ритме добра: как прошел благотворительный бал от Kazakhstan Growth Forum
В ритме добра: как прошел благотворительный бал от Kazakhstan Growth Forum