Объявлены даты старта продаж билетов на матч «Кайрат-Реал Мадрид»

Футбольный матч «Кайрат-Реал Мадрид» состоится 30 сентября в 21:45 на Центральном стадионе Алматы.

За ценовую политику и реализацию билетов отвечает сам футбольный клуб «Кайрат». Ожидается, что старт продаж начнется за 10 дней до самой игры, то есть в 20-х числах сентября болельщикам стоит ожидать старта продаж. Официальным источником продажи билетов будет являться только сайт футбольного клуба «Кайрат».

Цены на билеты еще не установлены и будут формироваться исходя из образованного спроса.

Помимо мадридского «Реала» в Алматы с «Кайратом» сыграют бельгийский «Брюгге», греческий «Олимпиакос» и кипрский «Пафос».

Источник: informburo.kz