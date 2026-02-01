«Слово пацана 2»: режиссер сериала намекнул на продолжение истории

Режиссер популярного сериала «Слово пацана» Жора Крыжовников опубликовал в социальных сетях пост, который может говорить о возможном выходе второго сезона проекта

В день своего рождения, 14 февраля, Крыжовников выложил в Instagram изображение с большой красной цифрой «2». В публикации он отметил почти всех актеров из оригинального сериала, включая Сергея Бурунова, Рузиля Минекаева, Леона Кемстача, Анастасию Красовскую и других, но не отметил Никиту Кологривого и Ивана Янковского.

К посту добавлен фрагмент песни Виктора Цоя «Красно-желтые дни». Некоторые подписчики посчитали, что это может быть намеком на время анонса продолжения, которое может состояться осенью.

Сам режиссер не дал прямого ответа на вопрос о том, будет ли сниматься второй сезон, но отметил некоторые комментарии к публикации лайками.

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» рассказывает о подростковых группировках в Казани конца 1980-х годов. История собрала широкую аудиторию и вызвала значительный резонанс после выхода первого сезона.

Источник: tengrinews.kz