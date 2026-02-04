Youtube Перейти на официальный канал WE Project в Telegram Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
WE
Узбекский шахматист Нодирбек Абдусатторов стал чемпионом Tata Steel Chess 2026
Новости Центральной Азии и мира

02.02.2026

Узбекский шахматист Нодирбек Абдусатторов стал чемпионом Tata Steel Chess 2026

Узбекский шахматист Нодирбек Абдусатторов стал чемпионом турнира Tata Steel Chess 2026, который проходил в Вейк-ан-Зее, Нидерланды.

По итогам 13 сыгранных партий он одержал шесть побед при одном поражении, еще шесть партий завершились вничью. В общей сложности он набрал девять очков из 13 возможных.

Таким образом, Нодирбек Абдусатторов впервые стал чемпионом Tata Steel Masters.

В свою очередь, узбекский шахматист Жавохир Синдаров закончил турнир на втором месте. Он набрал 8,5 очка из 13: четыре победы и девять ничьих. Он стал единственным участником турнира, который не потерпел ни одного поражения.

Источник: repost.uz

Фото: Lennart Ootes

#победа #чемпионат #шахматы #узбекистанцы #гроссмейстер
