Узбекский шахматист Нодирбек Абдусатторов стал чемпионом Tata Steel Chess 2026

По итогам 13 сыгранных партий он одержал шесть побед при одном поражении, еще шесть партий завершились вничью. В общей сложности он набрал девять очков из 13 возможных.
Таким образом, Нодирбек Абдусатторов впервые стал чемпионом Tata Steel Masters.
В свою очередь, узбекский шахматист Жавохир Синдаров закончил турнир на втором месте. Он набрал 8,5 очка из 13: четыре победы и девять ничьих. Он стал единственным участником турнира, который не потерпел ни одного поражения.
Источник: repost.uz
Фото: Lennart Ootes