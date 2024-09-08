Современный Самарканд: где собираются креативные люди города

Самарканд — это город с многовековой историей, который привлекает туристов своей архитектурой и культурным наследием. Но современный Самарканд — это также пространства для творчества и новых идей, где молодежь создает свое будущее и стремится к инновациям. Креативные люди города собираются в различных местах, чтобы обменяться опытом, наладить связи и вдохновиться новыми идеями. Вот некоторые из них.





BM Coworking

Современный коворкинг-центр для фрилансеров, которые ищут тихое и спокойное место для работы или для проведения собственной презентации или лекции. Такие пространства объединяют людей из различных сфер и становятся точкой притяжения для современной молодежи Самарканда.





Университетский бульвар

Считается одной из главных и красивейших улиц города, которая ведет к знаменитому Регистану. Этот зеленый бульвар окружен массивными деревьями, уютными скамейками и цветущими клумбами, что делает его излюбленным местом для прогулок как горожан, так и туристов.

Бульвар получил свое название благодаря Самаркандскому государственному университету, одному из старейших учебных заведений Узбекистана.





Арт-галерея «Чорсу»

Уникальное культурное пространство, расположенное в исторической части города. Галерея находится в здании старинного купольного базара, что придает ей особую атмосферу.

«Чорсу» объединяет современное искусство и традиционные ремесла, демонстрируя работы местных художников, скульпторов и ремесленников. Здесь проходят выставки, художественные инсталляции, а также мастер-классы по созданию национальных узбекских изделий. Галерея стала местом встречи креативных людей города и туристов, интересующихся искусством и культурой региона.





Silk Road Samarkand

Шелковый путь Самарканд — это современный многопрофильный туристический комплекс, который открылся в 2022 году в восточной части Самарканда. Комплекс расположен на большой территории и включает в себя гостиницы мирового уровня, обширные общественные пространства, бутик-отели с оздоровительными центрами разных направлений, а также множество мест в которых можно отдохнуть и насладиться красивой архитектурой.





Уникальное живописное место, где среди природы можно насладиться яркими полями цветущей лаванды. Ферма стала популярным местом как среди местных жителей, так и среди туристов, благодаря своей уникальной атмосфере и возможностям для фотосессий на фоне фиолетовых цветов. Здесь можно не только прогуляться среди ароматных растений, но и приобрести натуральные продукты на основе лаванды, такие как эфирные масла, мыло и чаи.





Молодежный центр Самарканда

Динамичное пространство, созданное для развития и поддержки молодых людей города. Центр предлагает множество возможностей для личностного роста, обучения и общения. Здесь регулярно проводятся различные тренинги, мастер-классы, лекции и семинары на темы предпринимательства, IT, креативных индустрий и саморазвития. Молодежный центр стал важным культурным и образовательным хабом в Самарканде, объединяя энергичную и талантливую молодежь, стремящуюся к развитию и самореализации в современных условиях.





Ресторан «Эмирхан», @emirhan.restaurant

Один из самых популярных ресторанов города, а также магнит для туристов, жаждущих испробовать национальную узбекскую кухню, а также блюда Центральной Азии. Восточный и колоритный интерьер создает неповторимую атмосферу для красивого вечера. Имеется собственная терраса и выход на крышу с видом на город.





Туристическая деревня Конигил

Место, где вы можете ближе познакомиться с традициями и укладом жизни местных жителей, увидеть традиционные ремесла и промыслы. Деревня расположена в экологически чистом районе на берегу древнего канала Сиаб, на базе сохраненных традиционных сельских домов. Конигил находится на окраине Самарканда, недалеко от обсерватории Улугбека. На территории комплекса можно отведать традиционные блюда узбекской кухни, поучаствовать в мастер-классах по приготовлению самаркандских лепешек и плова.