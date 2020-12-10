9 must see мест в Туркестане от средневековых городов до лучшей самсы в городе

А вы уже знаете, куда отправиться на Наурыз? Предлагаем вам посетить Туркестан, регион с множеством легенд и богатой историей. Вот девять мест, обязательных к посещению.

Средневековый городище Отрар





Фото: kazakhstan.travel

До монгольского нашествия Отрар был одним из самых крупных городов Средней Азии. Первые упоминания в истории об этом городе начинаются с I века нашей эры. Отрар — родина многих великих личностей, таких как ученый Аль-Фараби, математик Аббас Жаухари, лингвист и географ Исхак Аль-Фараби, также тут жил известный суфист Арыстан-Баб. Расстояние от Туркестана около 50 км.





Мавзолей Арыстан-Баба





Фото: kazakhstan.travel

Мавзолей Арыстан-Баба — это памятник архитектуры XIV века, построен на могиле Арыстан-Баба — учителя и наставника Ходжи Ахмеда Ясави. Это место стало не только историческим памятником, но и местом паломничества многих мусульман. Расположен недалеко от городища Отрар.





Мавзолей и колодец Укаша Ата





Фото: @moromax1973

Комплекс состоит из мавзолея и священного колодца, который считается памятником истории и культуры республиканского значения. Согласно легенде, Укаша Ата проповедовал ислам среди среднеазиатских тюркских народов. Священный колодец много лет привлекает туристов, где каждый желающий может попробовать достать из него ведро воды. Но вода дается не каждому — кто-то достает полное ведро воды, кто-то совершенно пустое, а некоторым попадаются камни в воде. Полное ведро воды считается хорошим знаком, а камни говорят о том, что у человека есть какой-то редкий дар или его ждет большая удача. Расстояние от Туркестана около 35 км.





Тутовник Мажратут





В селе Карнак недалеко от Туркестана растет тутовник, возраст которого около 1300 лет. Обычно возраст таких деревьев достигает не больше 500 лет. За этим деревом ухаживают уже несколько поколений жителей села.





Архитектурный комплекс Ходжи Ахмеда Ясави





Мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави — памятник архитектуры XIV века, сохранившийся на 80% в первозданном виде. Мавзолей был построен по приказу Тамерлана на месте погребения суфийского поэта Ходжи Ахмеда Ясави, который оказал значительное влияние на ислам в Средней Азии.





Городище Сауран





Фото: kazakhstan.travel



Средневековый городище Сауран находится в 43 километрах от Туркестана. Первое письменное упоминание о Сауране оставил арабский географ X века Макдиси. В настоящее время городище представляет собой крепость овальной формы, где сохранились фрагменты стен высотой от трех до шести метров. Прогуливаясь по Саурану, можно обнаружить осколки древней керамической посуды и даже найти старинные монеты.





Пещера Ақмешіт





Фото: Илья Афанасьев

«Ақмешіт» — в переводе с казахского «белая мечеть», об этой пещере ходит множество легенд. Например, одна из них говорит о том, что эта пещера была местом обитания древнего дракона, а также местом укрытия для женщин и детей во время джунгарского нашествия.





Скала Адам и Ева





Фото: iqap.kz



Многих туристов привлекает именно это удивительное место, так как скала рассечена на две половины, между которыми пройти может не каждый. Прохождение между скалами не зависит от физической подготовки или параметров человека, просто кого-то скала пропускает, а кого-то нет.





Чайхана «Керуен Сарай»





В чайхане «Керуен Сарай» можно попробовать самую вкусную самсу в Туркестане, здесь ее готовят с 2003 года. А началось все с маленького ларечка, где готовили только самсу. Позже случился пожар, который стал поводом создать что-то большее — чайхану, куда теперь могут прийти туристы попробовать туркестанскую самсу.





Как добраться до Туркестана:

1. Авиакомпанией FlyArystan. C 1 декабря в Туркестан запущены регулярные рейсы из Нур-Султана и Алматы.

2. Автобусным двухдневным туром из Алматы. Стоимость тура от 19 500 тенге.

3. Автобусным однодневным туром из Шымкента. Стоимость тура от 6000 тенге.