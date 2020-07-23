15 Послов о работе и жизни в Казахстане

Тарек Аль-Фарадж, родной город — Эль-Кувейт, Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Кувейт в Республике Казахстан
Я заметил, что местные люди стали больше улыбаться — это прекрасно. Многие казахстанцы разговаривают на трех или четырех языках. Есть хорошие слова: «Спроси у человека, сколько языков он знает, тогда ты узнаешь, сколько у него друзей». Поэтому у казахов много друзей. Я говорю только на двух языках: арабский и английский. Учу русский, но казахский в изучении для меня легче — есть много похожих слов. Когда мои знакомые разговаривают на казахском, я иногда понимаю, о чем они говорят.
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Саидикрам Ниязходжаев, родной город — Ташкент, Посол Узбекистана в РК
Я знаю, что некоторые коллеги пользуются велосипедом как транспортом. А я иногда езжу на автобусе. Мы с супругой спокойно садимся в автобус и едем в магазин или в любую точку города, куда нам необходимо.
Мы живем в Highvill, и я знаю, какой автобус едет в Mega Silk Way, «Хан Шатыр» или в сторону старого города. Конечно, по утрам, когда много народа едет на работу, я пользуюсь своей машиной, но в выходные пересаживаюсь на автобус.
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Liat Wexelman (Лиат Вексельман), родной город — Модиин, Посол Государства Израиль
Мое первое впечатление о стране и людях сложилось, когда мы были еще в самолете. У меня трое детей, и при долгом перелете младшие начинают капризничать от усталости. Я часто летаю с детьми, и обычная реакция людей — они сердятся. Но на этот раз все было иначе. Когда мои дети начали плакать, пассажиры по соседству оказались такими добрыми и предложили им банан, игрушку и конфету. Они были из Казахстана. Мне было приятно.
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Хейти Мяемеэс, родной город — Таллин, Посол Эстонской Республики в Республике Казахстан, Кыргызской Республике, Республике Таджикистан, Туркменистане
Я работаю дипломатом уже 28 лет. В 1999 году работал в Украине, Польше, Бельгии в постоянных представительствах Эстонии при НАТО и Евросоюзе, а теперь здесь.
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Рашад Маммадов, родной город — Гянджа, Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в Республике Казахстан
В 2008 году я был назначен на должность генерального консула Азербайджана в Актау. Мы были первой и единственной дипломатической миссией на западе Казахстана. В декабре 2015 года по указу президента Азербайджана я был назначен уже на должность Посла. В общей сложности в Казахстане нахожусь 11 лет.
Мы любим казахскую кухню: конину, казы, карта. Я сам люблю готовить и дома делаю куырдак и бешбармак. Когда я был в отпуске в Баку, то несколько раз просил передать мне конину. В Актау мы привыкли пить вкусный шубат, и до сих пор мне присылают шубат из Актау.
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Tilo Klinner (Тило Клиннер), родной город — Вюрцбург, Посол Германии
Когда я начинал карьеру, в мире еще был Советский Союз. Я был человеком, который физически признал независимость Казахстана — лично в качестве сотрудника отдела протокола передавал ноту нашего Министерства в представительство Казахстана в Москве. Это было моим заданием как дипломата.
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Keitumetsi Seipelo Thandeka Matthews (Кийтуметци Сийпило Тандека Мэттьюс), родной город — Кейптаун, Посол ЮАР
Со мной в Астане живут две внучки. Одна посещает балетную школу, другая учится в Haileybury school. Старшая внучка любит казахский язык, а младшая — русский. Они всегда спорят по поводу того, какой язык лучше и легче. Им нравится здесь, у них много хороших друзей среди казахов. Они жалуются лишь на то, что им приходится часто фотографироваться.
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Rahmat Pramono (Рахмат Прамоно), родной город — Джакарта, Посол Индонезии
Между жителями Казахстана и Индонезии много общего. Раньше вы были в составе Советского Союза, и это чувствуется в менталитете. Однако в душе вы все же истинные азиаты с восточным менталитетом. Вы дружелюбны, и у вас большие семьи, совсем как у нас.
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Philippe Martinet (Филипп Мартине), родной город — Париж, Посол Франции
Отношение к семье в Казахстане и во Франции отличается. В Казахстане у каждого человека есть своя роль в семье, например, обязанности старшего и младшего брата отличаются. Влияние родителей на детей большое. Наверное, это некая азиатская черта. Во Франции это исчезло около века назад. У нас нет определенных ролей в семье, каждый выбирает сам свою роль, образ. Это самое важное различие между нашими странами.
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Kim Daesik (Ким Дэсик), родной город — Сеул, Посол Кореи
Ваш народ известен гостеприимством и дружелюбием. Корейцы тоже добрые и хорошо относятся к гостям. Корейцы уважают старших. Казахи, будучи кочевниками, кажутся мне динамичными и активными.
Казахи и корейцы похожи друг на друга. Иногда на улице меня принимают за казаха и приветствуют на казахском или русском языках.
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Mikko Kivikoski (Микко Кивикоски), родной город — Сало, Посол Финляндии
В Финляндии интернет безлимитный — вы просто вносите ежемесячную плату и пользуетесь интернетом сколько угодно. Но в Казахстане предоставляется определенное количество мегабайтов. Мои трое детей часто жалуются на то, что у них закончился трафик.
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Gerhard Sailler (Герхард Сайллер), родной город — Брукк-ан-дер-Мур, Посол Австрии
Я часто пользуюсь общественным транспортом, больше летом. Особенно хорошо, что запустили автобусные линии, обычно я немного прогуливаюсь с работы, затем сажусь на автобус и доезжаю до дома. В мою сторону ездит много автобусов и часто, так что ждать приходится всего три-четыре минуты. Тем более билет на автобус стоит 90 тенге — это недорого, так как автобусы новые и хорошего качества. Но зимой, конечно, лучше передвигаться на машине.
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Зураб Абашидзе, родной город — Тбилиси, Посол Грузии
Я никогда раньше не был ни в Казахстане, ни в Центральной Азии. У меня была возможность изучить Астану через интернет. Я прилетел ночью и поселился в гостинице Radisson. А когда проснулся утром, то выглянул в окно и увидел, как по реке Ишим люди ходили прямо по льду, я подумал, не мерещится ли мне это. Потому что, несмотря на то, что я прилетел в конце марта, в Астане все еще было холодно. Но, главное не то, что тут холодно, а то, что люди здесь теплые, такие же, как грузины. Мы тоже гостеприимный народ, как казахстанцы, и мы согреваем друг друга теплым отношением.
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Ilija Psaltirov (Илия Псалтиров), родной город — Скопье, Посол Македонии в Казахстане
Между нашими народами можно найти схожие культурные аспекты. Например, гостеприимство. Когда приходят гости, то мы стараемся накрыть богатый стол. Даже если хозяева бедные, то они все равно пытаются поставить на стол много еды. Также, когда гости уходят, то мы раскладываем еду по пакетам и отдаем им.
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Hans Driesser (Ханс Дриссер), родной город — Гаага, Посол Королевства Нидерландов
Моя карьера началась в качестве юриста в Гааге. Потом я работал секретарем в посольстве Абу-Даби, после вернулся в Голландию и долгое время работал в Министерстве экономики. Затем меня назначили заместителем директора на Ближнем Востоке, Послом в головном офисе НАТО в Брюсселе, далее генеральным консулом в Ванкувере, Канаде, и после этого я стал Послом в Казахстане.
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