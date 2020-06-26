Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/d4a/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/d4a1da1488f05186622d890b36d266c5.jpg
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
posol-estonii-o-kazahstancah-nacional-noy-kuhne-i-sotrudnichestve-s-kazahstanom-v-sfere-it
Посол Эстонии о казахстанцах, национальной кухне и сотрудничестве с Казахстаном в сфере IT
144

Хейти Мяемеэс

53 года, родной город — Таллин, посол Эстонской Республики в Республике Казахстан, Кыргызской Республике, Республике Таджикистан, Туркменистане 

/
/

Сегодня в 10:50

Посол Эстонии о казахстанцах, национальной кухне и сотрудничестве с Казахстаном в сфере IT


DSC_3478-9.jpg
О переезде
Я приехал в Казахстан в 2017 году на должность посла. Но впервые побывал здесь в 2010 году, когда посольства еще не было и работала только консульская миссия Эстонии.

Я работаю дипломатом уже 28 лет. В 1999 году работал в Украине, Польше, Бельгии в постоянных представительствах Эстонии при НАТО и Евросоюзе, а теперь здесь.

Я работаю дипломатом уже 28 лет


Я работаю не только в Казахстане, охватываю также Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан. Переезд сюда — это вызов для меня, потому что после 2014 года товарооборот между нашими странами снизился. Сейчас мы активно работаем в этом регионе, чтобы поднять наш уровень в торговом, политическом и культурном плане.

DSC_3482-11.jpg

Есть области, в которых мы сотрудничаем. Например, в сфере информационных технологий, электронного правительства, онлайн-обучения. Есть IT-программы, как частные, так и государственные, внедренные в Казахстане, где был использован эстонский опыт и решения. Об этом не часто говорят, но иногда отмечают, что наши эксперты были там задействованы. Кстати, Bolt — один из примеров. Эстонское мобильное приложение было запущено в Нур-Султане осенью 2019 года и конкурирует с Yandex taxi и Uber.

Мы хотели бы еще больше укрепить наше сотрудничество в этих сферах с Казахстаном.
О городе
В городе много развлечений, спортклубов. Я играю в теннис, поэтому рад, что, наконец, открылись все центры. Также радует, что теннис здесь доступен и по цене, и по количеству кортов.

Мне нравится, что можно прогуляться по набережной или покататься на велосипеде по специальным дорожкам. Это удобно, иногда я езжу на работу на велосипеде.

DSC_3485-12.jpg

В Эстонии за десять минут можно оказаться посреди природы, а здесь нужно ехать в Боровое. Для эстонцев важен лес. Если плохо себя чувствуешь, то можно выехать за город и пообнимать деревья.

Я был в Уральске, Алматы и Мангыстау. Хотел бы посетить северо-восточную часть Казахстана и Шымкент.
О еде
Радует, что в Нур-Султане можно найти любую кухню: азиатскую, восточную и даже украинскую. Всегда большой выбор свежих фруктов и овощей, но свежей рыбы мне не хватает.

Есть привычные вещи, которые здесь дороже, чем у нас. Например, качественный сыр. Остальные молочные продукты местного производства в свободном доступе, хорошего качества. Также я познакомился с хорошим вином местного производства.

DSC_3474-6.jpg

Казахстан — место, где нужно попробовать конину. Мне нравятся стейки из конины в заведении GolPas — хорошее место, куда я хожу с друзьями.
О людях
Семья в Казахстане имеет большое значение. А еще у казахов могут жить в мире со своими соседями. Возможно, этому способствует высокий уровень эмпатии у граждан.
Мне нравится местное гостеприимство и то, как оно влияет на культуру.

Общие черты в людях стараюсь не выделять. Про нас говорят, что эстонцы медленные, но это просто стереотип.

У казахов есть умение жить в мире со своими соседями


Согласно переписи населения 2009 года, в Казахстане проживает 986 эстонцев. Недалеко от столицы есть поселок Петровка, там живут три бабушки, которые говорят по-эстонски. Они правнучки тех, кто переехал сюда еще в 19 веке.

Для Эстонии Казахстан — хороший партнер. Времена стали интереснее. Здесь живет много молодежи. Люди думают об образовании. Поэтому мы привлекаем студентов на учебу в Эстонии.

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#нурсултан #дипломат #embassyinkazakhstan #посолэстонии #estonia
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Как музыкальная группа из Австрии попала в Казахстан и чем удивила столица
3854
Американка о том, как полюбила Казахстан и почему снова вернулась
6940
Kevin Freake (Кевин Фрик)
6172