Посол Эстонии о казахстанцах, национальной кухне и сотрудничестве с Казахстаном в сфере IT

О переезде
Я приехал в Казахстан в 2017 году на должность посла. Но впервые побывал здесь в 2010 году, когда посольства еще не было и работала только консульская миссия Эстонии.
Я работаю дипломатом уже 28 лет. В 1999 году работал в Украине, Польше, Бельгии в постоянных представительствах Эстонии при НАТО и Евросоюзе, а теперь здесь.
Я работаю дипломатом уже 28 лет
Я работаю не только в Казахстане, охватываю также Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан. Переезд сюда — это вызов для меня, потому что после 2014 года товарооборот между нашими странами снизился. Сейчас мы активно работаем в этом регионе, чтобы поднять наш уровень в торговом, политическом и культурном плане.
Есть области, в которых мы сотрудничаем. Например, в сфере информационных технологий, электронного правительства, онлайн-обучения. Есть IT-программы, как частные, так и государственные, внедренные в Казахстане, где был использован эстонский опыт и решения. Об этом не часто говорят, но иногда отмечают, что наши эксперты были там задействованы. Кстати, Bolt — один из примеров. Эстонское мобильное приложение было запущено в Нур-Султане осенью 2019 года и конкурирует с Yandex taxi и Uber.
Мы хотели бы еще больше укрепить наше сотрудничество в этих сферах с Казахстаном.
О городе
В городе много развлечений, спортклубов. Я играю в теннис, поэтому рад, что, наконец, открылись все центры. Также радует, что теннис здесь доступен и по цене, и по количеству кортов.
Мне нравится, что можно прогуляться по набережной или покататься на велосипеде по специальным дорожкам. Это удобно, иногда я езжу на работу на велосипеде.
В Эстонии за десять минут можно оказаться посреди природы, а здесь нужно ехать в Боровое. Для эстонцев важен лес. Если плохо себя чувствуешь, то можно выехать за город и пообнимать деревья.
Я был в Уральске, Алматы и Мангыстау. Хотел бы посетить северо-восточную часть Казахстана и Шымкент.
О еде
Радует, что в Нур-Султане можно найти любую кухню: азиатскую, восточную и даже украинскую. Всегда большой выбор свежих фруктов и овощей, но свежей рыбы мне не хватает.
Есть привычные вещи, которые здесь дороже, чем у нас. Например, качественный сыр. Остальные молочные продукты местного производства в свободном доступе, хорошего качества. Также я познакомился с хорошим вином местного производства.
Казахстан — место, где нужно попробовать конину. Мне нравятся стейки из конины в заведении GolPas — хорошее место, куда я хожу с друзьями.
О людях
Семья в Казахстане имеет большое значение. А еще у казахов могут жить в мире со своими соседями. Возможно, этому способствует высокий уровень эмпатии у граждан.
Мне нравится местное гостеприимство и то, как оно влияет на культуру.
Общие черты в людях стараюсь не выделять. Про нас говорят, что эстонцы медленные, но это просто стереотип.
У казахов есть умение жить в мире со своими соседями
Согласно переписи населения 2009 года, в Казахстане проживает 986 эстонцев. Недалеко от столицы есть поселок Петровка, там живут три бабушки, которые говорят по-эстонски. Они правнучки тех, кто переехал сюда еще в 19 веке.
Для Эстонии Казахстан — хороший партнер. Времена стали интереснее. Здесь живет много молодежи. Люди думают об образовании. Поэтому мы привлекаем студентов на учебу в Эстонии.