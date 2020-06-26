Посол Эстонии о казахстанцах, национальной кухне и сотрудничестве с Казахстаном в сфере IT

О переезде

Я работаю дипломатом уже 28 лет

О городе

О еде

О людях

У казахов есть умение жить в мире со своими соседями

Но впервые побывал здесь в 2010 году, когда посольства еще не было и работала только консульская миссия Эстонии.В 1999 году работал в Украине, Польше, Бельгии в постоянных представительствах Эстонии при НАТО и Евросоюзе, а теперь здесь.Переезд сюда — это вызов для меня, потому что после 2014 года товарооборот между нашими странами снизился. Сейчас мы активно работаем в этом регионе, чтобы поднять наш уровень в торговом, политическом и культурном плане.Например, в сфере информационных технологий, электронного правительства, онлайн-обучения. Есть IT-программы, как частные, так и государственные, внедренные в Казахстане, где был использован эстонский опыт и решения. Об этом не часто говорят, но иногда отмечают, что наши эксперты были там задействованы. Кстати, Bolt — один из примеров. Эстонское мобильное приложение было запущено в Нур-Султане осенью 2019 года и конкурирует с Yandex taxi и Uber.Я играю в теннис, поэтому рад, что, наконец, открылись все центры. Также радует, что теннис здесь доступен и по цене, и по количеству кортов.Это удобно, иногда я езжу на работу на велосипеде.Для эстонцев важен лес. Если плохо себя чувствуешь, то можно выехать за город и пообнимать деревья.Хотел бы посетить северо-восточную часть Казахстана и Шымкент.Всегда большой выбор свежих фруктов и овощей, но свежей рыбы мне не хватает.Например, качественный сыр. Остальные молочные продукты местного производства в свободном доступе, хорошего качества. Также я познакомился с хорошим вином местного производства.Мне нравятся стейки из конины в заведении GolPas — хорошее место, куда я хожу с друзьями.А еще у казахов могут жить в мире со своими соседями. Возможно, этому способствует высокий уровень эмпатии у граждан.Мне нравится местное гостеприимство и то, как оно влияет на культуру.Про нас говорят, что эстонцы медленные, но это просто стереотип.Недалеко от столицы есть поселок Петровка, там живут три бабушки, которые говорят по-эстонски. Они правнучки тех, кто переехал сюда еще в 19 веке.Времена стали интереснее. Здесь живет много молодежи. Люди думают об образовании. Поэтому мы привлекаем студентов на учебу в Эстонии.