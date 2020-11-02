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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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126 книг на любой вкус, для чтения этой осенью
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Вчера в 16:00

126 книг на любой вкус, для чтения этой осенью

10 книг, которые помогут начать 2020 год продуктивно

«Эссенциализм», Грег МакКеон

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Эта книга для всех, кто погряз в повседневных заботах и кому не хватает времени на самое важное. Грег МакКеон напоминает: ваши время и энергия бесценны, их нельзя тратить на те вещи и тех людей, которые на самом деле не важны для вас. Вы и только вы

«Однозадачность. Успевайте больше, фокусируясь только на одном деле», Девора Зак

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Эта книга объясняет, как сфокусироваться и освободить разум от информационного шума, построить свое расписание и окружение и управлять ожиданиями людей вокруг вас, чтобы выполнять свои задачи — одну за другой.

Подробнее здесь.

15 книг, чтобы прочесть во время поездки или в самолете

«Чайка Джонатан Ливингстон», Ричард Бах

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Герой повести — чайка по имени Джонатан, решившая раздвинуть привычные рамки, отказаться от навязанного стаей и старшими собратьями образа жизни и полететь собственным путем.

Джонатан Ливингстон вдохновляет искать свой путь и смысл, а не просто проживать один день за другим. Бах представил жизнь людей как полет чаек: кто-то кружит по привычным маршрутам, а кто-то ищет большего и стремится выше.

«Старик и море», Эрнест Хемингуэй

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В повести «Старик и море» всемирно известный писатель показывает нелегкий труд старого кубинца Сантьяго, его мужество и стойкость в борьбе с жизненными невзгодами.

Подробнее здесь.

10 книг, которые читаются за один день

«Пикник на обочине», Аркадий и Борис Стругацкие

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Магии книг братьев Стругацких подвластны самые разные люди независимо от возраста, образования, убеждений. Каждый находит в них что-то для себя: великолепный язык, знаменитый, мгновенно узнаваемый юмор Стругацких, затягивающие сюжетные коллизии и по-настоящему серьезные эпические и философские проблемы.

«Манюня», Наринэ Абгарян

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«Манюня» — светлый, пропитанный солнцем и запахами южного базара и потрясающе смешной рассказ о детстве, о двух девочках-подружках Наре и Манюне, о грозной и доброй Ба — бабушке Манюни и о куче их родственников, постоянно попадающих в казусные ситуации. Это то самое теплое, озорное и полное веселых приключений детство, которое делает человека счастливым на всю жизнь.

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Казахстанская литература: 9 книг современных авторов

«Мы не ругаем детей», Дана Орманбаева

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Правильно ли мы воспитываем своих детей? Что нужно знать, чтобы они выросли достойными людьми? Что важнее — научить ребенка быть хорошим, прилежным и послушным или помочь ему стать счастливым?

Эти вопросы требуют конкретных схем, алгоритмов и доказательств, соответствующих новому времени и непременно подходящих для будущего. Дети нового поколения и их родители нуждаются в воспитательных инновациях.

«Леша. Истории, трогающие душу», Алия Исенова

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В книге собраны рассказы, истории, очерки и зарисовки из детства автора. Алия Исенова расскажет о своем детстве, о любви и о большом преодолении на пути к взрослению. Эта книга об искренности и невероятной силе духа.

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10 детских книг, которые стоит прочесть взрослым

«Маленький принц», Антуан де Сент-Экзюпери

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 «Маленький принц» — аллегорическая повесть, мудрая и трогательная, в которой говорится о самом важном: о дружбе и любви, о долге и верности. Самое известное произведение Антуана де Сент-Экзюпери. Эта книга для всех и на все времена.

Эта необычная сказка не оставляет равнодушными детей и взрослых и заставляет задуматься о многих вещах.

«Алиса в Стране чудес», Льюис Кэрролл

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В 1862 году Льюис Кэрролл сочинил удивительную историю про Страну чудес, которую вот уже много лет с удовольствием читают не только дети, но и взрослые, постоянно открывая для себя что-то новое.

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9 книг от бизнесменов и топ-менеджеров, которые помогут построить успешную карьеру

«45 татуировок менеджера. Правила российского руководителя», Максим Батырев

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Татуировка — это надпись на всю жизнь. Названия глав в этой книге — татуировки, оставшиеся в памяти и сердце менеджера, его житейский и организаторский опыт. Это правила о том, как относиться к коллегам, каким образом действовать в определенных ситуациях — свод принципов, которым стоит следовать, если хочешь добиться успеха.

«Сам себе MBA. Самообразование на 100%», Джош Кауфман

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В своей книге он излагает основы предпринимательства, маркетинга, продаж, финансового менеджмента, объясняет ключевые понятия в области проектирования систем и личностной психологии.

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Что почитать: книги современных авторов из Кыргызстана

«Рой», Данияр Каримов

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Действие в книге разворачивается на планете Астире. Однажды связь с несколькими отдаленными поселениями на планете прерывается. Группы, которые пытаются выяснить причину, исчезают. Жители сталкиваются с угрозой, которую прежде не встречали.

«Плата за рай», Урмат Саламатов

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Это первый изданный роман молодого прозаика. Книгу отличает захватывающий сюжет, основанный на реальных событиях.

Это история о честности и подлости, любви и предательстве, жизни и смерти. Вы познакомитесь с разными героями, среди которых женщина по имени Валерия, судьба которой круто меняется.

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Что почитать: 8 книг на казахском для новичков

«Современный казахский. Пособие для начинающих», Елена Романенко

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«Современный казахский» — это пошаговый курс казахского языка, на котором пишут и говорят сегодня. В книге есть занимательные тексты и интересные вопросы, коммуникативные упражнения.

«Грамматика казахского языка», Татьяна Валяева

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В книге все объясняется простым, доступным языком, что позволяет каждому читателю быстро разобраться в правилах и увидеть общие закономерности в добавлении суффиксов и окончаний.

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8 книг об истории успеха современных российских компаний

«И ботаники делают бизнес 1+2. Удивительная история основателя «Додо Пиццы» Федора Овчинникова. От провала до миллиона», Максим Котин

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История Федора Овчинникова, создавшего международнуюсеть пиццерий «Додо Пицца». В книге описан не только успех компании, но и негативные ситуации, которые вынуждали руководителей пересмотреть решения.

«ВкусВилл. Как совершить революцию в ритейле, делая все не так», Евгений Щепин

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«ВкусВилл» — российская сеть магазинов продуктов для здорового питания. В книге один из ключевых сотрудников сети Евгений Щепин рассказал об успехах и провалах компании, о планах и ожиданиях и об отношении к сотрудникам и покупателям.

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8 книжных новинок весны, которые стоит прочесть

«Институт», Стивен Кинг

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Новая книга «короля хоррора» Стивена Кинга рассказывает об учебном заведении, в которое заключают одаренных детей со способностями телепатии и телекинеза. Главный герой — обычный школьник — не намерен сдаваться и ищет пути, чтобы вновь оказаться на свободе.

«Дотянуться до звезд», Эмма Скотт

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Сентиментальный роман о любви и дружбе, где девушке нужно сделать выбор.

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Книги современных грузинских авторов

«Тайный год», Михаил Гиголашвили

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Действие происходит во времена правления Ивана Грозного. Он находится в центре внутренних проблем государства, размышляет о народе и разрухе в стране.

«Человек из Вавилона», Гурам Батиашвили

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Действие романа происходит в конце XII века, когда Грузия обрела независимость. Прошло еще несколько десятилетий, и благодаря мудрому правлению царицы Тамар страна вступила в пору расцвета. В основе романа история еврея Занкана, стараниями которого в Грузии оказывается русский князь Юрий Боголюбский — будущий муж Тамар.

Подробнее здесь.

6 книг армянских авторов, которые нужно прочесть

«Все о Манюне», Наринэ Абгарян

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 «Все о Манюне» — сборник веселых рассказов о двух подругах детства, которые живут в армянском городке Берд и растут в атмосфере времен СССР. Книга будет интересна взрослым и детям.

«С неба упали три яблока», Наринэ Абгарян

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История одной маленькой деревни, затерянной высоко в горах, и ее немногочисленных обитателей, каждый из которых со своими особенностями и в каждом из которых таятся настоящие сокровища духа.

Подробнее здесь.

Книги о современных музыкантах: Билли Айлиш, Эд Ширан, BTS

«Viva Coldplay! История британской группы, покорившей мир», Мартин Роуч

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Coldplay — самая успешная группа Великобритании нового тысячелетия. Автор Мартин Роуч рассказывает историю легендарного коллектива и описывает его путь к вершине.


«Империя Jay Z: Как парень с улицы попал в список Forbes», Зак Гринберг

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Захватывающая книга об одном из самых выдающихся рэперов мира — Jay Z. Историей восхождения простого парня из бедной семьи, который прошел путь до вершин чартов и бизнеса, поделились друзья детства, одноклассники, музыканты.

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15 книг сентября, которые мы больше всего ждали

«Икабог», Джоан Роулинг

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Действие «Икабога» происходит в сказочной стране Корнукопия, которой правит король Фред Бесстрашный. Икабог — это чудовище, которое, по слухам, обитает в болотах Севера и убивает заблудившихся людей и животных; им пугают детей. Никто не видел Икабога, и не все верили в его существование, но однажды выяснилось, что он все-таки существует, и эта весть нарушила мирную жизнь Корнукопии.

«Девятый дом», Ли Бардуго

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История девушки-аутсайдера Галакси Штерн, у которой внезапно появляется возможность поступить в университет Лиги Плюща — Йель. Попав туда, она сталкивается с привилегиями для избранных, тайными обществами и ощущением, что нечто ужасное просачивается в этот мир.

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