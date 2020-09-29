15 книг сентября, которые мы больше всего ждали

«Икабог», Джоан Роулинг





Это сказочная повесть, первая детская книга Роулинг, изданная ею после 2007 года, когда увидела свет последняя часть саги о Гарри Поттере.

Действие «Икабога» происходит в сказочной стране Корнукопия, которой правит король Фред Бесстрашный. Икабог — это чудовище, которое, по слухам, обитает в болотах Севера и убивает заблудившихся людей и животных; им пугают детей. Никто не видел Икабога, и не все верили в его существование, но однажды выяснилось, что он все-таки существует, и эта весть нарушила мирную жизнь Корнукопии.





«Девятый дом», Ли Бардуго

История девушки-аутсайдера Галакси Штерн, у которой внезапно появляется возможность поступить в университет Лиги Плюща — Йель. Попав туда, она сталкивается с привилегиями для избранных, тайными обществами и ощущением, что нечто ужасное просачивается в этот мир.





«Угли войны», Гарет Л. Пауэлл

Динамичный сюжет, где в космосе идет ожесточенная война двух держав. Роман изобилует космическими сражениями, тактическими хитростями и даже уничтожением целых планет. Пауэлл затрагивает не только войну, но и исследует ее последствия. Книга завоевала Премию Британской ассоциации научной фантастики.





«Сроки службы», Марко Клоос

В начале XXII века человечество активно осваивает дальний космос. Между двумя крупнейшими государственными образованиями идет перманентная холодная война. Двадцатилетний Эндрю Грейсон живет в коммунальном кластере Бостонского метроплекса, чьи обитатели балансируют на грани выживания. У Эндрю есть два способа вырваться из этой убогой нищеты: выиграть право на то, чтобы стать колонистом, или пойти в армию.





«Годы риса и соли», Ким Стэнли Робинсон

Роман в жанре альтернативной истории американского фантаста Кима Стэнли Робинсона, опубликованный в 2002 году. Книга моделирует ситуацию, как бы изменился мир, если бы Черная смерть уничтожила не треть населения Европы, а 99 %. Разделенный на десять частей сюжет охватывает несколько веков и различные географические локации, связующим звеном является группа персонажей, реинкарнирующих в каждый временной период.





«Возрожденное орудие», Юн Ха Ли

Генерал Шуос Джедао пробуждается и понимает, что все не так, как он помнит. Он осознает себя юным кадетом, но в теле, которое старше на десятилетия. Теле самого страшного и ненавидимого человека в галактике. Гекзарх Нирай Куджен повелевает Джедао вновь завоевать области распавшегося Гекзархата. Но Джедао не помнит себя солдатом, не говоря уже о генерале. Весь его опыт — это опыт кадета-первокурсника и игрока в военные видеоигры. А офицеры Кел продолжают его ненавидеть за бойню, которую он не помнит.





«Две жизни Лидии Берд», Джози Силвер

Фредди и Лидия были вместе более десяти лет, и Лидия думала, что их любовь нерушима, но неожиданно Фредди погибает в автомобильной аварии. И единственное желание Лидии — это спрятаться ото всех. Но тут происходит нечто необъяснимое: у Лидии появляется возможность вернуться в старую жизнь — туда, где все было хорошо. Снова и снова она одновременно проживает две жизни: во сне, где ее любимый жив и они счастливы, и наяву, где есть те, кто хочет, чтобы она вернулась в мир, открытый для жизни и для новой любви.





«Переплет», Бриджет Коллинз

Представьте, что вы можете стереть себе память. Не полностью, а лишь забыть одно неприятное событие, стереть боль, растворить давний страх, позабыть печаль. В мире, который подарила нам Бриджет Коллинз, переплетчики — самые уважаемые люди. Именно к ним приходят те, кто желает забыть. Переплетчики слушают человека и записывают его воспоминания в особую книгу, тем самым забирая их у человека навсегда.





«Мстительница», Аластер Рейнольдс





Научная фантастика от Аластера Рейнольдса о далеком будущем, где на руинах галактической империи, в эдакой сфере Дайсона, вращающейся вокруг умирающей звезды, люди продолжают выживать и приспосабливаться ко все более тяжелым условиям. Космические пираты, неизведанные миры, поражающие воображение декорации.





«Лживая взрослая жизнь», Элена Ферранте

Захватывающий, психологически тонкий и точный роман о том, как нелегко взрослеть. Главная героиня на самом пороге юности, ей приходится узнать множество семейных тайн, справиться с грузом которых было бы трудно любому взрослому. Предательство близких, ненависть и злобные пересуды, переходящая из рук в руки драгоценность, одновременно объединяющая и сеющая раздоры. Первая любовь, страстное желание любить и быть любимой. Как же сложно быть подростком.





«Одиночество в сети. Возвращение к началу», Януш Леон Вишневский

Герои «Одиночества в сети» расстались после долгого и страстного романа, а через 9 месяцев у Агнешки и ее законного мужа родился сын Якуб. Годы идут, Якуб взрослеет. Сейчас ему 21 год, он — студент факультета информатики в университете, и однажды благодаря интернету знакомится с очаровательной Надей.





«Парижские сестры», Фиона Валпи

Париж, 1940 год. Оккупированный нацистами город, кажется, изменился навсегда. Но для трех девушек, работниц швейной мастерской, жизнь все еще продолжается. Каждая из них бережно хранит свои секреты: Мирей сражается на стороне сопротивления, Клэр тайно встречается с немецким офицером, а Вивьен вовлечена в дело, подробности которого не может раскрыть даже самым близким друзьям.





«Приготовься умирать», Мелинда Ли





Хейли Пауэлл просыпается в незнакомом доме, вся в крови. Она ничего не помнит о событиях прошлой ночи, а на заднем дворе обнаруживает жестоко убитого парня. Ей кажется, что она сходит с ума, так как все указывает на то, что убийство совершила именно она.

За дело берется Морган Дейн, теперь ей придется отыскать улики и доказать, что Хейли не безумна и не совершала преступления, хотя ее кровавые отпечатки найдены на орудии убийства.





«Баллада о змеях и певчих птицах», Сьюзен Коллинз

Наступает утро Жатвы, когда стартуют десятые ежегодные Голодные игры. В Капитолии восемнадцатилетний Кориолан Сноу готовится использовать свою единственную возможность снискать славу и почет. Его некогда могущественная семья переживает трудные времена, и их последняя надежда — что Кориолан окажется хитрее, сообразительнее и обаятельнее соперников и станет наставником трибута‑победителя.





World of Warcraft: Восход теней, Мэдлин Ру

Роман по вселенной World of Warcraft. Книга повествует о предыстории событий в дополнении Shadowlands.







Источник фотографии на обложке: @preadsbooks