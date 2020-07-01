Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/fdb/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/fdb7a08ea8493c76fa744c551d66c2d2.jpg
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
6-knig-armyanskih-avtorov-kotorye-nuzhno-prochest
6 книг армянских авторов, которые нужно прочесть
296
/
/

Сегодня в 10:50

6 книг армянских авторов, которые нужно прочесть

«Все о Манюне», Наринэ Абгарян


Все о Манюне.jpg

Наринэ Абгарян — писательница, автор женской прозы и юмористических произведений. Родилась в Армении, позже переехала в Москву. Стала лауреатом Российской литературной премии имени Александра Грина за выдающийся вклад в развитие отечественной литературы.

«Все о Манюне» — сборник веселых рассказов о двух подругах детства, которые живут в армянском городке Берд и растут в атмосфере времен СССР. Книга будет интересна взрослым и детям.

«С неба упали три яблока», Наринэ Абгарян


С неба упали три яблока.jpg

Еще одна книга автора Наринэ Абгарян.

История одной маленькой деревни, затерянной высоко в горах, и ее немногочисленных обитателей, каждый из которых со своими особенностями и в каждом из которых таятся настоящие сокровища духа.

«Дом, в котором...», Мариам Петросян


 Дом, в котором...»,.jpg

Мариам Петросян — армянская писательница, за роман «Дом, в котором…» получила ряд премий: «Русская премия», «Студенческий Букер», «Портал». Книга переведена на девять языков и долгое время считается бестселлером.

Мальчика переводят в дом-интернат для детей-инвалидов со столетней историей. Это место заполнено тайнами и мистикой. Главный герой знакомится с его обитателями.

«Гора Солнца», Севак Арамазд


«Гора Солнца», Севак Арамазд.jpg

Армянский автор, член Союза писателей Армении. Жанр своей книги Севак Арамазд определил как роман. Главный герой — мальчик, который проводит каникулы в маленьком селе Армении. Здесь он помогает родителям, сочиняет стихи и познает самого себя.

«Дети разлуки», Васкен Берберян


«Дети разлуки», Васкен Берберян.jpg

Васкен Берберян — известный писатель и телережиссер армянского происхождения.

Книга рассказывает о братьях-близнецах, родившихся в 1937 году в Греции. По обстоятельствам их разлучают. Спустя много лет профессор находит фотографию, похожего на него. Он отправляется на поиски в надежде узнать правду о своей семье.

«Мой папа-сапожник и дон Корлеоне», Ануш Варданян


«Мой папа-сапожник и дон Корлеоне», Ануш Варданян.jpeg

Ануш Варданян — сценарист и писатель, автор более двадцати сценариев кино.

У главного героя книги свой особенный мир, который строится вокруг его семьи, родителей. Знакомство с персонажем культового романа Марио Пьюзо «Крестный отец» меняет его судьбу. Дон Корлеоне становится проводником главного героя к богатству и процветанию.


Источник фотографий: litres.ru

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#книги #армения #литература #армяне #писатели
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
WE Art — таланты здесь и сейчас!
5601
НЕБАНАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ СТРОИТЕЛЯ В САМОЙ КРУПНОЙ КАЗАХСТАНСКОЙ КОМПАНИИ
5719
Классика казахстанского кино: 10 лучших фильмов
12563