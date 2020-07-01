6 книг армянских авторов, которые нужно прочесть

«Все о Манюне», Наринэ Абгарян





«С неба упали три яблока», Наринэ Абгарян





«Дом, в котором...», Мариам Петросян





«Гора Солнца», Севак Арамазд





«Дети разлуки», Васкен Берберян





«Мой папа-сапожник и дон Корлеоне», Ануш Варданян





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