6 книг армянских авторов, которые нужно прочесть

«Все о Манюне», Наринэ Абгарян
Наринэ Абгарян — писательница, автор женской прозы и юмористических произведений. Родилась в Армении, позже переехала в Москву. Стала лауреатом Российской литературной премии имени Александра Грина за выдающийся вклад в развитие отечественной литературы.
«Все о Манюне» — сборник веселых рассказов о двух подругах детства, которые живут в армянском городке Берд и растут в атмосфере времен СССР. Книга будет интересна взрослым и детям.
«С неба упали три яблока», Наринэ Абгарян
Еще одна книга автора Наринэ Абгарян.
История одной маленькой деревни, затерянной высоко в горах, и ее немногочисленных обитателей, каждый из которых со своими особенностями и в каждом из которых таятся настоящие сокровища духа.
«Дом, в котором...», Мариам Петросян
Мариам Петросян — армянская писательница, за роман «Дом, в котором…» получила ряд премий: «Русская премия», «Студенческий Букер», «Портал». Книга переведена на девять языков и долгое время считается бестселлером.
Мальчика переводят в дом-интернат для детей-инвалидов со столетней историей. Это место заполнено тайнами и мистикой. Главный герой знакомится с его обитателями.
«Гора Солнца», Севак Арамазд
Армянский автор, член Союза писателей Армении. Жанр своей книги Севак Арамазд определил как роман. Главный герой — мальчик, который проводит каникулы в маленьком селе Армении. Здесь он помогает родителям, сочиняет стихи и познает самого себя.
«Дети разлуки», Васкен Берберян
Васкен Берберян — известный писатель и телережиссер армянского происхождения.
Книга рассказывает о братьях-близнецах, родившихся в 1937 году в Греции. По обстоятельствам их разлучают. Спустя много лет профессор находит фотографию, похожего на него. Он отправляется на поиски в надежде узнать правду о своей семье.
«Мой папа-сапожник и дон Корлеоне», Ануш Варданян
Ануш Варданян — сценарист и писатель, автор более двадцати сценариев кино.
У главного героя книги свой особенный мир, который строится вокруг его семьи, родителей. Знакомство с персонажем культового романа Марио Пьюзо «Крестный отец» меняет его судьбу. Дон Корлеоне становится проводником главного героя к богатству и процветанию.
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