Книги о современных музыкантах: Билли Айлиш, Эд Ширан, BTS

«Viva Coldplay! История британской группы, покорившей мир», Мартин Роуч





«Империя Jay Z: Как парень с улицы попал в список Forbes», Зак Гринберг





«Billie Eilish. Большая книга фаната», Салли Морган





«Muse. Electrify my life. Биография хедлайнеров британского рока», Марк Бомон





«BTS. Биография группы, покорившей мир», Эдриан Бесли





«Эд Ширан: Создавая воспоминания», Кристи Гудвин, Джон Ширан





«EXO. Музыка с другой планеты. Биография группы», Эдриан Бесли





Источники фотографий:

litres.ru

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marwin.kz

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uramaganunta

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