Книги о современных музыкантах: Билли Айлиш, Эд Ширан, BTS

«Viva Coldplay! История британской группы, покорившей мир», Мартин Роуч
Coldplay — самая успешная группа Великобритании нового тысячелетия. Автор Мартин Роуч рассказывает историю легендарного коллектива и описывает его путь к вершине.
«Империя Jay Z: Как парень с улицы попал в список Forbes», Зак Гринберг
Захватывающая книга об одном из самых выдающихся рэперов мира — Jay Z. Историей восхождения простого парня из бедной семьи, который прошел путь до вершин чартов и бизнеса, поделились друзья детства, одноклассники, музыканты.
«Billie Eilish. Большая книга фаната», Салли Морган
Билли Айлиш — звезда современной поп-музыки. В книге можно найти фото, отрывки из текстов песен и интервью с певицей, факты из ее жизни, которые вы могли не знать.
«Muse. Electrify my life. Биография хедлайнеров британского рока», Марк Бомон
Это первая книга о популярной британской рок-группе Muse на русском языке. Журналист и автор книги Марк Бомон ездил на гастроли вместе с коллективом. Он рассказывает личные истории из жизни и бэкстейджа музыкантов.
«BTS. Биография группы, покорившей мир», Эдриан Бесли
Биография k-pop-группы, которая вывела корейскую музыку на мировой уровень. В книге много эксклюзивной информации об участниках бойз-бенда, включая периоды до вступления в группу и кастингов.
«Эд Ширан: Создавая воспоминания», Кристи Гудвин, Джон Ширан
Это иллюстрированная биография популярного поп-певца Эда Ширана. В книгу вошли фотографии и истории автора и фотографа Кристи Гудвин, а также комментарии отца Эда — Джона Ширана.
«EXO. Музыка с другой планеты. Биография группы», Эдриан Бесли
EXO — южнокорейский и китайский бойз-бенд c запоминающимися песнями, музыкой покорили миллионы фанатов. Это подробная биография группы с отдельными главами про каждого участника.
Источники фотографий: litres.ru, marwin.kz, @uramaganunta