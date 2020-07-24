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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Книги о современных музыкантах: Билли Айлиш, Эд Ширан, BTS
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Сегодня в 10:50

Книги о современных музыкантах: Билли Айлиш, Эд Ширан, BTS

«Viva Coldplay! История британской группы, покорившей мир», Мартин Роуч


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Coldplay — самая успешная группа Великобритании нового тысячелетия. Автор Мартин Роуч рассказывает историю легендарного коллектива и описывает его путь к вершине.

«Империя Jay Z: Как парень с улицы попал в список Forbes», Зак Гринберг


Империя Jay Z.jpg

Захватывающая книга об одном из самых выдающихся рэперов мира — Jay Z. Историей восхождения простого парня из бедной семьи, который прошел путь до вершин чартов и бизнеса, поделились друзья детства, одноклассники, музыканты.

«Billie Eilish. Большая книга фаната», Салли Морган


 Billie Eilish. Большая книга фаната.jpg

Билли Айлиш — звезда современной поп-музыки. В книге можно найти фото, отрывки из текстов песен и интервью с певицей, факты из ее жизни, которые вы могли не знать.

«Muse. Electrify my life. Биография хедлайнеров британского рока», Марк Бомон


Muse. Electrify my life.jpg

Это первая книга о популярной британской рок-группе Muse на русском языке. Журналист и автор книги Марк Бомон ездил на гастроли вместе с коллективом. Он рассказывает личные истории из жизни и бэкстейджа музыкантов.

«BTS. Биография группы, покорившей мир», Эдриан Бесли


 BTS. Биография группы, покорившей мир.jpg

Биография k-pop-группы, которая вывела корейскую музыку на мировой уровень. В книге много эксклюзивной информации об участниках бойз-бенда, включая периоды до вступления в группу и кастингов.

«Эд Ширан: Создавая воспоминания», Кристи Гудвин, Джон Ширан


Эд Ширан Создавая воспоминания.jpg

Это иллюстрированная биография популярного поп-певца Эда Ширана. В книгу вошли фотографии и истории автора и фотографа Кристи Гудвин, а также комментарии отца Эда — Джона Ширана.

«EXO. Музыка с другой планеты. Биография группы», Эдриан Бесли


EXO. Музыка с другой планеты. Биография группы.jpg

EXO — южнокорейский и китайский бойз-бенд c запоминающимися песнями, музыкой покорили миллионы фанатов. Это подробная биография группы с отдельными главами про каждого участника.

Источники фотографий: litres.ru, marwin.kz, @uramaganunta

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#чтопочитать #книги #музыканты #группы #биография
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