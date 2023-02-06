100 приложений для путешествий по миру: такси, офлайн карты и доставка еды

Собрали для вас 100 приложений для комфортного пребывания в таких странах как США, Италия, ОАЭ и других.







США





Venmo — это электронный кошелек для перевода денег с карты на карту. Изначально сервис был разработан для компаний, которые хотели разделить совместный счет за поход в кафе или кино.

Для использования Venmo необходимо иметь действующий адрес электронной почты и американский номер.

После подтверждения личности пользователи могут отправлять до 2999,99 $ США каждые 7 дней.





Zelle позволяет переводить деньги в электронном виде на банковский счет другого зарегистрированного в США пользователя с помощью мобильного устройства или веб-сайта.

Чтобы зарегистрироваться в приложении, пользователи должны иметь дебетовую карту MasterCard или Visa, выпущенную в связи с банковским счетом, в США.

В переводах существуют определенные ограничения, обычно это 2500 $ в день и 20 000 $ в течение 30 дней.





Проект Waze был создан в 2009 году как краудсорсинговое навигационное приложение. Идея в том, чтобы пользователи помогали друг другу избегать пробок и других проблем на дорогах.

Сегодня приложение позволяет отслеживать ситуацию на дорогах в режиме реального времени, прокладывать оптимальные маршруты, узнавать о расположении радаров скорости, получать информацию и предупреждать других пользователей об изменении дорожных условий. При этом карты здесь еще создают сами пользователи.

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Южная Корея









Полезное приложение, благодаря которому можно легко ориентироваться по городу. Эта карта выстраивает удобные схемы маршрутов в метро в городах Южной Кореи.





Это популярный среди местного населения мессенджер. Он предлагает и несколько других полезных сервисов. Здесь можно купить все необходимое: еду, билет на концерт, одежду, а также провести оплату с помощью штрихкода.





Приложение, через которое можно заказать мебель и все необходимое для дома — дешевле, чем в обычных магазинах.

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Грузия





Wolt

Популярная служба бесконтактной доставки есть и в Грузии. В Приложении можно найти заведения, которые приготовят завтрак, обед или ужин неподалеку от вашего дома.





Приложение-афиша. Здесь можно узнать об актуальных событиях и приобрести билеты в кино, театр или на транспорт.





Через приложение банка TBC можно легко оплатить разные сервисы, например, коммунальные услуги и не только.

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Армения





Это местный сервис такси, который известен удобными поездками и комфортными машинами.





HIKE Armenia

Если вы за здоровый образ жизни и любите много ходить, то это приложение для вас. HIKE Armenia — сервис с тропами для пеших прогулок на природе с описанием, подробностями о длине и рельефе маршрутов.





Это ваш путеводитель по Еревану, в котором представлены всевозможные скидки на отели, кафе и такси. Прилагается приложение с подробным описанием о каждой акции.

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Объединенные Арабские Эмираты





Booking.com

Booking — это привлекательные цены, удобный интерфейс, оперативная и доступная служба технической поддержки и огромный выбор отелей.





Это местный сервис такси, который известен удобными поездками и комфортными машинами.





Это отличный сервис для построения маршрута на общественном транспорте внутри города. Среди доступных вариантов передвижения: метро, автобус, трамвай, такси и водный трамвай.

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Турция





Шопинг не выходя из дома. Огромный выбор и хорошие скидки делают этот сервис еще популярнее.





Приложение помогает построить самый быстрый и удобный маршрут из точки А в точку Б. Неважно используете ли вы автобус, поезд или самолет, Moovit лишним точно не окажется.





Приложение поможет вам с продажей, покупкой, сдачей или арендой недвижимости, мотоциклов, машин и многого другого.

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Италия





Skyscanner

Этим приложением можно пользоваться где угодно, не только в Италии. Оно поможет забронировать авиабилеты, найти отели и проложить свой путь в аэропорт и обратно.

Аналог Airbnb для поиска квартир в Риме, Венеции, Флоренции и других городах Италии. Помимо него, жилье можно найти и на этих платформах: Booking.com, Hotellook.com, Airbnb.com.

Полезный сервис для тех, кто планирует путешествовать на автобусе по разным странам Европы.

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