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  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Путешествие по Турции. 12 приложений, которые помогут найти транспорт, доставку и достопримечательности
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Сегодня в 11:45

Путешествие по Турции. 12 приложений, которые помогут найти транспорт, доставку и достопримечательности

Подготовили для вас подборку из 12 мобильных приложений, которые будут полезны во время пребывания в Турции.


Trendyol


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Android

iOS

Шопинг не выходя из дома. Огромный выбор и хорошие скидки делают этот сервис еще популярнее.


Moovit


Android

iOS

Приложение помогает построить самый быстрый и удобный маршрут из точки А в точку Б. Неважно используете ли вы автобус, поезд или самолет, Moovit лишним точно не окажется.


sahibinden #AlSatKiralaKeşfet

Android

iOS

Приложение поможет вам с продажей, покупкой, сдачей или арендой недвижимости, мотоциклов, машин и многого другого.


Yemeksepeti: Food & Grocery

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Android

iOS

Если кушать хочется, а из дома выходить желания нет — приложение станет идеальным решением. Главные преимущества: огромный выбор и удобный сервис.


IBB CepTrafik

Android

iOS

Приложение, помогающее рассчитать время на дорогу в нужное место. Также укажет ваше местоположение в окрестностях мраморного моря.


MAPS.ME — Офлайн-карты, GPS

Android

iOS

Единственное приложение, в котором карты можно просматривать офлайн, если их заранее загрузить. На карте есть все: отели, больницы, кафе.


ATMs locator

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Android

iOS

Приложение поможет вам найти ближайший банкомат.


Museums of Turkey

Android

iOS

Благодаря сервисы вы сможете найти и посетить самые интересные музеи Турции.


izi.TRAVEL

Android

iOS

Сервис может использовать GPS в фоновом режиме, чем экономит заряд вашей батареи. Также оно проложит путь, предоставит отзывы и фотографии заведений.


Trip Advisor

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Android

iOS

Популярное приложение-гид. Оно поможет выбрать лучшие объекты для посещения в Турции и не только.


KAYAK: Flights, Hotels & Cars

Android

iOS

Приложение поможет найти дешевые авиабилеты, отели и аренду авто.


SayHi Translate

Android

iOS

Переводчик, чтобы вы смогли сделать заказ в кафе, узнать дорогу на улице и просто пообщаться с местными жителями.

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#путешествия #туризм #турция #сервис #приложения
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.