Путешествие по Турции. 12 приложений, которые помогут найти транспорт, доставку и достопримечательности

Подготовили для вас подборку из 12 мобильных приложений, которые будут полезны во время пребывания в Турции.





Trendyol









Android

iOS

Шопинг не выходя из дома. Огромный выбор и хорошие скидки делают этот сервис еще популярнее.







Moovit





Android

iOS

Приложение помогает построить самый быстрый и удобный маршрут из точки А в точку Б. Неважно используете ли вы автобус, поезд или самолет, Moovit лишним точно не окажется.





sahibinden #AlSatKiralaKeşfet

Android

iOS

Приложение поможет вам с продажей, покупкой, сдачей или арендой недвижимости, мотоциклов, машин и многого другого.







Yemeksepeti: Food & Grocery





Android

iOS

Если кушать хочется, а из дома выходить желания нет — приложение станет идеальным решением. Главные преимущества: огромный выбор и удобный сервис.







IBB CepTrafik

Android

iOS

Приложение, помогающее рассчитать время на дорогу в нужное место. Также укажет ваше местоположение в окрестностях мраморного моря.







MAPS.ME — Офлайн-карты, GPS

Android

iOS

Единственное приложение, в котором карты можно просматривать офлайн, если их заранее загрузить. На карте есть все: отели, больницы, кафе.







ATMs locator





Android

iOS

Приложение поможет вам найти ближайший банкомат.







Museums of Turkey

Android

iOS

Благодаря сервисы вы сможете найти и посетить самые интересные музеи Турции.







izi.TRAVEL

Android

iOS

Сервис может использовать GPS в фоновом режиме, чем экономит заряд вашей батареи. Также оно проложит путь, предоставит отзывы и фотографии заведений.







Trip Advisor





Android

iOS

Популярное приложение-гид. Оно поможет выбрать лучшие объекты для посещения в Турции и не только.







KAYAK: Flights, Hotels & Cars

Android

iOS

Приложение поможет найти дешевые авиабилеты, отели и аренду авто.







SayHi Translate

Android

iOS

Переводчик, чтобы вы смогли сделать заказ в кафе, узнать дорогу на улице и просто пообщаться с местными жителями.

