Путешествие по Турции. 12 приложений, которые помогут найти транспорт, доставку и достопримечательности

Подготовили для вас подборку из 12 мобильных приложений, которые будут полезны во время пребывания в Турции.
Trendyol
Шопинг не выходя из дома. Огромный выбор и хорошие скидки делают этот сервис еще популярнее.
Moovit
Приложение помогает построить самый быстрый и удобный маршрут из точки А в точку Б. Неважно используете ли вы автобус, поезд или самолет, Moovit лишним точно не окажется.
sahibinden #AlSatKiralaKeşfet
Приложение поможет вам с продажей, покупкой, сдачей или арендой недвижимости, мотоциклов, машин и многого другого.
Yemeksepeti: Food & Grocery
Если кушать хочется, а из дома выходить желания нет — приложение станет идеальным решением. Главные преимущества: огромный выбор и удобный сервис.
IBB CepTrafik
Приложение, помогающее рассчитать время на дорогу в нужное место. Также укажет ваше местоположение в окрестностях мраморного моря.
MAPS.ME — Офлайн-карты, GPS
Единственное приложение, в котором карты можно просматривать офлайн, если их заранее загрузить. На карте есть все: отели, больницы, кафе.
ATMs locator
Приложение поможет вам найти ближайший банкомат.
Museums of Turkey
Благодаря сервисы вы сможете найти и посетить самые интересные музеи Турции.
izi.TRAVEL
Сервис может использовать GPS в фоновом режиме, чем экономит заряд вашей батареи. Также оно проложит путь, предоставит отзывы и фотографии заведений.
Trip Advisor
Популярное приложение-гид. Оно поможет выбрать лучшие объекты для посещения в Турции и не только.
KAYAK: Flights, Hotels & Cars
Приложение поможет найти дешевые авиабилеты, отели и аренду авто.
SayHi Translate
Переводчик, чтобы вы смогли сделать заказ в кафе, узнать дорогу на улице и просто пообщаться с местными жителями.