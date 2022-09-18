Топ-13 полезных приложений для тех, кто собирается отдохнуть или жить в Дубае

Собрали список классных приложений, без которых не обойтись в Дубае.







Airbnb





Это онлайн-площадка для размещения и поиска краткосрочной аренды частного жилья по всему миру. Здесь можно найти жилье как на небольшой, так и на долгий период.





Booking.com

Booking — это привлекательные цены, удобный интерфейс, оперативная и доступная служба технической поддержки и огромный выбор отелей.





Careem

Это местный сервис такси, который известен удобными поездками и комфортными машинами.





Wojhati

Это отличный сервис для построения маршрута на общественном транспорте внутри города. Среди доступных вариантов передвижения: метро, автобус, трамвай, такси и водный трамвай.





Мaps.me





Если вам надо прибегнуть к помощи карты, но вы находитесь в офлайн режиме, то это приложение для вас. Самое главное — заранее скачать карту, а после можно строить маршруты и работать с ней без интернета.





Must2Go

Приложение предлагает все возможные билеты в любые аквапарки, парки развлечений, музеи и прочие интересные места. Также доступна техподдержка на трех языках, в том числе и на рууском.





Visit Dubai

Это официальный туристический сайт Дубая. Здесь множество полезной информации о городе на английском и русском языках — от транспорта и основных культурных достопримечательностей до экскурсионных туров и афиши мероприятий.





Dubai Calendar

Чтобы быть в курсе всех ивентов в городе, советуем это приложение. Здесь вы увидите подробную афишу с концертами, выставками, фестивалями, спортивными и другими мероприятиями.





Kibsons





Удобный сервис, через который можно заказать свежие продукты на дом. Заказ приходит в картонных коробках и бумажных пакетах.





Deliveroo

Приложения для доставки еды. Из плюсов: быстрая и не дорогая доставка, большое количество ресторанов для выбора.





Groupon

Здесь можно достать билеты на шоу, сходить в SPA и в салон, отправиться на экскурсию, записаться на обучающие курсы. И все это по сниженной цене благодаря купонам.





Dubai Health Authority

Приложение для записи в больницу и просмотра анализов.





Dubai Police





Сервис дает возможность оплачивать автомобильные штрафы, сообщить об аварии, показывает открытые аптеки и медицинские центры в реальном времени.