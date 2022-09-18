Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/b81/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/b81eebc802728b49474b38dbe8be2b19.jpg
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
top-13-poleznyh-prilozheniy-dlya-teh-kto-sobiraetsya-otdohnut-ili-zhit-v-dubae
Топ-13 полезных приложений для тех, кто собирается отдохнуть или жить в Дубае
387
Главная
/
Возможности
/
Путешествия

Вчера в 15:45

Топ-13 полезных приложений для тех, кто собирается отдохнуть или жить в Дубае

Собрали список классных приложений, без которых не обойтись в Дубае.

Airbnb

work

Это онлайн-площадка для размещения и поиска краткосрочной аренды частного жилья по всему миру. Здесь можно найти жилье как на небольшой, так и на долгий период.


Booking.com

Booking — это привлекательные цены, удобный интерфейс, оперативная и доступная служба технической поддержки и огромный выбор отелей.


Careem

Это местный сервис такси, который известен удобными поездками и комфортными машинами.


Wojhati

Это отличный сервис для построения маршрута на общественном транспорте внутри города. Среди доступных вариантов передвижения: метро, автобус, трамвай, такси и водный трамвай.


Мaps.me

карта

Если вам надо прибегнуть к помощи карты, но вы находитесь в офлайн режиме, то это приложение для вас. Самое главное — заранее скачать карту, а после можно строить маршруты и работать с ней без интернета.


Must2Go

Приложение предлагает все возможные билеты в любые аквапарки, парки развлечений, музеи и прочие интересные места. Также доступна техподдержка на трех языках, в том числе и на рууском.


Visit Dubai

Это официальный туристический сайт Дубая. Здесь множество полезной информации о городе на английском и русском языках — от транспорта и основных культурных достопримечательностей до экскурсионных туров и афиши мероприятий.


Dubai Calendar

Чтобы быть в курсе всех ивентов в городе, советуем это приложение. Здесь вы увидите подробную афишу с концертами, выставками, фестивалями, спортивными и другими мероприятиями.


Kibsons

доставка

Удобный сервис, через который можно заказать свежие продукты на дом. Заказ приходит в картонных коробках и бумажных пакетах.


Deliveroo

Приложения для доставки еды. Из плюсов: быстрая и не дорогая доставка, большое количество ресторанов для выбора.


Groupon

Здесь можно достать билеты на шоу, сходить в SPA и в салон, отправиться на экскурсию, записаться на обучающие курсы. И все это по сниженной цене благодаря купонам.


Dubai Health Authority

Приложение для записи в больницу и просмотра анализов.


Dubai Police

полиция

Сервис дает возможность оплачивать автомобильные штрафы, сообщить об аварии, показывает открытые аптеки и медицинские центры в реальном времени.

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#путешествия #оаэ #дубай #приложения #сервисы
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
14 советов, чтобы гарантированно получить визу в США и страны Шенгена
20446
Цены, районы и документы: что нужно знать о покупке жилья в Аланье и Стамбуле
1694
Вилла Балбиано, дом Тони Старка и хижина Хагрида: 10 известных апартаментов, которые ...
2079
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.