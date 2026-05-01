Как переехать в Нидерланды из Центральной Азии: рабочая виза, учеба и стартап в 2026 году

Нидерланды — одна из немногих европейских стран, где маршруты для переезда не требуют европейского паспорта, родственников-граждан ЕС или удачи в лотерее. Из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и других стран Центральной Азии сюда едут через учебу, работу и бизнес. Наша редакция разобралась, какой путь реальный, и что изменилось в 2026 году.

Почему Нидерланды





Страна занимает первую строку мирового рейтинга по индексу качества жизни, МРОТ превышает 1600 евро, а средняя продолжительность жизни достигает 81 года. Официальный язык нужен для жизни, но не для работы: большинство компаний в сфере технологий, финансов и науки работают на английском.

Главный орган, который занимается визами и ВНЖ, — Служба иммиграции и натурализации, IND. Для граждан СНГ наиболее распространенные основания для получения ВНЖ — трудоустройство, учеба и бизнес. После пяти лет легального пребывания можно подавать документы на ПМЖ.

Путь первый: работа — виза Kennismigrant





Прямой маршрут для специалистов с оффером от нидерландского работодателя — виза высококвалифицированного мигранта, Kennismigrant. В 2026 году минимальная месячная брутто-зарплата для получения этого статуса составляет 5942 евро для специалистов от 30 лет и 4357 евро — для тех, кто моложе.

В июле 2025 года нидерландское правительство объявило о намерении ужесточить схему Kennismigrant: предлагали поднять пороги зарплат и ввести более строгие требования к компаниям-спонсорам. Однако парламент в ноябре 2025 запросил дополнительное рассмотрение этих инициатив, так что окончательные изменения пока не приняты.

Работодатель должен быть аккредитованным спонсором IND — крупные технологические и международные компании, как правило, уже имеют этот статус. Процесс: компания подает документы в IND, параллельно оформляется въездная виза MVV, которая нужна тем, у кого нет шенгенской визы.

Какие специальности востребованы: разработчики, инженеры, специалисты по данным, финансовые аналитики, врачи, исследователи. Платформы для поиска: LinkedIn, Indeed.nl, Glassdoor, Nationale Vacaturebank, Monsterboard.

Путь второй: учеба





Образование — один из наиболее надежных маршрутов, особенно если планировать с перспективой на несколько лет. В Нидерландах более 2500 программ на английском языке на уровне бакалавриата и магистратуры, что больше, чем в любой другой европейской стране без официального английского языка.

Стоимость обучения для студентов не из ЕС/ЕЭЗ: от 9000 до 20 000 евро в год на бакалавриате, от 12 000 до 30 000 евро на магистратуре. Стоимость жизни в 2026 году от 1000 до 1400 евро в месяц, основная статья расходов — жилье. Амстердам — самый дорогой: комната обходится в 600-900 евро, в небольших городах вроде Гронингена — 350-500 евро.

Топовые университеты: Университет Амстердама UvA, Делфтский технический университет TU Delft, Лейденский университет, Университет Эразмуса в Роттердаме. Подача документов оформляется через систему Studielink. Требования по языку — IELTS от 6.0 или TOEFL.

Виза Zoekjaar





Zoekjaar — годовой вид на жительство, который позволяет выпускникам жить в Нидерландах и искать работу без необходимости оформлять рабочее разрешение. Право на нее получают выпускники нидерландских университетов, а также выпускники вузов из топ-200 мировых рейтингов Times Higher Education, QS или ARWU — подать заявку можно в течение трех лет после окончания учебы.

Главный бонус Zoekjaar — пониженный порог зарплаты при дальнейшем переходе на Kennismigrant. В 2026 году для тех, кто воспользовался Zoekjaar, минимальный порог составляет 3122 евро в месяц против 4357 евро для тех, кто этим путем не шел.

Путь третий: стартап и самозанятость





Стартап-виза выдается на один год, причем развивать стартап непосредственно в Нидерландах необязательно, ВНЖ будет действовать в течение года в любом случае. Вместе с заявителем ВНЖ по этой визе могут получить супруг или супруга и несовершеннолетние дети.

Для получения стартап-визы нужен аккредитованный нидерландский фасилитатор — инкубатор или организация, которая официально поддерживает проект. Список фасилитаторов публикует IND на официальном сайте ind.nl. После года на стартап-визе можно перейти на визу самозанятого Zelfstandige, если бизнес соответствует критериям: оценивается рыночная ценность проекта, личный вклад заявителя и инновационность.

Что важно знать





Для въезда большинству граждан Центральной Азии нужна въездная виза MVV, которая оформляется через посольство Нидерландов или визовый центр. Посольства Нидерландов в регионе: Астана Казахстан, Ташкент Узбекистан. Граждане Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана, как правило, обращаются через сервисные центры или посольства в соседних странах.

Документы на ВНЖ подает сам работодатель или университет — заявитель при этом находится еще дома. После одобрения выдается MVV для въезда, затем уже в Нидерландах оформляется карточка ВНЖ.

Знание нидерландского языка при переезде по рабочей или студенческой визе не обязательно. Однако для получения ПМЖ через пять лет нужно сдать интеграционный экзамен, включая базовый нидерландский язык и знание общества.

Официальный ресурс для проверки актуальных требований и статуса заявки: ind.nl .